Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý

Thứ năm, 10:03 27/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây chú ý - Ảnh 1.Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũ

GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã không nhận hoa, quà trong ngày sinh nhật mừng tuổi mới mà cô muốn bạn bè, fan ủng hộ đồng bào đang hứng chịu thiên tai lũ lụt.

Những ngày qua, nhiều người dân cùng hướng về miền Trung đang chịu thiệt hại sau mưa lũ. Rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã có động thái kịp thời như góp tiền, gửi tặng nhu yếu phẩm... để chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì thiên tai.

Mới đây nhất, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) gây chú ý khi đăng tải bức hình con trai Subeo tại một điểm cứu trợ. Theo chia sẻ của anh, đây là bức hình do tài xế của gia đình chụp lại. Trong hình, Subeo đang hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu trợ.

"Đi học về, tự nhờ chú lái xe đưa đi mua thực phẩm, nước uống, ít thuốc men… bằng số tiền ít ỏi để dành từ tiền sinh hoạt ba cho hàng tuần. Sau đó, chở đến điểm nhận đồ cứu trợ và tự mình xin được đóng góp hỗ trợ cho bà con vùng lũ bằng những gì trong khả năng có... Ba tự hào về con, Henry", nam doanh nhân chia sẻ.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây chú ý - Ảnh 2.

Hình ảnh tại điểm cứu trợ của Subeo. Ảnh: @nguyenquoccuong

Bài đăng của Cường Đô La nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận, dành lời khen cho tinh thần tương thân tương ái của Subeo.

Đây có thể nói là lần đầu tiên con trai của Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la làm thiện nguyện độc lập. Trước đó, Subeo từng nhiều lần được đồng hành cùng bố hoặc mẹ trong các hoạt động ý nghĩa này. 

Trong một lần chia sẻ về con trai, Hồ Ngọc Hà cho biết cô rất tự hào và hạnh phúc khi con là người sống rất đơn giản, chọn những trang phục thoải mái thay vì đòi hỏi đồ hiệu mắc tiền. "Đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con. Với tôi, con không phải là cậu bé học nhất nhất hết hay làm cái gì quá vĩ đại nhưng con lại là người tình cảm, yêu thương các em, rất nghe lời nhưng cũng có tiếng nói riêng", nữ ca sĩ từng bộc bạch.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây chú ý - Ảnh 3.

Trước đó, Cường Đô La cũng từng chia sẻ ảnh chụp màn hình về thông tin chuyển khoản để đóng góp cứu trợ sau mưa bão. Tuy nhiên, anh đã khéo léo che đi số tiền đóng góp.

Về phía Hồ Ngọc Hà, trước đó vài ngày, cô sinh nhật tuổi 41 đã không nhận hoa, quà từ bạn bè mà cô mong muốn họ sẽ quy đổi thành tiền để đi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Sau khi tổng kết lại số tiền và bù thêm từ cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã có 300 triệu đồng để dành cho các hoạt động thiện nguyện khắc phục sau bão lũ như: Hỗ trợ chi phí cho một số gia đình thiệt hại nặng, trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn vùng lũ...

Subeo sinh năm 2010, là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Dù cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo.

Hiện tại, con trai của Cường Đô La đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Trong tương lai, anh chàng có thể sẽ đi du học và trước đó từng được Kim Lý dẫn đi tham quan, tìm hiểu về trường học ở nước ngoài.


An Khánh
