Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh

Thứ năm, 07:00 04/09/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Chuyện tình tan vỡ khiến nữ diễn viên này đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu, vì thế cô chọn cuộc sống độc thân dù đã bước qua tuổi 59.

Trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Tiểu Long Nữ được mô tả là mỹ nhân với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt vời nhưng thần sắc lạnh lùng, thanh khiết như băng tuyết.

Trong số những nghệ sĩ từng thể hiện vai Tiểu Long Nữ trên màn ảnh, Lý Nhược Đồng vẫn được xem là gần nhất với nguyên mẫu, cho đến bây giờ vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ kinh điển". Nữ diễn viên cùng Cổ Thiên Lạc tạo nên cặp đôi huyền thoại của màn ảnh.

Sau thành công này, Lý Nhược Đồng tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm như Thiên long bát bộ , Dương môn nữ tướng, Trần tình lệnh...

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh - Ảnh 1.

Nhan sắc gây thương nhớ của nàng Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng đóng.

Giống như Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng quyết "cả đời chỉ yêu một người" nhưng lại không thể gặp được Dương Quá của đời mình. Chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 1966 gặp khá nhiều sóng gió kể từ khi rơi vào lưới tình của đại gia Quách Ứng Tuyền năm 1998.

Đại gia này hơn cô 20 tuổi và từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng. Lý Nhược Đồng si tình đến mức sẵn sàng chấp nhận rời khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp theo mong muốn của Quách Ứng Tuyền. Khi đại gia này phá sản, nợ nần chồng chất, nữ diễn viên vẫn chọn gắn bó và cùng ông trả nợ.

Thế nhưng sau 10 năm bên nhau, Quách Ứng Tuyền dội cho Lý Nhược Đồng một gáo nước lạnh khi yêu cầu chia tay vì tính cách không hợp.

Chuyện tình tan vỡ khiến Lý Nhược Đồng đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu. Lý Nhược Đồng từng thông báo giải nghệ ra nước ngoài sinh sống cùng bạn trai. Sau chuyện tình đổ vỡ, cô trở về Hong Kong, xây dựng lại sự nghiệp trong làng giải trí từ năm 2013. Từ đó đến nay, người đẹp chọn cuộc sống độc thân quyến rũ.

Ngoài các hoạt động showbiz, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, từ thể chất đến tinh thần. Không chỉ tập gym để cơ thể khoẻ mạnh, Lý Nhược Đồng còn chú trọng khâu dưỡng da. Vì vậy ở tuổi 59, cô vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện với vẻ ngoài "lão hoá ngược".

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh - Ảnh 2.

Người đẹp không tuổi sở hữu làn da căng mọng, vóc dáng không chút mỡ thừa.

Không chỉ tỏa sáng ở vai trò diễn viên, Lý Nhược Đồng còn trở thành ngôi sao trên mạng xã hội, livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Nữ diễn viên chia sẻ các video về cuộc sống thường ngày, về sở thích chụp ảnh hóa thân thành các mỹ nhân cổ trang hay đam mê tập gym, lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người.

Ở tuổi U60, Lý Nhược Đồng chưa kết hôn hay sinh con mà nhận cháu gái là con nuôi. Không nóng vội với chuyện lập gia đình, Lý Nhược Đồng cho hay, cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại, được làm những gì bản thân yêu thích.

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh - Ảnh 3.

Nhan sắc rực rỡ của Lý Nhược Đồng ở tuổi 59.

Nữ diễn viên từng tâm sự, trước khi trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, yêu cuộc sống, cô từng trải qua nhiều biến cố. Lý Nhược Đồng từng muốn tự vẫn ở tuổi 42 vì thất tình, mất người thân, mất niềm tin vào cuộc sống nhưng ở tuổi U60, cô thấy bản thân dồi dào sức mạnh và năng lượng.

Hiện tại, cô không dành thời gian nghĩ về những chuyện không vui trong quá khứ. Thay vào đó, Lý Nhược Đồng tái sinh nhờ tập luyện, hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực phim ảnh, thời trang. Những năm gần đây, cô liên tục được mời quảng bá cho các thương hiệu, trình diễn thời trang, làm người mẫu...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Cùng chuyên mục

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Diva Thanh Lam cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé.

Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz Việt

Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz Việt

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

Ca sĩ Lê Tuấn xuất hiện sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, chia sẻ về thời hoàng kim, lý do dừng ca hát năm 2005, cuộc sống kinh doanh hiện tại và nỗi đau mất mẹ trong mùa Vu Lan.

Cuộc sống tuổi U60 bên chồng tỷ phú của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ'

Cuộc sống tuổi U60 bên chồng tỷ phú của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Tạo hình của nữ diễn viên này trong "Thiên long bát bộ" được nhiều khán giả khen ngợi và đến nay vẫn được gọi là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của loạt phim.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về thành công, tình yêu và cách sống của một người phụ nữ hiện đại.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam khởi động với tiêu chí đáng chú ý là thí sinh phải chưa từng đăng ký kết hôn nhưng có thể chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân.

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.

Xem nhiều

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz

GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Thế giới showbiz
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Thế giới showbiz
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Thế giới showbiz
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top