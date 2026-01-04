Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc

Nhờ kết hợp tập luyện và duy trì chế độ ăn khoa học, MC Mai Ngọc từng khiến các mẹ bỉm khác phải ngưỡng mộ khi thông báo đã "hồi" lại vóc dáng như thời son rỗi. Cô giảm được 8kg trong vòng hơn 2 tuần. "18 ngày sau sinh giảm tròn 8kg, về lại chỉ số 1m72 - 58kg. 35 tuổi làm mẹ nên làm gì cũng nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chưa hề tập luyện, chỉ hàng ngày chăm em bé và ăn uống đúng cách các bác ạ" - nữ MC chia sẻ.