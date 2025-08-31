Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, NSND Thanh Lam chia sẻ hình ảnh cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé.

Nữ nghệ sĩ viết: "Bao Bao đón chào Quốc khánh!

Hôm nay, giữa phố phường Hà Nội rợp cờ hoa, bà, mẹ và bé Bao Bao cùng nhau sống trong một ngày lịch sử: Quốc khánh 80 năm, cũng là Quốc khánh đầu tiên của con. "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi…".

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ lại những cảm xúc: "Trong giây phút thiêng liêng này, lại nhớ về ba nhạc sĩ Thuận Yến - một người lính, một nhạc sĩ quân đội đã dành cả cuộc đời để viết về người chiến sĩ. Trong ký ức lại vọng về những bài ca thời chiến, những giai điệu mà ông đã viết, những ca khúc in đậm trong trái tim của nhiều thế hệ. Như lời hát: "Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội'/thấy ngôi sao sáng người con thích lắm mẹ ơi…".

Và chắc chắn rằng một ngày nào đó, bé Bao Bao sẽ được nghe lại những bài hát của cụ để cảm nhận niềm tự hào, để hiểu thế nào là tình yêu Tổ quốc được viết bằng máu, nước mắt và cả trái tim. Đó cũng chính là niềm tự hào sâu thẳm của gia đình chúng tôi".

Thanh Lam chia sẻ hình ảnh cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé. Ảnh: FB Đoàn Thanh Lam

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, cháu ngoại nữ nghệ sĩ sở hữu sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, kháu khỉnh với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính. Sau khi chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi vẻ dễ thương của em bé Bao Bao.

Em bé Bao Bao là con gái của Thiện Thanh (con gái chung của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung).

Vào ngày cuối năm 2024, Thiện Thanh vui mừng thông báo thành quả lớn nhất năm qua của cô là được làm mẹ. "Năm qua tôi đã làm gì…. Làm mẹ. Khép lại một năm 2024 bằng việc thành công đón một cục thối yêu 3 kí lô, thế là quá mỹ mãn!", Thiện Thanh chia sẻ.

Hình ảnh đáng yêu của em bé Bao Bao cùng bà ngoại và mẹ xuống phố:

Nguồn ảnh: Facebook Đoàn Thanh Lam

