Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc
GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng nhiều niềm vui trọn vẹn trong năm đầu của cuộc hôn nhân thứ hai với ông xã thiếu gia khi sinh con trai Panda Minh Đặng.
Trong vai trò làm mẹ, Mai Ngọc khiến công chúng thường nhớ ngay đến hình ảnh một mẹ bỉm chuẩn mực: nuôi con khoa học, sinh hoạt kỷ luật và đặc biệt là khả năng về dáng thần tốc sau sinh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Suốt thời gian dài sau khi làm mẹ, Mai Ngọc gắn liền với phong cách sống lành mạnh, những bộ đồ tập ôm sát khoe body săn chắc, khỏe khoắn, đủ gợi cảm nhưng vẫn rất an toàn và đúng tinh thần "mẹ bỉm kiểu mẫu".
Nói về hành trình giảm cân về dáng của mình, mẹ bỉm Mai Ngọc ưu tiên chế độ dinh dưỡng khoa học, ăn đủ chất, đúng giờ, kết hợp cùng việc tập luyện đều đặn như yoga, gym nhẹ và các bài siết cơ phù hợp với thể trạng mẹ sau sinh. Khoảng 3 tháng sau khi sinh, MC Mai Ngọc bắt đầu quay lại phòng tập. Mẹ bỉm chủ yếu tập Pilates để giãn cơ, khôi phục cơ lõi, cải thiện tư thế và lưu thông máu.
Nhờ kết hợp tập luyện và duy trì chế độ ăn khoa học, MC Mai Ngọc từng khiến các mẹ bỉm khác phải ngưỡng mộ khi thông báo đã "hồi" lại vóc dáng như thời son rỗi. Cô giảm được 8kg trong vòng hơn 2 tuần. "18 ngày sau sinh giảm tròn 8kg, về lại chỉ số 1m72 - 58kg. 35 tuổi làm mẹ nên làm gì cũng nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chưa hề tập luyện, chỉ hàng ngày chăm em bé và ăn uống đúng cách các bác ạ" - nữ MC chia sẻ.
