Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 27-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 27-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 27-30/11/2025
Lịch cúp điện Phan Thiết
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp Hàm Tiến 6B – một phần khu phố Hàm Tiến 3, phường Mũi Né
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/11/2025
12:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp Hàm Tiến 3B – một phần khu phố Hàm Tiến 1, phường Mũi Né
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/11/2025
15:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp Hàm Tiến 5A – một phần khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/11/2025
08:15:00 ngày 30/11/2025
Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, Bà Triệu, khu vực Văn Thánh – phường Bình Thuận và phường Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/11/2025
14:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông khu vực Bệnh viện Phan Thiết – phường Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:45:00 ngày 30/11/2025
14:00:00 ngày 30/11/2025
Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, Bà Triệu, khu vực Văn Thánh – phường Bình Thuận và phường Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 27/11/2025
07:30:00 ngày 27/11/2025
Thôn Vĩnh Hưng, một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
12:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần thôn Vĩnh Hải, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc – xã Vĩnh Hảo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30:00 ngày 27/11/2025
13:00:00 ngày 27/11/2025
Thôn Vĩnh Hưng, một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Khu Rừng Đạo 2, thôn Lạc Trị Phú Lạc, xã Liên Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần thôn 4, 7, 8, 13, 14 – xã Liên Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 28/11/2025
14:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần thôn 14 – xã Liên Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần thôn 01 – xã Liên Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 27/11/2025
14:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần thôn 1A – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần thôn 2 – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần thôn 1 – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện La Gi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Khu Rừng Dầu – Phường La Gi – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng Cty TNHH Việt Rạng Đông – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Đường Nguyễn Chí Thanh (từ cầu Cây Chanh đến cầu Đôi) – Xã Tân Hải – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Khách hàng Hòa Hưng – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp khách hàng Nguyễn An – xã Hàm Thuận Bắc – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Dũng – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Chí Tiến (TBA2) – Phường Bình Thuận – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp khách hàng Xay Xát Lê Thị Lệ Anh – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Chín – xã Hàm Liêm – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thị Giáp – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Tư – xã Hồng Sơn – Tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
15:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần các xã: Hàm Thuận Bắc, Đông Giang, La Dạ – Tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Thôn Thuận Thành, xã Tân Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
11:00:00 ngày 27/11/2025
Thôn Thanh Bình - xã Lương Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
09:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần thôn Hồng Lâm - xã Hòa Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
