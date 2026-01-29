Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngất

Thứ năm, 19:00 29/01/2026 | Giải trí
Bình Minh
Bình Minh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Không giống như những bà mẹ chồng quyền lực, đậm chất hào môn trong phim ngôn tình, "Táo Y tế" Vân Dung vừa có màn nhắn nhủ con dâu tương lai cực kỳ lầy lội.

Vân Dung hài hước dằn mặt con dâu tương lai khiến fan cười không ngớt - Ảnh 1.Bữa cơm nửa đêm của Vân Dung và con trai Long Vũ

Vân Dung bận tập Táo Quân còn Long Vũ bận tập 1 chương trình Táo khác, hai mẹ con mỗi người một đường và tới nửa đêm mới gặp nhau.

Nổi tiếng với những vai diễn đanh đá trên sân khấu, nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Vân Dung lại là một người mẹ cực kỳ tâm lý và hài hước. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ được một phen "cười ra nước mắt" khi nhắn gửi đôi lời đến cô con dâu tương lai của mình.

Thay vì viễn cảnh một bà mẹ chồng giàu có, lạnh lùng cầm tấm séc 5 tỷ đồng ném lên bàn và yêu cầu: "Hãy rời xa con trai tôi", Vân Dung đã dội một gáo nước lạnh đầy sảng khoái vào những mộng tưởng màu hồng. Nữ nghệ sĩ hóm hỉnh chia sẻ:

"Chắc chắn sau này con về ra mắt mẹ lần đầu tiên, sẽ không bao giờ có chuyện mẹ đưa cho con 5 tỷ và bảo rời xa con trai mẹ đâu. Dạo này khó khăn quá, 5 triệu thôi, được không con?".

Vân Dung hài hước dằn mặt con dâu tương lai khiến fan cười không ngớt - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Vân Dung cùng lời nhắn nhủ hài hước dành cho con dâu tương lai.

Lời nhắn nhủ "thật thà" đến mức đáng yêu của nữ nghệ sĩ hài ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều khán giả đùa rằng, thay vì lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu, các cô gái nên lo... giữ túi tiền vì mẹ chồng Vân Dung quá "tỉnh".

Dưới bài đăng, rất nhiều khán giả nữ đã vào bình luận, trêu chọc lại nghệ sĩ Vân Dung. Khán giả viết: "Chắc là con dâu phải bảo là mẹ ơi cầm 5 tỷ và chuyển nhượng chồng con sang tay con thôi" hay "Mẹ nói vậy thì các con dâu chịu rồi".

Trước những ý kiến trêu chọc ấy, nghệ sĩ Vân Dung cũng đáp trả một cách hài hước: "Đưa tôi 5 tỉ và cầm lấy con trai tôi đi cũng được. Không hiểu sao dạo này cứ thấy tiền là tay tôi tự động đánh chữ loạn xạ" hay "Cầm lấy con trai tôi và tránh xa 5 tỉ của tôi ra"...

Bên cạnh yếu tố hài hước, nữ nghệ sĩ còn không quên dặn dò con dâu tương lai: "Con đừng xem phim ngôn tình nhiều quá con nhé!". Với sự duyên dáng sẵn có, nghệ sĩ Vân Dung một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng giải trí" trong lòng công chúng, đồng thời hứa hẹn sẽ là một bà mẹ chồng "bá đạo" nhất vịnh Bắc Bộ trong tương lai.

Vân Dung hài hước dằn mặt con dâu tương lai khiến fan cười không ngớt - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai.

Được biết, nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, chị đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ với chương trình Táo Quân, Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: Ghét thì yêu thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu thì ghét thôi (Ghét thì yêu thôi 2) (2018), Những nhân viên gương mẫu (2019), Những ngày không quên (2020), Hướng dương ngược nắng (2020-2021), 11 tháng 5 ngày (2021), Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung

Diễn viên Vân Dung 'Mẹ vắng nhà': Nghỉ làm tiếp viên hàng không để kinh doanh

Diễn viên Vân Dung 'Mẹ vắng nhà': Nghỉ làm tiếp viên hàng không để kinh doanh

Cùng chuyên mục

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.

Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với hình ảnh lãng mạn ở London và câu nói ngọt ngào. Vòng eo thon gọn của nàng hậu họ Đỗ cũng khiến fan tò mò về tin đồn mang thai.

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Siu Black mới đây sức khỏe yếu và phải nhập viện chạy thận, trước khi thông tin này được công khai, cuộc sống của chị ra sao?

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

Phân đoạn NSƯT Nguyệt Hằng “xử cao tay” người chồng ngoại tình trong phim “Lằn ranh” thu hút hàng triệu lượt xem.

Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Hải Điệp - diễn viên "Chuyện nhà Mộc" qua đời ở tuổi 84, NSND Trần Lực chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của "ông Mộc".

Siu Black xin lỗi, lý do khiến nhiều người xót xa

Siu Black xin lỗi, lý do khiến nhiều người xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Siu Black lên tiếng xin lỗi khán giả vì không thể tham gia biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ người hâm mộ.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Xem nhiều

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Xem - nghe - đọc
Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Xúc động chuyện kể của NSND Trần Lực khi diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Giải trí
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Xem - nghe - đọc
Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top