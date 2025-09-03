Mới nhất
Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Thứ tư, 10:34 03/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khoá trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12 phát sóng vào tối nay (ngày 3/9), giám đốc công ty đối tác rất bức xúc với cách làm việc của Đăng (Doãn Quốc Đam) vì chỉ quan tâm tới nghệ thuật mà không nghĩ tới bài toán kinh doanh hiệu quả. Đây không phải lần đầu tiên Đăng vướng vào những trục trặc trong công việc như vậy.
Như mọi khi, Mỹ Anh (Phương Oanh) lại phải vào cuộc, cô lên tiếng bênh vực chồng và nói ngay từ đầu họ đã thống nhất làm chương trình thật tốt để tạo uy tín cho các sự kiện lớn hơn bởi có nhiều khán giả quốc tế... 
Đối tác cho rằng đó chỉ là trên danh nghĩa về mặt tinh thần, tiền không phải hàng mã để Đăng muốn "đốt" thế nào thì đốt. Trong khi đối tác nhắc nhở Mỹ Anh rằng ai là người chịu trách nhiệm chất lượng cho hạng mục đó. Mỹ Anh thất vọng vì công ty mình bỏ công sức và tâm huyết đứng sau một công ty khác.
Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn - Ảnh 1.

Mỹ Anh bảo vệ chồng trước những yêu cầu khắt khe của đối tác.

Ở diễn biến khác, Mỹ Anh lại đau đầu khi phát hiện ra con trai biến mất trong bữa tiệc sinh nhật bạn. Mỹ Anh hốt hoảng gọi Minh, cô đến tận nơi nhà bạn và phát hiện con bị nhốt trong phòng giặt từ chiều trong tình trạng hoảng loạn. 
Bé Minh khóc nói với mẹ rằng bị Bảo nhốt vào phòng giặt từ chiều. Lũ trẻ phủ nhận chơi xấu bạn còn vị trưởng ban phụ huynh xấu tính (Đào Thanh Mai) lạnh lùng bao biện: "Minh mải chơi phải không? Chắc mải chơi quá nên trốn vào đấy hả?".
Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn - Ảnh 2.

Mỹ Anh hốt hoảng khi phát hiện con bị nhốt trong phòng giặt.

Trong khi đó, Kim Ngân (Việt Hoa) đang gặp rắc rối nên đến lượt Trúc Lam (Quỳnh Kool) bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng ở bên giúp Kim Ngân gỡ rối. Trúc Lam mua đồ ăn với mong muốn Kim Ngân ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn.
Tập 12 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 3/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
"Gió ngang khoảng trời xanh" mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự "ga lăng" của Đồng Văn Tiền'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dộiPhan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệtTối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

T.Hằng (th)
