Khán giả hả hê với cảnh phim hai nhân vật tự vạch trần nhau

Những tập gần đây của Cách em 1 milimet liên tục đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào khi mối quan hệ tay ba đầy toan tính giữa Bách - Duyên - Hiếu chính thức sụp đổ theo cách không thể cay đắng hơn. Màn “lật mặt” không cần đánh ghen, không cần cao trào kịch tính, nhưng đủ khiến người xem hả hê cực độ.

Theo diễn biến tập 36, sau nhiều lần bị nhóm bạn thân Đại bản doanh cảnh báo, Bách (Huỳnh Anh) vẫn mù quáng bảo vệ vợ chưa cưới Duyên (Hà Bùi). Tuy giận Bách vì sự cố chấp, nhưng Biên, Đức và Chiến không nỡ để bạn mình tiếp tục “lao đầu vào bụi rậm” vì một người phụ nữ không đứng đắn. Cả nhóm quyết định trực tiếp đưa Bách đến chứng kiến cuộc gặp giữa Duyên và Hiếu - người tình cũ mà cô luôn chối bỏ.

Ban đầu, Bách từ chối thẳng thừng, cho rằng bạn bè vẫn đang nhắm vào Duyên. Chỉ đến khi cả nhóm đưa ra lời giao kèo là nếu sự thật không như họ nói, tất cả sẽ trực tiếp đến xin lỗi Duyên, Bách mới đồng ý đi theo.

Duyên lộ mặt thật là kẻ không chung thủy, lừa dối Bách suốt thời gian dài. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước mắt Bách, Duyên hiện lên hoàn toàn khác: điên cuồng, tuyệt vọng và trơ trẽn. Cô van nài Hiếu quay lại, thẳng thừng bày tỏ sự căm ghét Tú - người con gái khiến Hiếu (Lê Hải) theo đuổi, đồng thời sẵn sàng vứt bỏ Bách nếu Hiếu chịu quay về. Dù Hiếu bày tỏ sự chán ngán và coi thường, Duyên vẫn níu kéo bất chấp sĩ diện. Đỉnh điểm là khi Hiếu lạnh lùng tuyên bố “không nghiêm túc với gái tồi”.

Chứng kiến toàn bộ sự thật, Bách không chỉ đau đớn vì bị phản bội, mà còn cay đắng nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân suốt thời gian dài. Quyết định chia tay và đuổi Duyên về thành phố trở thành cái kết tất yếu, được khán giả đồng loạt ủng hộ.

Tuy nhiên, cú “twist” khiến người xem vừa hả hê vừa thích thú lại nằm ở lời thú nhận của Hiếu với Tú. Anh ta biết rõ mình bị nhóm Đại bản doanh theo dõi từ lúc ở chùa, và những gì họ chứng kiến thực chất là điều Hiếu cố tình phơi bày.

Và với nhiều khán giả, tập phim 36 chính là khoảnh khắc “đáng xem nhất từ đầu đến giờ” của khung giờ vàng. Đặc biệt, phân đoạn Bách tuyên bố đã biết hết mọi chuyện và yêu cầu Duyên rời khỏi nhà trở thành tâm điểm bàn luận. Chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải, trích đoạn này thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng khoảng 2.500 bình luận.

Trên các diễn đàn phim truyền hình, khán giả không giấu được sự khoái chí: “Dồn nén bao nhiêu lâu. Tập này hả hê cười từ đầu phim đến cuối luôn”, “Tập hôm nay hay dã man, cả đoạn Hiếu - Duyên lẫn đoạn Bách - Duyên, hả hê quá”, “May quá, cuối cùng vitamin A trong Bách cũng bùng cháy làm anh ấy sáng mắt”.

Bên cạnh cảm xúc hả hê, diễn xuất của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những phân đoạn hiếm hoi nhân vật do Huỳnh Anh đảm nhận thực sự “bùng nổ”. “Tập hôm nay hay quá, xem run lên vì Bách và Tú diễn quá đỉnh”, “Cả phim mới thấy đoạn này Huỳnh Anh đóng được, xem đã luôn”, “Duyên diễn nhập vai mà. Bách giờ mới bùng nổ, hay quá”, “Nay mới thấy Huỳnh Anh diễn Bách vào vai. Thoại chậm như này thấy hay hẳn, bình thường nói nhanh quá”... là một số bình luận của khán giả.