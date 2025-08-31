Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 16:16 31/08/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diva Thanh Lam cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, NSND Thanh Lam chia sẻ hình ảnh cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé.

Nữ nghệ sĩ viết: "Bao Bao đón chào Quốc khánh!

Hôm nay, giữa phố phường Hà Nội rợp cờ hoa, bà, mẹ và bé Bao Bao cùng nhau sống trong một ngày lịch sử: Quốc khánh 80 năm, cũng là Quốc khánh đầu tiên của con. "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi…".

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ lại những cảm xúc: "Trong giây phút thiêng liêng này, lại nhớ về ba nhạc sĩ Thuận Yến - một người lính, một nhạc sĩ quân đội đã dành cả cuộc đời để viết về người chiến sĩ. Trong ký ức lại vọng về những bài ca thời chiến, những giai điệu mà ông đã viết, những ca khúc in đậm trong trái tim của nhiều thế hệ. Như lời hát: "Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội'/thấy ngôi sao sáng người con thích lắm mẹ ơi…".

Và chắc chắn rằng một ngày nào đó, bé Bao Bao sẽ được nghe lại những bài hát của cụ để cảm nhận niềm tự hào, để hiểu thế nào là tình yêu Tổ quốc được viết bằng máu, nước mắt và cả trái tim. Đó cũng chính là niềm tự hào sâu thẳm của gia đình chúng tôi".

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Thanh Lam chia sẻ hình ảnh cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé. Ảnh: FB Đoàn Thanh Lam

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, cháu ngoại nữ nghệ sĩ sở hữu sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, kháu khỉnh với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính. Sau khi chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi vẻ dễ thương của em bé Bao Bao.

Em bé Bao Bao là con gái của Thiện Thanh (con gái chung của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung).

Vào ngày cuối năm 2024, Thiện Thanh vui mừng thông báo thành quả lớn nhất năm qua của cô là được làm mẹ. "Năm qua tôi đã làm gì…. Làm mẹ. Khép lại một năm 2024 bằng việc thành công đón một cục thối yêu 3 kí lô, thế là quá mỹ mãn!", Thiện Thanh chia sẻ.

Hình ảnh đáng yêu của em bé Bao Bao cùng bà ngoại và mẹ xuống phố:

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 4.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 5.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 6.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 7.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9- Ảnh 8.

 Nguồn ảnh: Facebook Đoàn Thanh Lam

Cháu ngoại 3 tháng tuổi của NSND Thanh Lam lại chiếm &quot;spotlight&quot;Cháu ngoại 3 tháng tuổi của NSND Thanh Lam lại chiếm 'spotlight'

GĐXH - Mới đây, NSND Thanh Lam lại khiến fan trầm trồ khi khoe vẻ đáng yêu của cháu ngoại 3 tháng tuổi.

Bạn gái nhạc sĩ Quốc Trung tình cảm bên NSND Thanh Lam và cháu ngoạiBạn gái nhạc sĩ Quốc Trung tình cảm bên NSND Thanh Lam và cháu ngoại

GĐXH - Nhạc sĩ Quốc Trung cùng bạn gái lâu năm và NSND Thanh Lam mới đây đã hội ngộ đưa cháu ngoại đi chơi. Hình ảnh ấm áp của gia đình nghệ sĩ khiến khán giả rất quan tâm.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

2 diva nhạc Việt Thanh Lam, Hà Trần dắt tay nhau thăng hoa trong liveshow 'Ân tình của đá'

2 diva nhạc Việt Thanh Lam, Hà Trần dắt tay nhau thăng hoa trong liveshow 'Ân tình của đá'

Chồng bác sĩ bay vào Sài Gòn cổ vũ Thanh Lam đến tận 12h đêm

Chồng bác sĩ bay vào Sài Gòn cổ vũ Thanh Lam đến tận 12h đêm

Quý tử nhà diva Thanh Lam: Điển trai như diễn viên điện ảnh, tài năng không kém bố mẹ

Quý tử nhà diva Thanh Lam: Điển trai như diễn viên điện ảnh, tài năng không kém bố mẹ

Thanh Lam khoe khoảnh khắc bên chồng bác sĩ: Nhan sắc U60 rực rỡ khiến fan trầm trồ

Thanh Lam khoe khoảnh khắc bên chồng bác sĩ: Nhan sắc U60 rực rỡ khiến fan trầm trồ

Cùng chuyên mục

Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz Việt

Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz Việt

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Ca sĩ Lê Tuấn xuất hiện sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, chia sẻ về thời hoàng kim, lý do dừng ca hát năm 2005, cuộc sống kinh doanh hiện tại và nỗi đau mất mẹ trong mùa Vu Lan.

Cuộc sống tuổi U60 bên chồng tỷ phú của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ'

Cuộc sống tuổi U60 bên chồng tỷ phú của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ'

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Tạo hình của nữ diễn viên này trong "Thiên long bát bộ" được nhiều khán giả khen ngợi và đến nay vẫn được gọi là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của loạt phim.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về thành công, tình yêu và cách sống của một người phụ nữ hiện đại.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam khởi động với tiêu chí đáng chú ý là thí sinh phải chưa từng đăng ký kết hôn nhưng có thể chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân.

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.

Xem nhiều

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz

GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Thế giới showbiz
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Thế giới showbiz
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz
Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạo

Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạo

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top