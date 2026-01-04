3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

Khác với anh trai, Anna - con gái thứ 2 của Khánh Thi lại chưa có nhiều định hướng trong nghề nghiệp. Khánh Thi tâm sự con gái mang nét giống mình và không có nét giống bố. Hiện tại, con gái Khánh Thi đã lên lớp 2 và bộc lộ những cá tính riêng của mình. Qua dòng chia sẻ của Khánh Thi, khán giả cũng biết con gái thứ 2 của cô không có nhu cầu theo nghề ba mẹ. Khánh Thi viết: "Mợ chỉ học thôi, nhảy nhót hát ca là mợ hát trong nhà. Chứ tuyệt nhiên không hề có nhu cầu thi đấu hay biểu diễn. Vậy là biết ý mợ sao rồi".