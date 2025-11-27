Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý
GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.
Những ngày qua, nhiều người dân cùng hướng về miền Trung đang chịu thiệt hại sau mưa lũ. Rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã có động thái kịp thời như góp tiền, gửi tặng nhu yếu phẩm... để chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì thiên tai.
Mới đây nhất, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) gây chú ý khi đăng tải bức hình con trai Subeo tại một điểm cứu trợ. Theo chia sẻ của anh, đây là bức hình do tài xế của gia đình chụp lại. Trong hình, Subeo đang hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu trợ.
"Đi học về, tự nhờ chú lái xe đưa đi mua thực phẩm, nước uống, ít thuốc men… bằng số tiền ít ỏi để dành từ tiền sinh hoạt ba cho hàng tuần. Sau đó, chở đến điểm nhận đồ cứu trợ và tự mình xin được đóng góp hỗ trợ cho bà con vùng lũ bằng những gì trong khả năng có... Ba tự hào về con, Henry", nam doanh nhân chia sẻ.
Bài đăng của Cường Đô La nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận, dành lời khen cho tinh thần tương thân tương ái của Subeo.
Đây có thể nói là lần đầu tiên con trai của Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la làm thiện nguyện độc lập. Trước đó, Subeo từng nhiều lần được đồng hành cùng bố hoặc mẹ trong các hoạt động ý nghĩa này.
Trong một lần chia sẻ về con trai, Hồ Ngọc Hà cho biết cô rất tự hào và hạnh phúc khi con là người sống rất đơn giản, chọn những trang phục thoải mái thay vì đòi hỏi đồ hiệu mắc tiền. "Đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con. Với tôi, con không phải là cậu bé học nhất nhất hết hay làm cái gì quá vĩ đại nhưng con lại là người tình cảm, yêu thương các em, rất nghe lời nhưng cũng có tiếng nói riêng", nữ ca sĩ từng bộc bạch.
Về phía Hồ Ngọc Hà, trước đó vài ngày, cô sinh nhật tuổi 41 đã không nhận hoa, quà từ bạn bè mà cô mong muốn họ sẽ quy đổi thành tiền để đi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Sau khi tổng kết lại số tiền và bù thêm từ cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã có 300 triệu đồng để dành cho các hoạt động thiện nguyện khắc phục sau bão lũ như: Hỗ trợ chi phí cho một số gia đình thiệt hại nặng, trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn vùng lũ...
Subeo sinh năm 2010, là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Dù cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo.
Hiện tại, con trai của Cường Đô La đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Trong tương lai, anh chàng có thể sẽ đi du học và trước đó từng được Kim Lý dẫn đi tham quan, tìm hiểu về trường học ở nước ngoài.
GĐXH - Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý khi có hành động ý nghĩa hướng về miền Trung mà còn được bố mẹ chồng từ Thụy Điển về Việt Nam chúc mừng tuổi mới.
GĐXH - Trong tập 25 "Cách em 1 milimet", sự xuất hiện bất ngờ của My - Bí thư A5 và Hoàng 'cận' khiến Tú bất an.
GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", do kjông có tiền để chạy án, lại rơi vào thế bí, Vinh quyết định vòi tiền doanh nghiệp. Anh ta tìm đến "mối làm ăn" thân thiết, lấy sai phạm cũ của công ty này uy hiếp để "vay" 500 triệu.
GĐXH - Tập cuối "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến cảm xúc với khán giả khi cái kết đẹp với những cặp đôi Trúc Lam - Toàn; Kim Ngân - Dũng và một lựa chọn sống hài hòa của Mỹ Anh và Đăng.
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đã nghẹn ngào nói về cảm xúc của mình khi trở lại với phim ảnh và lần trở lại này cô gây rung động với khán giả bởi vai diễn rất "phản ứng hóa học" với đàn em kém tuổi - diễn viên Liên Bỉnh Phát.
Diễn viên Minh Tiệp vui sướng khi nhận Giải Bông Sen Vàng cho phim tài liệu "Người giữ hồn di sản" - tác phẩm do anh làm phó đạo diễn tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.
GĐXH - Diễn viên Hà Hương từng được biết đến trong vai Nguyệt "thảo mai" phim "Phía trước là bầu trời" vừa trở lại ấn tượng với 2 bộ phim điện ảnh sắp ra rạp.
GĐXH - Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" do Lan Nguyên đạo diễn được lấy cảm hứng từ live concert của Hà Anh Tuấn vừa nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.
GĐXH - Mới đây tại LHP Việt Nam 2025, Hồng Đào giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim "Mai". Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng tư của Hồng Đào cũng bình yên sau 6 năm ly hôn.
GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.