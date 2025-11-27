Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 27-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 27-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 27-30/11/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp Hàm Tiến 6B – một phần khu phố Hàm Tiến 3, phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/11/2025 12:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp Hàm Tiến 3B – một phần khu phố Hàm Tiến 1, phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/11/2025 15:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp Hàm Tiến 5A – một phần khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/11/2025 08:15:00 ngày 30/11/2025 Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, Bà Triệu, khu vực Văn Thánh – phường Bình Thuận và phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/11/2025 14:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông khu vực Bệnh viện Phan Thiết – phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:45:00 ngày 30/11/2025 14:00:00 ngày 30/11/2025 Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, Bà Triệu, khu vực Văn Thánh – phường Bình Thuận và phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 27/11/2025 07:30:00 ngày 27/11/2025 Thôn Vĩnh Hưng, một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 12:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần thôn Vĩnh Hải, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc – xã Vĩnh Hảo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30:00 ngày 27/11/2025 13:00:00 ngày 27/11/2025 Thôn Vĩnh Hưng, một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Khu Rừng Đạo 2, thôn Lạc Trị Phú Lạc, xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần thôn 4, 7, 8, 13, 14 – xã Liên Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 28/11/2025 14:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần thôn 14 – xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần thôn 01 – xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 27/11/2025 14:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần thôn 1A – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần thôn 2 – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần thôn 1 – xã Trà Tân – tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Khu Rừng Dầu – Phường La Gi – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng Cty TNHH Việt Rạng Đông – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Đường Nguyễn Chí Thanh (từ cầu Cây Chanh đến cầu Đôi) – Xã Tân Hải – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Khách hàng Hòa Hưng – Phường Phước Hội – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp khách hàng Nguyễn An – xã Hàm Thuận Bắc – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Dũng – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Chí Tiến (TBA2) – Phường Bình Thuận – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp khách hàng Xay Xát Lê Thị Lệ Anh – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Chín – xã Hàm Liêm – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thị Giáp – xã Hàm Thuận – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Tư – xã Hồng Sơn – Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 15:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần các xã: Hàm Thuận Bắc, Đông Giang, La Dạ – Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Thôn Thuận Thành, xã Tân Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 11:00:00 ngày 27/11/2025 Thôn Thanh Bình - xã Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 09:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần thôn Hồng Lâm - xã Hòa Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

