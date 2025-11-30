Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thích

Hà Trịnh - "Thôn nữ" yêu nghệ thuật



Hà Trịnh sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở huyện Yên Định, Thanh Hóa, bố là kỹ sư, mẹ giáo viên. Cô bộc lộ năng khiếu ca hát từ bé và là cây văn nghệ của trường, trong khi vẫn là học sinh giỏi văn với định hướng trở thành một giáo viên theo truyền thống gia đình. Trong một lần xuống thành phố Thanh Hóa chơi, Hà phát hiện ra trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đang tuyển diễn viên kịch, cô thi và đỗ vào trường.

Trong quá trình học dù được trường chu cấp và có học bổng, cô vẫn đi hát sự kiện, đám cưới để kiếm thêm. Tốt nghiệp, cảm thấy ở quê khó có điều kiện phát triển, Hà thi vào khoa Biên kịch của ĐH Sân khấu Điện ảnh. Học xong năm nhất Biên kịch, cô lại đỗ vào Trung cấp Thanh nhạc. Hà học cả Thanh nhạc được gần 1 năm thì đành thôi, chủ yếu vì khoảng cách giữa hai trường quá xa đối với người… không biết đi xe máy và không có tiền để đi xe ôm như cô.

Hà từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch, cô từng làm cho phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục "Thư giãn Cuối tuần", kịch bản tình huống cho các talkshow truyền hình. Từ kịch bản TVC đến sự kiện, lễ hội… đều từng viết.

Sau nhiều công việc khác nhau, cô nhận ra ca hát mới chính là niềm đam mê thực sự. Nếu tính từ những đồng cát-xê đầu tiên nhận được năm 17 tuổi thì đến nay Hà cũng có gần 20 năm đi hát.

Hà Trịnh với bước ngoặt dấn thân vào con đường ca hát

Bước ngoặt xảy đến khi Hà lập gia đình, chỉ ở nhà viết lách, chăm con và hát nhạc thiếu nhi cho con nghe. Sau khi con ngủ, khi đã hoàn tất tất cả những việc hằng ngày, cô bắt đầu thấy trống trải, thiếu hụt, thấy mình vẫn chưa được là chính mình. "Nếu giờ vì con mình bỏ hết công việc thì đến khi con cái trưởng thành mình biết làm gì" là câu hỏi Hà bắt đầu đặt ra cho mình. Và cô quyết định phải làm điều mình yêu thích nhất để cân bằng cuộc sống.

Khi con gái nhỏ được 2 tuổi, Hà bắt đầu con đường của ca sĩ chuyên nghiệp. "Mình cứ làm chậm rãi, từng bước theo theo sức của mình", Hà nói. "Có thể mình không nổi tiếng bằng ai nhưng mình biết mình cần gì và hạnh phúc với việc mình làm là được. Tôi sẽ làm cho đến khi nào không còn sức sáng tạo nữa thì thôi. Ít ra để sau này mình còn có cái để xem lại, để biết rằng khi xưa mình đã hát, đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như thế nào".

Hà tiết lộ có thời gian trải qua trầm cảm sau sinh nhưng không đi khám mà tự đọc sách y học, tâm lý học, phân tâm học để vượt qua. Vì theo cô cái gì thuộc về tâm lý thì phải chữa bằng tâm lý chứ không để mình bị lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Thời gian ở nhà cô vẫn có thu nhập thông qua việc dạy tiếng Việt trực tuyến cho người nước ngoài, Việt kiều, người nước ngoài làm ở Việt Nam. Cô dạy kiểu chuyên sâu về văn hóa, dạy tiếng Việt qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Đối tượng học viên bao gồm các chuyên gia người nước ngoài muốn có những bài phát biểu, diễn văn mang dấu ấn văn hóa Việt Nam.

"Tôi toàn ở nhà làm việc trực tuyến nên có giai đoạn khi ra ngoài, tôi cảm thấy mình bị phản ứng chậm. Không được! Mình phải quay lại cuộc sống đời thường, quay lại ca hát, làm những điều mình thích. Tôi dồn những gì dành dụm được sau thời gian viết lách, dạy dỗ, xin chồng thêm ít nữa để làm nhạc", Hà kể. Và Nghìn trùng xa cách là dự án lớn đầu tiên mà Hà xác định "không biết bao giờ mới làm lại được".

Mơ ước một liveshow riêng

Có người hỏi sao không tận dụng sức hút của album năm ngoái để làm show luôn nhưng cô cho biết: "Năm ngoái điều kiện kinh tế chưa đủ, ra được album là cố gắng lắm rồi. Với tôi cũng cần một khoảng lắng để học hỏi thêm".

Nếu tính từ những đồng cát-xê đầu tiên nhận được năm 17 tuổi thì đến nay Hà Trịnh cũng có gần 20 năm đi hát. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng mang chủ đề Tóc mai sợi vắn sợi dài.

Hà quyết định làm show trong năm nay cũng là để đánh dấu năm tuổi và là năm kết thúc của chu kỳ 9. Cô quyết định đầu tư cho đêm diễn Tóc mai sợi vắn sợi dài ở mức tối đa trong khả năng. Cô hợp tác với band Màu Nước để có thể thể hiện đa dạng các phong cách chứ không riêng gì mảng nhạc tình.

"Đầu tiên tôi định chỉ hát nhạc xưa, tình ca nhưng giám đốc âm nhạc Tuấn Chess tư vấn nên có thêm phần dân gian - dòng nhạc xuất phát điểm của tôi và hứa sẽ làm mới để phù hợp với tôi ở thời điểm hiện tại. 'Được lời như cởi tấm lòng', như thế mới có cái để nói, để dẫn. Vì tôi đúng là cô gái bước ra từ nông thôn, làng quê, từ lời ru, cánh cò, cả từ mối tình thơ dại bên bờ tre bến nước… rồi lên thành phố học hành, tiếp cận văn hóa, đi theo âm nhạc. Trong đêm 15/12, tôi hát cả những bài nhạc quốc tế lời Việt. Âm nhạc là tiếng nói của tình yêu. Mà tình yêu thì đâu phân biệt địa lý, ranh giới, miễn chạm tới khán giả là được".

Những phiên live hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok

Hà Trịnh có một kênh TikTok sở hữu hơn 100 nghìn lượt theo dõi. Cô chia sẻ, lên mạng hát ban đầu với cô chỉ là cách để gặp gỡ thêm khán giả, truyền thông cho các sản phẩm âm nhạc của cô ở các nền tảng nhạc số khác thế nhưng không ngờ rằng ở một không gian mạng với đủ thứ thượng vàng hạ cám và không ít ồn ào lại có một lượng khán giả không nhỏ thích thưởng thức dòng nhạc xưa, nhạc tình mà cô theo đuổi.

Chính vì vậy, từ việc hát chơi, cô dành nhiều sự chỉn chu cho những phiên live của mình hơn, vì với cô "dù khán giả ở không gian ảo thì vẫn là người thật, và ở đâu chỉ cần có người nghe mình hát thì mình sẽ phát bằng cả tấm lòng". Cô định kỳ tổ chức các phiên live tầm 2 tiếng, có khi thu hút tới 100 ngàn lượt xem 1 phiên live. Những phiên live ca nhạc này đều được cô tổ chức công phu trong phòng cách âm, với sự góp mặt của ca sĩ khách mời, nhạc công, MC, thiết kế poster đàng hoàng. Lượng follow cứ thế tăng lên và số quà tặng mà cô nhận được từ khán giả trong chương trình có khi còn lớn hơn cả việc đi hát ở sân khấu. "Trên Tiktok, tôi cũng không phải hot hit gì nhưng room của tôi bao giờ cũng được đề xuất, được Tiktok hỗ trợ đẩy viral", Hà Trịnh tâm sự.

Mặc dù cũng đi biểu diễn ở nhiều sân khấu sự kiện lớn, nhỏ bên ngoài nhưng một show diễn riêng cho mình thì đây là lần đầu tiên, và khán giả từ nền tảng online cũng phần nhiều lần đầu tiên sẽ được nghe cô ở bên ngoài tại show diễn này. Hà cũng có phần hồi hộp và háo hức vì đây cũng là lần đầu tiên chạm mặt khán giả trực tuyến của mình ở sân khấu thực.

Để thực hiện liveshow giữa thời buổi khó khăn này là một nỗ lực không nhỏ với Hà Trịnh, nhất là khi cô thừa nhận mình không phải là người giàu có. Nhưng không để điều đó cản trở mình, cô quyết tâm thực hiện bởi nhận ra "nếu không thực hiện bây giờ, sau này tôi không biết mình có còn thực hiện được nữa không?! Livewshow cũng chính là cách để tôi ghi lại kỷ niệm với nghề, để sau này nhìn lại tôi không còn gì phải nuối tiếc".

Đêm nhạc Tóc mai sợi vắn sợi dài sẽ diễn ra vào 20h00 tại Sol 8, số 8 Nguyễn Công Hoan cùng các ca sĩ khách mời Nguyễn Hữu Chiến Thắng (MC), Elise Hoàng, Nhật Trường, Ann Nguyễn, Ryan Lecùng ban nhạc Màu Nước, Tuấn Chess làm giám đốc âm nhạc. Chương trình sẽ chia thành 3 chương thể hiện sự đa năng trong giọng hát và phong cách của Hà Trịnh, từ âm nhạc mang màu dân gian tới nhạc tình và những bản nhạc quốc tế được Việt hóa.

