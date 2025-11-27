Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Thứ năm, 11:03 27/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch úp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 27-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần đường kinh Lệ Huyền, Kinh Bào Môn, Kinh Bào Mướp Ông Muộn, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần đường kinh Rạch Rập, Xóm Lớn, Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Đường Cống Hòa Thành, Đồng Tranh, một phần Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần đường kinh Sông Cữu, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần Bùng Binh và đường kinh Hòa Thành, Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần đường Quốc Lộ 1 A khu vực Tắc Vân, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/11/2025

16:00:00 ngày 30/11/2025

Một phần đường Quốc Lộ 1 A khu vực Tắc Vân, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 30/11/2025

15:00:00 ngày 30/11/2025

Đường Kinh Mới khóm 22,23, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:45:00 ngày 28/11/2025

09:45:00 ngày 28/11/2025

Nội bộ trạm Hộ NTCN Huỳnh Quốc Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 28/11/2025

11:15:00 ngày 28/11/2025

Nội bộ trạm Hộ NTCN Hồ Minh Tâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 28/11/2025

13:30:00 ngày 28/11/2025

Nội bộ trạm Hộ NTCN Nguyễn Hồng Lấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 28/11/2025

15:00:00 ngày 28/11/2025

Nội bộ trạm Hộ NTCN Thái Trung Hiếu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/11/2025

16:30:00 ngày 29/11/2025

Mất điện toàn bộ xã Hưng Mỹ, một phần xã Tân Hưng và một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 29/11/2025

16:30:00 ngày 29/11/2025

Mất điện một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 4, khóm 6, khóm 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần ấp 1, ấp 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 29/11/2025

12:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp 5, ấp 7B, ấp Hiệp Tùng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 27/11/2025

15:30:00 ngày 27/11/2025

Ấp 2; 3; 4; 7; ấp Kinh Củ, một phần ấp 9, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 29/11/2025

15:30:00 ngày 29/11/2025

Ấp 12A; 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 29/11/2025

15:30:00 ngày 29/11/2025

Một phần xã Sông Đốc, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 30/11/2025

15:30:00 ngày 30/11/2025

Ấp 4; 6; ấp Rạch Cui; ấp 1/5, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 Mw)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần xã Khánh Lâm; một phần Khóm 1, 2, 3, 4 xã Nguyễn Phích; một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 Mw)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.6 Mw)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/11/2025

16:00:00 ngày 30/11/2025

Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 Mw)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:30:00 ngày 27/11/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:30:00 ngày 27/11/2025

Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 28/11/2025

16:30:00 ngày 28/11/2025

Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

10:00:00 ngày 27/11/2025

Khách hàng trạm T8 Biển Bạch Đông, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Khách hàng trạm Cái Bát 3, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Kinh Tám Điện, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/11/2025

11:30:00 ngày 27/11/2025

Khách hàng trạm Tư Huê, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 27/11/2025

13:00:00 ngày 27/11/2025

Khách hàng trạm T9 Biển Bạch Đông, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 27/11/2025

16:30:00 ngày 27/11/2025

Khách hàng trạm Thanh Lan, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Khách hàng trạm T3 Kinh 8-3A, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Khách hàng trạm Rạch Ông Xuyên Á, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

16:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần ấp 4 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 28/11/2025

11:00:00 ngày 28/11/2025

Khách hàng trạm Hiệp Thành, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 28/11/2025

12:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 28/11/2025

16:30:00 ngày 28/11/2025

Khách hàng trạm Thủy Sản Việt Nam, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/11/2025

12:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp 2, ấp Kinh 5 A, kinh 5B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Khách hàng trạm T3 Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Khách hàng trạm T2 Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:30:00 ngày 27/11/2025

Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/11/2025

16:30:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp Vàm Đình, ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 29/11/2025

14:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp 4, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

16:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Kênh Ba, ấp Đường Đào, ấp Xưởng Tiện, ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Nguyễn Quyền; ấp So Đũa, ấp Kinh Năm, ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần các ấp: Rạch Gốc A, Kênh Một, Kênh Huế, Kiến Vàng, Xẻo Mắm; toàn bộ các ấp: Dinh Hạn, Nhà Diệu, Rạch Gốc, Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 30/11/2025

12:00:00 ngày 30/11/2025

Một phần ấp Kinh Năm, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngàyLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
