Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngất

Bữa cơm nửa đêm của Vân Dung và con trai Long Vũ Vân Dung bận tập Táo Quân còn Long Vũ bận tập 1 chương trình Táo khác, hai mẹ con mỗi người một đường và tới nửa đêm mới gặp nhau.

Nổi tiếng với những vai diễn đanh đá trên sân khấu, nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Vân Dung lại là một người mẹ cực kỳ tâm lý và hài hước. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ được một phen "cười ra nước mắt" khi nhắn gửi đôi lời đến cô con dâu tương lai của mình.

Thay vì viễn cảnh một bà mẹ chồng giàu có, lạnh lùng cầm tấm séc 5 tỷ đồng ném lên bàn và yêu cầu: "Hãy rời xa con trai tôi", Vân Dung đã dội một gáo nước lạnh đầy sảng khoái vào những mộng tưởng màu hồng. Nữ nghệ sĩ hóm hỉnh chia sẻ:

"Chắc chắn sau này con về ra mắt mẹ lần đầu tiên, sẽ không bao giờ có chuyện mẹ đưa cho con 5 tỷ và bảo rời xa con trai mẹ đâu. Dạo này khó khăn quá, 5 triệu thôi, được không con?".

Nghệ sĩ Vân Dung cùng lời nhắn nhủ hài hước dành cho con dâu tương lai.

Lời nhắn nhủ "thật thà" đến mức đáng yêu của nữ nghệ sĩ hài ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều khán giả đùa rằng, thay vì lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu, các cô gái nên lo... giữ túi tiền vì mẹ chồng Vân Dung quá "tỉnh".

Dưới bài đăng, rất nhiều khán giả nữ đã vào bình luận, trêu chọc lại nghệ sĩ Vân Dung. Khán giả viết: "Chắc là con dâu phải bảo là mẹ ơi cầm 5 tỷ và chuyển nhượng chồng con sang tay con thôi" hay "Mẹ nói vậy thì các con dâu chịu rồi".

Trước những ý kiến trêu chọc ấy, nghệ sĩ Vân Dung cũng đáp trả một cách hài hước: "Đưa tôi 5 tỉ và cầm lấy con trai tôi đi cũng được. Không hiểu sao dạo này cứ thấy tiền là tay tôi tự động đánh chữ loạn xạ" hay "Cầm lấy con trai tôi và tránh xa 5 tỉ của tôi ra"...

Bên cạnh yếu tố hài hước, nữ nghệ sĩ còn không quên dặn dò con dâu tương lai: "Con đừng xem phim ngôn tình nhiều quá con nhé!". Với sự duyên dáng sẵn có, nghệ sĩ Vân Dung một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng giải trí" trong lòng công chúng, đồng thời hứa hẹn sẽ là một bà mẹ chồng "bá đạo" nhất vịnh Bắc Bộ trong tương lai.

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai.

Được biết, nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, chị đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ với chương trình Táo Quân, Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: Ghét thì yêu thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu thì ghét thôi (Ghét thì yêu thôi 2) (2018), Những nhân viên gương mẫu (2019), Những ngày không quên (2020), Hướng dương ngược nắng (2020-2021), 11 tháng 5 ngày (2021), Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)...