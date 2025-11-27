Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 27-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần đường kinh Lệ Huyền, Kinh Bào Môn, Kinh Bào Mướp Ông Muộn, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần đường kinh Rạch Rập, Xóm Lớn, Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Đường Cống Hòa Thành, Đồng Tranh, một phần Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần đường kinh Sông Cữu, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần Bùng Binh và đường kinh Hòa Thành, Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần đường Quốc Lộ 1 A khu vực Tắc Vân, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần đường Quốc Lộ 1 A khu vực Tắc Vân, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 30/11/2025 15:00:00 ngày 30/11/2025 Đường Kinh Mới khóm 22,23, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:45:00 ngày 28/11/2025 09:45:00 ngày 28/11/2025 Nội bộ trạm Hộ NTCN Huỳnh Quốc Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15:00 ngày 28/11/2025 11:15:00 ngày 28/11/2025 Nội bộ trạm Hộ NTCN Hồ Minh Tâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 28/11/2025 13:30:00 ngày 28/11/2025 Nội bộ trạm Hộ NTCN Nguyễn Hồng Lấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 28/11/2025 15:00:00 ngày 28/11/2025 Nội bộ trạm Hộ NTCN Thái Trung Hiếu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/11/2025 16:30:00 ngày 29/11/2025 Mất điện toàn bộ xã Hưng Mỹ, một phần xã Tân Hưng và một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 29/11/2025 16:30:00 ngày 29/11/2025 Mất điện một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 4, khóm 6, khóm 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp 1, ấp 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/11/2025 12:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp 5, ấp 7B, ấp Hiệp Tùng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 27/11/2025 15:30:00 ngày 27/11/2025 Ấp 2; 3; 4; 7; ấp Kinh Củ, một phần ấp 9, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 29/11/2025 15:30:00 ngày 29/11/2025 Ấp 12A; 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 29/11/2025 15:30:00 ngày 29/11/2025 Một phần xã Sông Đốc, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 30/11/2025 15:30:00 ngày 30/11/2025 Ấp 4; 6; ấp Rạch Cui; ấp 1/5, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 Mw) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần xã Khánh Lâm; một phần Khóm 1, 2, 3, 4 xã Nguyễn Phích; một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 Mw) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.6 Mw) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 Mw) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 28/11/2025 16:30:00 ngày 28/11/2025 Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 10:00:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm T8 Biển Bạch Đông, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm Cái Bát 3, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Kinh Tám Điện, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm Tư Huê, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 27/11/2025 13:00:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm T9 Biển Bạch Đông, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm Thanh Lan, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm T3 Kinh 8-3A, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Khách hàng trạm Rạch Ông Xuyên Á, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp 4 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 Khách hàng trạm Hiệp Thành, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 28/11/2025 12:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 28/11/2025 16:30:00 ngày 28/11/2025 Khách hàng trạm Thủy Sản Việt Nam, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 12:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp 2, ấp Kinh 5 A, kinh 5B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Khách hàng trạm T3 Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Khách hàng trạm T2 Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:30:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp Vàm Đình, ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 29/11/2025 14:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp 4, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Kênh Ba, ấp Đường Đào, ấp Xưởng Tiện, ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Nguyễn Quyền; ấp So Đũa, ấp Kinh Năm, ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần các ấp: Rạch Gốc A, Kênh Một, Kênh Huế, Kiến Vàng, Xẻo Mắm; toàn bộ các ấp: Dinh Hạn, Nhà Diệu, Rạch Gốc, Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 30/11/2025 12:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần ấp Kinh Năm, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

