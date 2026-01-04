Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc

Chủ nhật, 19:23 04/01/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng nhiều niềm vui trọn vẹn trong năm đầu của cuộc hôn nhân thứ hai với ông xã thiếu gia khi sinh con trai Panda Minh Đặng.

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc - Ảnh 11.

Hôm 27/12/2025, Mai Ngọc và chồng thiếu gia kỷ niệm ngày cưới. "Một năm qua, có những ngày trôi qua rất nhanh, có những ngày lại thật chậm, có niềm vui đến bất ngờ, cũng có những lo toan thường nhật. Tất cả, dù trọn vẹn hay dang dở, cũng đã góp mặt để làm nên một năm rất riêng", cô viết.

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc - Ảnh 12.

Đón sinh nhật đầu tiên trong vai trò một người mẹ hôm 31/12/2025, Mai Ngọc thấy mãn nguyện khi nhìn con trai đáng yêu, dễ thương và lớn lên từng ngày. Cô gọi Panda là cậu bé hay cười, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mẹ và mọi người xung quanh.

Chưa bao giờ thấy mẹ bỉm Mai Ngọc sexy cỡ này: Một màn
Chưa bao giờ thấy mẹ bỉm Mai Ngọc sexy cỡ này: Một màn

Trong vai trò làm mẹ, Mai Ngọc khiến công chúng thường nhớ ngay đến hình ảnh một mẹ bỉm chuẩn mực: nuôi con khoa học, sinh hoạt kỷ luật và đặc biệt là khả năng về dáng thần tốc sau sinh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Suốt thời gian dài sau khi làm mẹ, Mai Ngọc gắn liền với phong cách sống lành mạnh, những bộ đồ tập ôm sát khoe body săn chắc, khỏe khoắn, đủ gợi cảm nhưng vẫn rất an toàn và đúng tinh thần "mẹ bỉm kiểu mẫu".

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc - Ảnh 4.

Trong thời gian nuôi con nhỏ, Mai Ngọc vẫn chăm chỉ tập thể dục tại nhà và nhanh chóng lấy lại cơ bụng số 11 sau chưa đầy 9 tháng sinh em bé. Mỗi lần khoe thành quả luyện tập trên mạng xã hội, cô đều được khen "gái một con trông mòn con mắt".

Chưa bao giờ thấy mẹ bỉm Mai Ngọc sexy cỡ này: Một màn

Chưa bao giờ thấy mẹ bỉm Mai Ngọc sexy cỡ này: Một màn

Nói về hành trình giảm cân về dáng của mình, mẹ bỉm Mai Ngọc ưu tiên chế độ dinh dưỡng khoa học, ăn đủ chất, đúng giờ, kết hợp cùng việc tập luyện đều đặn như yoga, gym nhẹ và các bài siết cơ phù hợp với thể trạng mẹ sau sinh. Khoảng 3 tháng sau khi sinh, MC Mai Ngọc bắt đầu quay lại phòng tập. Mẹ bỉm chủ yếu tập Pilates để giãn cơ, khôi phục cơ lõi, cải thiện tư thế và lưu thông máu.

Chưa bao giờ thấy mẹ bỉm Mai Ngọc sexy cỡ này: Một màn

Chưa bao giờ thấy mẹ bỉm Mai Ngọc sexy cỡ này: Một màn

Nhờ kết hợp tập luyện và duy trì chế độ ăn khoa học, MC Mai Ngọc từng khiến các mẹ bỉm khác phải ngưỡng mộ khi thông báo đã "hồi" lại vóc dáng như thời son rỗi. Cô giảm được 8kg trong vòng hơn 2 tuần. "18 ngày sau sinh giảm tròn 8kg, về lại chỉ số 1m72 - 58kg. 35 tuổi làm mẹ nên làm gì cũng nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chưa hề tập luyện, chỉ hàng ngày chăm em bé và ăn uống đúng cách các bác ạ" - nữ MC chia sẻ.

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc - Ảnh 7.

Có một điều quan trọng Mai Ngọc luôn nhấn mạnh: không vội vàng "ép dáng" quá sớm. MC Mai Ngọc khuyên các mẹ bỉm dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, vết mổ lành, sức khỏe ổn định, rồi mới tăng dần mức độ tập luyện.

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc - Ảnh 8.

MC Mai Ngọc từng tâm sự: "Cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khoẻ mạnh ngày trước. Sau khi sinh con, phụ nữ cần 6 tháng để chữa lành vết mổ, 12 tháng để phục hồi thể chất, 2 năm để cân bằng nội tiết tố và tận 5 năm để tìm lại danh tính của cô ấy".

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc - Ảnh 9.

Khi con trai được hơn bốn tháng tuổi, Mai Ngọc chuyển từ biệt thự ở Hà Nội về nhà chồng ở thành phố Bắc Ninh để tiện cho công việc của ông xã. Nữ MC tích cực quảng bá cho quán cafe của nhà chồng với nhiều bộ ảnh. Không những thế, cô còn mời nhiều bạn bè là người nổi tiếng về đây để "check-in".

Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc - Ảnh 10.

MC Mai Ngọc tận hưởng nhiều niềm vui trọn vẹn trong năm đầu của cuộc hôn nhân thứ hai với ông xã thiếu gia khi sinh con trai Panda Minh Đặng. Cuộc sống của Mai Ngọc ở thời điểm này viên mãn hơn bao giờ hết.




Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Xem - nghe - đọc - 1 phút trước

GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.

'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

Giải trí - 5 phút trước

GĐXH - Trong phim "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) nhận được nhiều chú ý khi vào vai một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt.

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Con gái H'Hen Niê - bé Harley - gây chú ý với nụ cười và nét "biết diễn". H'Hen Niê chia sẻ niềm tự hào về con gái trong những khoảnh khắc đáng yêu.

Đạo diễn Khải Anh nói gì về công việc mới sau khi rời VTV?

Đạo diễn Khải Anh nói gì về công việc mới sau khi rời VTV?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Khải Anh trước khi bắt tay cùng diễn viên Mai Thu Huyền mở học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ đã có một quyết định bước ngoặt. Đó là anh rời khỏi vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và có hướng đi mới.

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.

Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển có một chuyến đi ý nghĩa chào đón Tết dương lịch ở Đà Lạt. Cả 3 bé đều hạnh phúc hưởng trọn niềm vui bên ba mẹ.

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

Giải trí - 1 ngày trước

Vai diễn Tam Mao trong bộ phim truyền hình "Tam Mao phiêu lưu ký" (1996) đã từng giúp nam diễn viên này trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng khắp châu Á.

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Trung Anh mới đây đã vào vai ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Ở trong phim già vàng này, vai diễn của nam nghệ sĩ gạo cội có nhiều điểm khác biệt với đời thực.

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Giải trí
Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Giải trí
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top