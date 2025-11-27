Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần

Thứ năm, 09:45 27/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 27-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 27-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 27-30/11/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp Hàm Tiến 6B – một phần khu phố Hàm Tiến 3, phường Mũi Né

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/11/2025

12:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp Hàm Tiến 3B – một phần khu phố Hàm Tiến 1, phường Mũi Né

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/11/2025

15:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp Hàm Tiến 5A – một phần khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/11/2025

08:15:00 ngày 30/11/2025

Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, Bà Triệu, khu vực Văn Thánh – phường Bình Thuận và phường Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/11/2025

14:00:00 ngày 30/11/2025

Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông khu vực Bệnh viện Phan Thiết – phường Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:45:00 ngày 30/11/2025

14:00:00 ngày 30/11/2025

Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, Bà Triệu, khu vực Văn Thánh – phường Bình Thuận và phường Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 27/11/2025

07:30:00 ngày 27/11/2025

Thôn Vĩnh Hưng, một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

12:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần thôn Vĩnh Hải, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc – xã Vĩnh Hảo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:30:00 ngày 27/11/2025

13:00:00 ngày 27/11/2025

Thôn Vĩnh Hưng, một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Khu Rừng Đạo 2, thôn Lạc Trị Phú Lạc, xã Liên Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

11:30:00 ngày 28/11/2025

Một phần thôn 4, 7, 8, 13, 14 – xã Liên Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 28/11/2025

14:30:00 ngày 28/11/2025

Một phần thôn 14 – xã Liên Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần thôn 01 – xã Liên Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 27/11/2025

14:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần thôn 1A – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/11/2025

11:30:00 ngày 28/11/2025

Một phần thôn 2 – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần thôn 1 – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

11:30:00 ngày 27/11/2025

Khu Rừng Dầu – Phường La Gi – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Khách hàng Cty TNHH Việt Rạng Đông – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/11/2025

11:30:00 ngày 28/11/2025

Đường Nguyễn Chí Thanh (từ cầu Cây Chanh đến cầu Đôi) – Xã Tân Hải – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

11:30:00 ngày 28/11/2025

Một phần đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Khách hàng Hòa Hưng – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp khách hàng Nguyễn An – xã Hàm Thuận Bắc – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Dũng – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Chí Tiến (TBA2) – Phường Bình Thuận – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp khách hàng Xay Xát Lê Thị Lệ Anh – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Chín – xã Hàm Liêm – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thị Giáp – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Tư – xã Hồng Sơn – Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

15:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần các xã: Hàm Thuận Bắc, Đông Giang, La Dạ – Tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 27/11/2025

16:30:00 ngày 27/11/2025

Thôn Thuận Thành, xã Tân Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

11:00:00 ngày 27/11/2025

Thôn Thanh Bình - xã Lương Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

09:30:00 ngày 28/11/2025

Một phần thôn Hồng Lâm - xã Hòa Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuầnLịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 15 phút trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 36 phút trước

GĐXH - Xe máy điện dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode và LEAD, giá mềm.

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá cả thị trường - 45 phút trước

GĐXH - Thị trường quốc tế ghi nhận tăng liên tiếp vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) với mức tăng vượt vùng 53,4 USD/oz, đã kéo theo thị trường trong nước "trần" ngay khi mở phiên là 18.000 đồng/lượng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 52 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch úp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ XL6 của Suzuki thực chất chính là mẫu Suzuki XL7 ở Việt Nam.

Nam tiến đúng giai đoạn then chốt của hạ tầng khu Đông TP.HCM, nhà đầu tư miền Bắc 'hái trái ngọt'

Nam tiến đúng giai đoạn then chốt của hạ tầng khu Đông TP.HCM, nhà đầu tư miền Bắc 'hái trái ngọt'

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Giữa lúc thị trường Hà Nội tiến sát ngưỡng giá cao nhất lịch sử và TP.HCM bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng đột phá, một dòng chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ đang diễn ra: nhà đầu tư miền Bắc dịch chuyển dòng vốn vào phương Nam. Rất nhiều trong số đó đã "hái trái ngọt" tại đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn - Vinhomes Grand Park.

Chân dung nữ lãnh đạo 'Gen 2' xây nền tảng kinh doanh bền vững

Chân dung nữ lãnh đạo 'Gen 2' xây nền tảng kinh doanh bền vững

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Trong bức tranh kinh tế Việt Nam, nơi doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm tỷ trọng cao nhất Đông Nam Á (khoảng 26,5%), nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly vẫn là một "ngoại lệ" thú vị.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 26/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mèo Anh lông ngắn – 'bé bánh bao' đang chiếm trái tim người trẻ Sài Gòn

Mèo Anh lông ngắn – 'bé bánh bao' đang chiếm trái tim người trẻ Sài Gòn

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Mèo Anh lông ngắn - giống mèo ngoại tưởng như khó nuôi - lại đang trở thành "người bạn nhỏ" của nhiều gia đình trẻ ở Sài Gòn.

Giá màu iPhone 17 Pro Max thay đổi sau 2 tháng ra mắt

Giá màu iPhone 17 Pro Max thay đổi sau 2 tháng ra mắt

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

Sau 2 tháng có mặt trên thị trường, liệu giá của các phiên bản màu sắc iPhone 17 Pro Max đã có sự thay đổi đáng kể, và màu nào đang "hot" nhất để giữ giá?

Xem nhiều

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường
SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?

SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ

Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ

Bảo vệ người tiêu dùng
Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?

Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top