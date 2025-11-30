Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi
Kết hôn muộn nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc.
Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bàGiải trí - 52 phút trước
GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.
Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.
G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025Thế giới showbiz - 1 giờ trước
GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.
Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thíchGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hà Trịnh từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch ở phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục "Thư giãn Cuối tuần" nhưng rồi cô nhận ra, ca hát mới là niềm đam mê thực sự và quyết tâm theo đuổi.
Mối quan hệ đặc biệt của NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu HườngCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Cơ duyên giữa NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường bắt đầu từ một đêm diễn từ thiện tại Than Uyên (Lai Châu).
Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồngGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - "Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi ước được gặp một người đàn ông như ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) ngoài đời để lấy chồng", NSƯT Kiều Anh tâm sự với báo chí.
'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại LàoXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.
NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.
Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-LeagueGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.
Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tậtGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Bà xã NSND Công Lý tiết lộ thời điểm anh gặp biến cố bệnh tật, gia đình nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn từ nhiều người với mong muốn giúp đỡ, xin được chữa bệnh cho anh.
Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tạiGiải trí
GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.