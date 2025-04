Cuộc đời sóng gió, kín tiếng tuổi xế chiều của nữ chính phim 'Cánh đồng hoang'

Bộ phim Cánh đồng hoang ra mắt năm 1979 với sự chỉ đạo của NSND Nguyễn Hồng Sến, tái hiện một cách chân thực và xúc động cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam tại vùng Đồng Tháp Mười.

Bộ phim khắc họa mạnh mẽ tinh thần quật khởi, kiên cường của người dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

Thúy An là một trong những gương mặt nổi bật của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Trong đó, hình ảnh kiên cường của nhân vật Sáu Xoa, do nữ diễn viên Thúy An thể hiện trong Cánh đồng hoang, vẫn in đậm trong ký ức khán giả Việt. Đặc biệt, hình ảnh cuối phim - Sáu Xoa một tay bồng con, một tay cầm súng, kiên cường tiếp tục cuộc chiến sau khi mất đi người chồng yêu quý - đã trở thành một biểu tượng bất hủ cho sức mạnh phi thường của người phụ nữ Việt Nam và ý chí bất khuất của cả dân tộc.

Ít ai biết rằng, phía sau vai diễn biểu tượng ấy là một cuộc đời đầy thăng trầm của nữ diễn viên Thúy An, từ một cô gái bán nước mía đến ngôi sao điện ảnh rồi lại trải qua bao biến cố trong đời sống riêng.

Diễn viên Thúy An sinh năm 1958, tại miền Tây Nam Bộ. Trước khi bén duyên với điện ảnh, bà từng lên TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán nước mía. Bước ngoặt cuộc đời đến với bà vào năm 17 tuổi, khi tài năng của bà được NSND Hồng Sến phát hiện và trao cho vai nữ chính trong Cánh đồng hoang.

Dù chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo về điện ảnh, Thúy An đã hóa thân một cách trọn vẹn vào hình ảnh một người vợ tảo tần, một người mẹ yêu thương con hết mực và một nữ du kích kiên cường, "một tay bồng con, một tay cầm súng". Sự nỗ lực ấy đã mang về thành công vang dội cho bộ phim, với Giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980 và Huy chương vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva 1981.

Nữ diễn viên Thúy An đóng Sáu Xoa trong bộ phim "Cánh đồng hoang".

Sau thành công của Cánh đồng hoang, diễn viên Thúy An trở thành gương mặt quen thuộc và được mời tham gia nhiều bộ phim kinh điển khác của điện ảnh Việt Nam, như Biệt động Sài Gòn, Mùa gió chướng, Mùa nước nổi, Vùng gió xoáy... Đặc biệt, trong Biệt động Sài Gòn, bà đã hóa thân xuất sắc thành cô bán cháo vịt tần tảo nhưng đầy mưu mẹo, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội biệt động.

Với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật cùng vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, hình ảnh của Thúy An đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả cho đến tận hôm nay, và những tác phẩm bà tham gia đều đạt được những thành công nhất định.

Từ một người không được đào tạo bài bản, nghệ sĩ Thúy An đã vươn lên trở thành gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Thậm chí, trong thập niên 1980, bà trở thành một biểu tượng của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, với nhiều hình ảnh nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Thúy An lại gặp nhiều trắc trở. Sau khi hợp tác trong một số bộ phim, bà đã nảy sinh tình cảm với NSND Hồng Sến. Mối tình này vướng phải không ít thị phi bởi khi đó, NSND Hồng Sến đã có gia đình và hơn bà đến 30 tuổi. Trên màn ảnh, bà được mệnh danh là “nàng thơ” của đạo diễn tài hoa, nhưng ngoài đời, bà lại mang tiếng là “người thứ ba”, thậm chí là “kẻ cướp chồng”.

Thúy An trong phim "Ván bài lật ngửa".

Sau đó, Thúy An và NSND Hồng Sến cũng nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn và chuyển về sống chung trong căn biệt thự rộng lớn của ông, bà vẫn không tránh khỏi những lời đồn đoán về việc hưởng thụ tài sản của chồng và vợ cũ.

Tuy nhiên, theo bà chia sẻ với báo chí nhiều năm về trước, bà đã phải làm việc cật lực để trả hết số tiền nợ do mua nhà: "Là diễn viên nổi tiếng, vợ của một đạo diễn lừng danh Việt Nam nhưng tôi phải làm đủ nghề tay trái, từ bỏ mối bút bi đến mở quán ăn để cải thiện thu nhập, lo cho gia đình". Theo lời kể của ngôi sao màn ảnh một thời, ban ngày bà tất bật với chuyện áo cơm, đêm về vội vã lao vào lớp học bổ túc văn hóa.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu. Cuối những năm 1980, sức khỏe của NSND Hồng Sến yếu dần do di chứng của bệnh ung thư. Để trang trải cuộc sống gia đình, Thúy An phải học thêm nghề kim hoàn và thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Lào để buôn bán, ít có thời gian chăm sóc chồng trong những ngày tháng cuối đời. Năm 1993, NSND Hồng Sến qua đời, để lại Thúy An một mình với cô con gái nhỏ mới lên 5 tuổi.

Nghệ sĩ Thúy An (trái) và nghệ sĩ Hà Xuyên hội ngộ vài năm trước.

Sự ra đi của người chồng khiến Thúy An suy sụp hoàn toàn. Bà mất đi tình yêu với điện ảnh và phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống để nuôi con. Những thị phi và lời đồn ác ý lại một lần nữa bủa vây, khiến nữ nghệ sĩ quyết định ở ẩn. Kể từ đó, thông tin về bà cũng dần trở nên ít ỏi.

Mãi sau này, người ta mới biết Thúy An đã sang Lào sinh sống và mở cửa hàng kinh doanh kim hoàn. Tại đây, bà đã tìm được hạnh phúc mới bên một người đàn ông mang quốc tịch Đức, quê gốc ở Bạc Liêu. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, kết hôn và chuyển về Đức sinh sống. Thúy An học tiếng Đức, làm quen với cuộc sống mới và trở thành trợ lý đắc lực cho chồng trong công việc kinh doanh.

Hiện tại, ở tuổi U70, nghệ sĩ Thúy An đang có một cuộc sống bình yên và êm đềm bên chồng con tại trời Âu. Mỗi năm, bà đều trở về Việt Nam để thăm người thân và giữ mối quan hệ thân thiết với hai đồng nghiệp là Hà Xuyên và Thanh Loan.