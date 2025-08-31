Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9
GĐXH - Diva Thanh Lam cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé.
Mới đây trên trang Facebook cá nhân, NSND Thanh Lam chia sẻ hình ảnh cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé.
Nữ nghệ sĩ viết: "Bao Bao đón chào Quốc khánh!
Hôm nay, giữa phố phường Hà Nội rợp cờ hoa, bà, mẹ và bé Bao Bao cùng nhau sống trong một ngày lịch sử: Quốc khánh 80 năm, cũng là Quốc khánh đầu tiên của con. "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi…".
Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ lại những cảm xúc: "Trong giây phút thiêng liêng này, lại nhớ về ba nhạc sĩ Thuận Yến - một người lính, một nhạc sĩ quân đội đã dành cả cuộc đời để viết về người chiến sĩ. Trong ký ức lại vọng về những bài ca thời chiến, những giai điệu mà ông đã viết, những ca khúc in đậm trong trái tim của nhiều thế hệ. Như lời hát: "Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội'/thấy ngôi sao sáng người con thích lắm mẹ ơi…".
Và chắc chắn rằng một ngày nào đó, bé Bao Bao sẽ được nghe lại những bài hát của cụ để cảm nhận niềm tự hào, để hiểu thế nào là tình yêu Tổ quốc được viết bằng máu, nước mắt và cả trái tim. Đó cũng chính là niềm tự hào sâu thẳm của gia đình chúng tôi".
Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, cháu ngoại nữ nghệ sĩ sở hữu sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, kháu khỉnh với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính. Sau khi chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi vẻ dễ thương của em bé Bao Bao.
Em bé Bao Bao là con gái của Thiện Thanh (con gái chung của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung).
Vào ngày cuối năm 2024, Thiện Thanh vui mừng thông báo thành quả lớn nhất năm qua của cô là được làm mẹ. "Năm qua tôi đã làm gì…. Làm mẹ. Khép lại một năm 2024 bằng việc thành công đón một cục thối yêu 3 kí lô, thế là quá mỹ mãn!", Thiện Thanh chia sẻ.
Hình ảnh đáng yêu của em bé Bao Bao cùng bà ngoại và mẹ xuống phố:
Nguồn ảnh: Facebook Đoàn Thanh Lam
Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz ViệtThế giới showbiz - 15 giờ trước
Ca sĩ Lê Tuấn xuất hiện sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, chia sẻ về thời hoàng kim, lý do dừng ca hát năm 2005, cuộc sống kinh doanh hiện tại và nỗi đau mất mẹ trong mùa Vu Lan.
Cuộc sống tuổi U60 bên chồng tỷ phú của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ'Thế giới showbiz - 3 ngày trước
Tạo hình của nữ diễn viên này trong "Thiên long bát bộ" được nhiều khán giả khen ngợi và đến nay vẫn được gọi là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của loạt phim.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổiThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.
Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHanThế giới showbiz - 1 tuần trước
Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.
Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".
Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về thành công, tình yêu và cách sống của một người phụ nữ hiện đại.
Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thânThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam khởi động với tiêu chí đáng chú ý là thí sinh phải chưa từng đăng ký kết hôn nhưng có thể chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân.
Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tôngThế giới showbiz - 2 tuần trước
Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.
Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con traiThế giới showbiz - 2 tuần trước
NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổiThế giới showbiz
GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.