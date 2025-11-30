Mới nhất
Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Chủ nhật, 08:49 30/11/2025 | Giải trí
Kết hôn muộn nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc.

- Ảnh 1.

Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu và truyền hình, là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước qua nhiều vai diễn khắc khổ, chất phác trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam, đặc biệt trong các bộ phim truyền hình của VFC.

- Ảnh 2.

Phú Đôn kết hôn khi đã 45 tuổi với vợ tên Hồng Vân, kém 25 tuổi. Nghệ sĩ từng nói mình có duyên muộn trong chuyện tình cảm, "trâu chậm uống nước trong" bởi phần lớn thời gian trước đó dành cho sân khấu và những chuyến đi diễn dài ngày. Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, cuộc sống hôn nhân muộn nhưng hạnh phúc của NSƯT Phú Đôn bên người vợ trẻ kém 25 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

- Ảnh 3.

Vợ Phú Đôn không hoạt động nghệ thuật, là người kín đáo, nhẹ nhàng. Cả hai quen nhau qua mai mối nhưng sự thẳng thắn, chân thành của nghệ sĩ cùng tính cách hiền lành khiến họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu. Khoảng cách 25 tuổi từng khiến cuộc hôn nhân của họ nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, Phú Đôn nói rằng tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề trong gia đình.

- Ảnh 4.

Nghệ sĩ chia sẻ: "Điều quan trọng nhất là sống với nhau thấy thoải mái, biết tôn trọng và nhường nhịn". Vợ Phú Đôn cũng luôn tránh xuất hiện trước truyền thông, muốn giữ sự riêng tư cho gia đình nhưng vẫn âm thầm làm hậu phương để chồng yên tâm với công việc nghệ thuật.

- Ảnh 5.

Ngoài công việc làm nghề, NSƯT Phú Đôn dành phần lớn thời gian cho gia đình. Hai vợ chồng có sở thích nấu ăn, đi chợ cuối tuần và thỉnh thoảng du lịch ngắn ngày. Ông cho rằng chính sự bình yên, giản dị ấy là điều quý giá nhất sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ.

- Ảnh 6.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét từ khi kết hôn, Phú Đôn vui vẻ hơn, phong độ làm nghề ổn định và tinh thần lúc nào cũng thoải mái. Ông không đặt nặng chuyện danh tiếng ở tuổi xế chiều mà chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục được diễn và giữ một mái ấm bình an.

- Ảnh 7.

Cuộc sống muộn màng nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi cùng hai con đủ nếp - tẻ giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc. Với nghệ sĩ, đó là "món quà đẹp nhất mà cuộc đời gửi tặng trong lúc không ngờ tới".

Diễn viên Phú Đôn tiết lộ bí quyết lấy vợ trẻ kém 25 tuổi và lên chức bố ở tuổi 55Diễn viên Phú Đôn tiết lộ bí quyết lấy vợ trẻ kém 25 tuổi và lên chức bố ở tuổi 55

Nghệ sĩ Phú Đôn là gương mặt đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với khán giả nhưng ít ai biết rằng, anh lấy vợ khá muộn ở tuổi ngoài 40 và có thêm con thứ hai ở tuổi 55. Vợ Phú Đôn kém anh 25 tuổi.

Tình Lê
