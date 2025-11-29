Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ
GĐXH - "Trong ánh mắt mọi người còn nguyên nỗi sợ, hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ và chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi", Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh kể.
Những ngày qua tình hình bão lũ ở miền Trung khiến nhiều người xót xa. Là người con Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh cho biết những ngày qua luôn cảm thấy lo lắng và trăn trở vì chưa thể lập tức trở về quê hương. Cô được ê-kíp động viên: "Ráng hoàn thành lịch trình rồi mình về nhà".
Mới đây, Hà Trúc Linh và các nhà hảo tâm đã về xã Đồng Xuân, Phú Hòa 1 và Phú Hoà 2 (Phú Yên cũ) để hỗ trợ bà con sau trận lũ lụt vừa qua. Vì không có chuyến bay thẳng từ TPHCM về Tuy Hòa nên cô phải đáp xuống Nha Trang rồi di chuyển bằng ô tô để kịp về quê. Người đẹp xúc động khi được trở về quê hương sau những ngày liên tiếp nghe tin về thiệt hại sau trận lụt kinh hoàng.
"Nghe bà con kể rằng đây là trận lũ khủng khiếp nhất mà quê mình trải qua trong suốt 80 năm, trong ánh mắt ai cũng còn nguyên nỗi sợ, sự hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ, chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi.
Là một người con Phú Yên, con xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến từng gia đình đã chịu quá nhiều mất mát về người và của. Chỉ mong rằng bà con sẽ sớm ổn định lại cuộc sống. Và hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay, để người dân Phú Yên nói riêng và đồng bào đang chịu ảnh hưởng của thiên tai nói chung sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn chồng chất này", Hà Trúc Linh chia sẻ.
Hà Trúc Linh nói nhà của bố mẹ, ông bà cô cũng bị ngập trong trận lụt vừa qua nên rất đồng cảm với bà con. "Tôi hy vọng bà con có nhiều sức khỏe, bình an, gia đình đoàn tụ để cùng nhau trở lại cuộc sống bình yên", cô nói.
Trúc Linh cho biết dù đi đâu xa, cô vẫn luôn hướng về quê hương và mong có nhiều nhà hảo tâm đồng hành cùng mình trong các hoạt động sắp tới để giúp đỡ bà con nhiều nhất có thể.
Trong chuyến đi, Trúc Linh cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng cho ba xã Đồng Xuân, Phú Hòa 1 và Phú Hoà 2 mỗi nơi 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 70 chiếc màn và cặp sách cho các em nhỏ.
Những địa điểm mà Trúc Linh đến thăm lần này đều là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Người dân bày tỏ sự xúc động khi Trúc Linh và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, an ủi bà con sau trận lụt. Bà con cũng hy vọng Trúc Linh có thể về quê nhiều lần hơn nữa để thực hiện những chương trình ý nghĩa.
Hoa hậu Hà Trúc Linh xót xa nghe bà con kể rằng đây là trận lũ khủng khiếp nhất mà quê mình trải qua trong suốt 80 năm.
