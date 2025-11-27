Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch úp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 27-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần đường kinh Lệ Huyền, Kinh Bào Môn, Kinh Bào Mướp Ông Muộn, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần đường kinh Rạch Rập, Xóm Lớn, Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Đường Cống Hòa Thành, Đồng Tranh, một phần Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần đường kinh Sông Cữu, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần Bùng Binh và đường kinh Hòa Thành, Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần đường Quốc Lộ 1 A khu vực Tắc Vân, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần đường Quốc Lộ 1 A khu vực Tắc Vân, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 30/11/2025
15:00:00 ngày 30/11/2025
Đường Kinh Mới khóm 22,23, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:45:00 ngày 28/11/2025
09:45:00 ngày 28/11/2025
Nội bộ trạm Hộ NTCN Huỳnh Quốc Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 28/11/2025
11:15:00 ngày 28/11/2025
Nội bộ trạm Hộ NTCN Hồ Minh Tâm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 28/11/2025
13:30:00 ngày 28/11/2025
Nội bộ trạm Hộ NTCN Nguyễn Hồng Lấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 28/11/2025
15:00:00 ngày 28/11/2025
Nội bộ trạm Hộ NTCN Thái Trung Hiếu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/11/2025
16:30:00 ngày 29/11/2025
Mất điện toàn bộ xã Hưng Mỹ, một phần xã Tân Hưng và một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 29/11/2025
16:30:00 ngày 29/11/2025
Mất điện một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 4, khóm 6, khóm 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp 1, ấp 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/11/2025
12:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp 5, ấp 7B, ấp Hiệp Tùng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 27/11/2025
15:30:00 ngày 27/11/2025
Ấp 2; 3; 4; 7; ấp Kinh Củ, một phần ấp 9, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 29/11/2025
15:30:00 ngày 29/11/2025
Ấp 12A; 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 29/11/2025
15:30:00 ngày 29/11/2025
Một phần xã Sông Đốc, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 30/11/2025
15:30:00 ngày 30/11/2025
Ấp 4; 6; ấp Rạch Cui; ấp 1/5, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 Mw)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm; một phần Khóm 1, 2, 3, 4 xã Nguyễn Phích; một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 Mw)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.6 Mw)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 Mw)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 28/11/2025
16:30:00 ngày 28/11/2025
Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
10:00:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm T8 Biển Bạch Đông, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm Cái Bát 3, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Kinh Tám Điện, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm Tư Huê, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 27/11/2025
13:00:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm T9 Biển Bạch Đông, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm Thanh Lan, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm T3 Kinh 8-3A, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Khách hàng trạm Rạch Ông Xuyên Á, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp 4 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
Khách hàng trạm Hiệp Thành, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 28/11/2025
12:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 28/11/2025
16:30:00 ngày 28/11/2025
Khách hàng trạm Thủy Sản Việt Nam, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
12:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp 2, ấp Kinh 5 A, kinh 5B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Khách hàng trạm T3 Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Khách hàng trạm T2 Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:30:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp Vàm Đình, ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 29/11/2025
14:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp 4, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Kênh Ba, ấp Đường Đào, ấp Xưởng Tiện, ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Nguyễn Quyền; ấp So Đũa, ấp Kinh Năm, ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần các ấp: Rạch Gốc A, Kênh Một, Kênh Huế, Kiến Vàng, Xẻo Mắm; toàn bộ các ấp: Dinh Hạn, Nhà Diệu, Rạch Gốc, Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 30/11/2025
12:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần ấp Kinh Năm, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
