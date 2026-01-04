Mới nhất
3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

Chủ nhật, 10:26 04/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển có một chuyến đi ý nghĩa chào đón Tết dương lịch ở Đà Lạt. Cả 3 bé đều hạnh phúc hưởng trọn niềm vui bên ba mẹ.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan HiểnLời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Khánh Thi - Phan Hiển sau một năm lao động chăm chỉ đã dành khoảng thời gian đón Tết dương lịch 4 ngày để nghỉ ngơi. Thay vì đi nước ngoài thì cô chọn Đà Lạt để thư giãn cùng chồng con.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Khánh Thi đã chia sẻ hình ảnh rất "chill" và tận hưởng không khí chữa lành ở Đà Lạt với nhiều khoảnh khắc đẹp của chồng con. Trong năm qua, Khánh Thi - Phan Hiển cùng các con đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực dance sport. Đặc biệt nhất là con trai của cô, bé Kubi chỉ mới 10 tuổi nhưng có nhiều thành công lớn trong bộ môn thể thao này..

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Con trai Khánh Thi - Kubi mới đây gây sốt mạng xã hội khi mẹ cậu khoe cậu trên trang cá nhân. Khánh Thi viết khoe con: "Chắc mẹ cháu tuyển “dâu “ từ bây giờ. Kubi 10 tuổi cao 1m56. Tính cách: Thích giao lưu, thân thiện, yêu nhảy múa và siêu thích ăn uống, ăn bất chấp và uống sữa không ngừng nghỉ. Kỉ niệm đợt ra Hà Nội thi giải Vô địch quốc gia, ông ẵm 8 huy chương vàng cùng bạn nhảy Linh San nội dung thuộc cup toàn quốc hạng tuổi thiếu nhi. Đây là tấm hình duy nhất mà ba mẹ cháu kịp xin taxi tạm dừng cho cháu một tấm hình ở Hà Nội và lên vội xe vì mưa lớn kéo đến". Theo Khánh Thi chia sẻ, Kubi không được bố mẹ dạy khiêu vũ. Cô và ông xã Phan Hiển đều né tránh việc dạy con, phần vì quá bận, phần vì không muốn gây áp lực cho con. Dù vậy, bé vẫn thể hiện tài năng khiêu vũ vượt trội.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Khác với anh trai, Anna - con gái thứ 2 của Khánh Thi lại chưa có nhiều định hướng trong nghề nghiệp. Khánh Thi tâm sự con gái mang nét giống mình và không có nét giống bố. Hiện tại, con gái Khánh Thi đã lên lớp 2 và bộc lộ những cá tính riêng của mình. Qua dòng chia sẻ của Khánh Thi, khán giả cũng biết con gái thứ 2 của cô không có nhu cầu theo nghề ba mẹ. Khánh Thi viết: "Mợ chỉ học thôi, nhảy nhót hát ca là mợ hát trong nhà. Chứ tuyệt nhiên không hề có nhu cầu thi đấu hay biểu diễn. Vậy là biết ý mợ sao rồi".

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 6.

Còn bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại khiến dân mạng bị "đốn tim" vì quá đáng yêu và xinh xắn.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Thực tế, Lisa mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình. Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ. Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 8.

Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự do làm việc mình yêu thích nhất.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt - Ảnh 9.

Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

Ảnh: FBNV

Phan Hiển khen Khánh Thi: "Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?"Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã cùng 3 con chụp bộ ảnh giáng sinh ấm áp. Điều đáng chú ý là lời khen "có cánh" Phan Hiển dành cho vợ.

