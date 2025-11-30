Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Phú Đôn kết hôn khi đã 45 tuổi với vợ tên Hồng Vân, kém 25 tuổi. Nghệ sĩ từng nói mình có duyên muộn trong chuyện tình cảm, "trâu chậm uống nước trong" bởi phần lớn thời gian trước đó dành cho sân khấu và những chuyến đi diễn dài ngày. Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, cuộc sống hôn nhân muộn nhưng hạnh phúc của NSƯT Phú Đôn bên người vợ trẻ kém 25 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.