Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Thứ bảy, 15:13 29/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Trong ánh mắt mọi người còn nguyên nỗi sợ, hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ và chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi", Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh kể.

Những ngày qua tình hình bão lũ ở miền Trung khiến nhiều người xót xa. Là người con Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh cho biết những ngày qua luôn cảm thấy lo lắng và trăn trở vì chưa thể lập tức trở về quê hương. Cô được ê-kíp động viên: "Ráng hoàn thành lịch trình rồi mình về nhà".

Mới đây, Hà Trúc Linh và các nhà hảo tâm đã về xã Đồng Xuân, Phú Hòa 1 và Phú Hoà 2 (Phú Yên cũ) để hỗ trợ bà con sau trận lũ lụt vừa qua. Vì không có chuyến bay thẳng từ TPHCM về Tuy Hòa nên cô phải đáp xuống Nha Trang rồi di chuyển bằng ô tô để kịp về quê. Người đẹp xúc động khi được trở về quê hương sau những ngày liên tiếp nghe tin về thiệt hại sau trận lụt kinh hoàng.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk sau bão lũ và hành trình sẻ chia yêu thương - Ảnh 1.

Đến với xã Đồng Xuân, Trúc Linh sững sờ trước cảnh tượng tan hoang, nhưng cô nói trong ánh mắt bà con vẫn là sự kiên cường đặc trưng của người Phú Yên.

"Nghe bà con kể rằng đây là trận lũ khủng khiếp nhất mà quê mình trải qua trong suốt 80 năm, trong ánh mắt ai cũng còn nguyên nỗi sợ, sự hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ, chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi.

Là một người con Phú Yên, con xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến từng gia đình đã chịu quá nhiều mất mát về người và của. Chỉ mong rằng bà con sẽ sớm ổn định lại cuộc sống. Và hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay, để người dân Phú Yên nói riêng và đồng bào đang chịu ảnh hưởng của thiên tai nói chung sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn chồng chất này", Hà Trúc Linh chia sẻ.

Hà Trúc Linh nói nhà của bố mẹ, ông bà cô cũng bị ngập trong trận lụt vừa qua nên rất đồng cảm với bà con. "Tôi hy vọng bà con có nhiều sức khỏe, bình an, gia đình đoàn tụ để cùng nhau trở lại cuộc sống bình yên", cô nói.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk sau bão lũ và hành trình sẻ chia yêu thương - Ảnh 2.
Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk sau bão lũ và hành trình sẻ chia yêu thương - Ảnh 3.

Trúc Linh cho biết dù đi đâu xa, cô vẫn luôn hướng về quê hương và mong có nhiều nhà hảo tâm đồng hành cùng mình trong các hoạt động sắp tới để giúp đỡ bà con nhiều nhất có thể.

Trong chuyến đi, Trúc Linh cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng cho ba xã Đồng Xuân, Phú Hòa 1 và Phú Hoà 2 mỗi nơi 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 70 chiếc màn và cặp sách cho các em nhỏ.

Những địa điểm mà Trúc Linh đến thăm lần này đều là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Người dân bày tỏ sự xúc động khi Trúc Linh và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, an ủi bà con sau trận lụt. Bà con cũng hy vọng Trúc Linh có thể về quê nhiều lần hơn nữa để thực hiện những chương trình ý nghĩa.

Hoa hậu Hà Trúc Linh xót xa nghe bà con kể rằng đây là trận lũ khủng khiếp nhất mà quê mình trải qua trong suốt 80 năm.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũ

Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũ

Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có dự án nhân ái đầu tiên

Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có dự án nhân ái đầu tiên

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu ra sao sau 1 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu ra sao sau 1 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Cuộc sống bận rộn của Hoa hậu Hà Trúc Linh sau đăng quang

Cuộc sống bận rộn của Hoa hậu Hà Trúc Linh sau đăng quang

Cùng chuyên mục

Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời

Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cô đào cải lương Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa không nói được vì ung thư thanh quản, mong muốn sống thêm 5 năm để thấy con gái trưởng thành.

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Lần đầu tiên, Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn sẽ được tổ chức tại Xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc biệt, tạo điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch thu hút du khách gần xa.

Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh lại vướng tin đồn mang bầu khi bị cộng đồng mạng soi hình ảnh vòng 2. Trước thông tin này, Hoa hậu Việt Nam 2016 hoàn toàn kín tiếng.

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ngân thừa nhận mình là người thất bại trong hôn nhân, nhưng cô chưa thể ly hôn ngay bởi em trai sắp kết hôn.

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Với sự tham gia của ngôi sao Ji Seung Hyun – người từng được khán giả Việt yêu thích qua Hậu Duệ Mặt Trời – "Gangster về làng" được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả mùa phim cuối năm.

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Trả lời phóng viên bằng giọng mệt mỏi, nghệ sĩ Lê Giang nói bị hành hạ bởi chứng đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm suốt thời gian qua.

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Dù ở tuổi U60 nhưng NSND Hồng Vân không ngại "cưa sừng" nũng nịu như thời con gái trước NSƯT Hữu Châu khi lên phim.

Xem nhiều

Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Giải trí

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nức tiếng màn ảnh với nhiều phim ra rạp ăn khách, mới đây cô gây ấn tượng qua vai nữ chính trong phim "Quán Kỳ Nam". Nhờ nhan sắc như nàng thơ, mỹ nhân quê Bắc Ninh đã thuyết phục được người xem ở nhiều phân cảnh tình cảm với bạn diễn kém 8 tuổi.

Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

Giải trí
Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Xem - nghe - đọc
NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

Giải trí
Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top