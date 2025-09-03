Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khoá trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.
Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 13 phút trước
GĐXH - Sao mai Huyền Trang lần đầu tiên hợp tác nhóm Oplus thể hiện ca khúc “Tôi yêu Việt Nam” do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác. MV là món quà âm nhạc ý nghĩa Huyền Trang cùng ê-kíp gửi tặng khán giả dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn TiềnXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.
'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý HảiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".
Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dộiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Không cần chen chúc và thức đêm, người dân và sinh viên vẫn có thể tận mắt xem các màn luyện tập A80 tại ĐHQGHN, Hòa Lạc vào ngày 31/8 và 1/9.
'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đườngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình Haha", hành trình đã đưa các thành viên và hai khách mời đến với Đắk Lắk nơi có cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.
'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngàyXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau 9 ngày công chiếu tại các rạp phim trên cả nước, bộ phim “Mưa đỏ” đã cán mốc 300 tỷ đồng doanh thu, kỷ lục với dòng phim lịch sử - chiến tranh.
Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng TrịXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị) đã quyết định chiếu phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ” tại một số điểm phục vụ người dân Quảng Trị.
'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khaiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 26 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau khoảng thời gian chia tay, Oanh và Tuấn đã nói chuyện thẳng thắn và quyết định quay lại với nhau.
