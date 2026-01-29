Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngất
GĐXH – Không giống như những bà mẹ chồng quyền lực, đậm chất hào môn trong phim ngôn tình, "Táo Y tế" Vân Dung vừa có màn nhắn nhủ con dâu tương lai cực kỳ lầy lội.
Nổi tiếng với những vai diễn đanh đá trên sân khấu, nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Vân Dung lại là một người mẹ cực kỳ tâm lý và hài hước. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ được một phen "cười ra nước mắt" khi nhắn gửi đôi lời đến cô con dâu tương lai của mình.
Thay vì viễn cảnh một bà mẹ chồng giàu có, lạnh lùng cầm tấm séc 5 tỷ đồng ném lên bàn và yêu cầu: "Hãy rời xa con trai tôi", Vân Dung đã dội một gáo nước lạnh đầy sảng khoái vào những mộng tưởng màu hồng. Nữ nghệ sĩ hóm hỉnh chia sẻ:
"Chắc chắn sau này con về ra mắt mẹ lần đầu tiên, sẽ không bao giờ có chuyện mẹ đưa cho con 5 tỷ và bảo rời xa con trai mẹ đâu. Dạo này khó khăn quá, 5 triệu thôi, được không con?".
Lời nhắn nhủ "thật thà" đến mức đáng yêu của nữ nghệ sĩ hài ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều khán giả đùa rằng, thay vì lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu, các cô gái nên lo... giữ túi tiền vì mẹ chồng Vân Dung quá "tỉnh".
Dưới bài đăng, rất nhiều khán giả nữ đã vào bình luận, trêu chọc lại nghệ sĩ Vân Dung. Khán giả viết: "Chắc là con dâu phải bảo là mẹ ơi cầm 5 tỷ và chuyển nhượng chồng con sang tay con thôi" hay "Mẹ nói vậy thì các con dâu chịu rồi".
Trước những ý kiến trêu chọc ấy, nghệ sĩ Vân Dung cũng đáp trả một cách hài hước: "Đưa tôi 5 tỉ và cầm lấy con trai tôi đi cũng được. Không hiểu sao dạo này cứ thấy tiền là tay tôi tự động đánh chữ loạn xạ" hay "Cầm lấy con trai tôi và tránh xa 5 tỉ của tôi ra"...
Bên cạnh yếu tố hài hước, nữ nghệ sĩ còn không quên dặn dò con dâu tương lai: "Con đừng xem phim ngôn tình nhiều quá con nhé!". Với sự duyên dáng sẵn có, nghệ sĩ Vân Dung một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng giải trí" trong lòng công chúng, đồng thời hứa hẹn sẽ là một bà mẹ chồng "bá đạo" nhất vịnh Bắc Bộ trong tương lai.
Được biết, nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, chị đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.
Không chỉ với chương trình Táo Quân, Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: Ghét thì yêu thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu thì ghét thôi (Ghét thì yêu thôi 2) (2018), Những nhân viên gương mẫu (2019), Những ngày không quên (2020), Hướng dương ngược nắng (2020-2021), 11 tháng 5 ngày (2021), Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)...
GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.
GĐXH - Chồng Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với hình ảnh lãng mạn ở London và câu nói ngọt ngào. Vòng eo thon gọn của nàng hậu họ Đỗ cũng khiến fan tò mò về tin đồn mang thai.
GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.
Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.
GĐXH - Siu Black mới đây sức khỏe yếu và phải nhập viện chạy thận, trước khi thông tin này được công khai, cuộc sống của chị ra sao?
GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.
Phân đoạn NSƯT Nguyệt Hằng "xử cao tay" người chồng ngoại tình trong phim "Lằn ranh" thu hút hàng triệu lượt xem.
GĐXH - NSƯT Hải Điệp - diễn viên "Chuyện nhà Mộc" qua đời ở tuổi 84, NSND Trần Lực chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của "ông Mộc".
GĐXH - Siu Black lên tiếng xin lỗi khán giả vì không thể tham gia biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ người hâm mộ.
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.
