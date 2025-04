Flourish Together – Từ sự kiện tri ân đối tác đến diễn đàn của những chuyên gia hàng đầu

Flourish Together 2025 – Dấu ấn kết nối chiến lược và phát triển bền vững

Flourish Together 2025 là sự kiện nổi bật nhất trong năm do Công ty TNHH AN Care Pharma tổ chức, quy tụ hơn 100 khách mời là đại diện các nhà thuốc, shop Mẹ & Bé uy tín trên toàn quốc, cùng các đối tác chiến lược đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Không chỉ là dịp để thắt chặt mối quan hệ hợp tác bền vững, Flourish Together còn là minh chứng cho định hướng phát triển lâu dài của AN Care Pharma – nơi đối tác và doanh nghiệp "chung tay kiến tạo, thịnh vượng tương lai". Thông điệp này không chỉ thể hiện cam kết đồng hành cùng hệ thống phân phối, mà còn mở ra một không gian kết nối tri thức, cập nhật xu hướng và lan tỏa các giá trị nhân văn trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Sự kiện có sự hiện diện đặc biệt của CEO AN Care Pharma cùng đại diện các đối tác quốc tế như Tập đoàn Combi (Nhật Bản), Công ty Gingas LLC, Công ty Pharmalinea góp phần làm nổi bật tính toàn cầu hoá và chuyên sâu trong nội dung mà Flourish Together mang lại.

Đại diện AN Care Pharma cùng các đối tác chiến lược

Diễn đàn tri thức chuyên sâu với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành

Không chỉ là nơi kết nối đối tác và tri ân hệ thống phân phối, Flourish Together 2025 còn tạo nên một diễn đàn tri thức chuyên sâu, quy tụ những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Tại đây, các khách mời đã có cơ hội tiếp cận những kiến thức cập nhật, thực tiễn và giá trị cao từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Trong đó, TTND.PGS.TS.BS Lê Bạch Mai – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc Gia – đã mang đến bài chia sẻ chuyên sâu với chủ đề "Lactium với giấc ngủ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ". Bà đã nhấn mạnh vai trò then chốt của giấc ngủ đối với sự phát triển trí tuệ, cảm xúc và thể chất của trẻ. Cùng với đó là những chia sẻ chuyên sâu về Lactium – peptide từ sữa – có tác dụng giúp trẻ thư giãn, ngủ sâu và phát triển chiều cao, trí não một cách tự nhiên và an toàn.

TTND.PGS.TS.BS Lê Bạch Mai chia sẻ tại sự kiện Flourish Together

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, TS.BS Nguyễn Văn Khiêm đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chuyên gia trong lĩnh vực Miễn dịch - Dị ứng - Khớp đã phân tích và đưa ra những bằng chứng khoa học cập nhật về EpiCor® – hoạt chất có tác động đa chiều giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể , đồng thời hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giảm stress oxy hóa. Những chia sẻ từ bác sĩ mang đến góc nhìn mới, đầy tiềm năng về giải pháp tăng cường đề kháng an toàn cho trẻ em và người lớn.

TS.BS Nguyễn Văn Khiêm và bài phân tích về EpiCor®

Với sự kết hợp giữa tri thức chuyên môn và công nghệ quốc tế, Flourish Together 2025 đã khẳng định vai trò của AN Care Pharma trong việc tiên phong xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng khoa học – nơi tri thức được lan tỏa và chuyển hóa thành giải pháp thực tiễn cho cộng đồng.

IMUNSKI – Giải pháp tăng đề kháng thế hệ mới với cơ chế bảo vệ 3 lớp

IMUNSKI – thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng đề kháng thế hệ mới được nghiên cứu và phát triển dựa trên công thức phối hợp giữa EpiCor®, vitamin D3 vi nang và kẽm hữu cơ. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình ứng dụng khoa học hiện đại vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ thường xuyên ốm vặt và có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Sản phẩm IMUNSKI

Bà Eva Colnaric – Trưởng phòng Quản lý sản phẩm của Pharmaline Pharma (Châu Âu). Đại diện từ nhà máy đạt chuẩn quốc tế như GMP-WHO, EU-GMP, ISO 9001, ISO 14001…, bà Eva đã giới thiệu về thực phẩm giúp hỗ trợ tăng đề kháng thế hệ mới IMUNSKI, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện trong bối cảnh môi trường ngày càng nhiều tác nhân gây hại.

Bà Eva Colnaric giới thiệu về thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMUNSKI

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMUNSKI sở hữu bảng thành phần nổi bật với EpiCor®– phức hợp chứa hơn 20 hoạt chất miễn dịch, được nghiên cứu tại Hoa Kỳ, mang lại hiệu quả vượt trội trong việc tăng cường miễn dịch toàn diện thông qua ba cơ chế: gia tăng kháng thể IgA trong nước bọt, kích thích sự phát triển hệ thống vi sinh vật đường ruột , tùy vào cơ địa kích hoạt tế bào miễn dịch tự nhiên (NK) chỉ sau 2 giờ sử dụng.

Bên cạnh đó, vitamin D3 trong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMUNSKI được điều chế dưới dạng vi nang giúp tăng tính ổn định và khả năng hấp thu vượt trội so với vitamin D thông thường. Kết hợp cùng kẽm hữu cơ – khoáng chất thiết yếu cho chức năng miễn dịch và tái tạo mô, tạo nên hiệu ứng hiệp đồng mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả bảo vệ cơ thể.

Với cơ chế tác động đa tầng và bảng thành phần được nghiên cứu bài bản, IMUNSKI giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể một cách tối ưu và đa chiều.

Công ty TNHH AN Care Pharma

Địa chỉ: Số EP7C Cụm E10, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 085 400 4444

Fanpage: https://www.facebook.com/ancarepharma

* Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

