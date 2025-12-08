Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu
GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".
Ngày 8/12, chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thu Hằng (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đầu tháng này chị phát hiện tài khoản phụ của mình bị trừ phí duy trì tài khoản hơn 10.000 đồng/tháng dù nhiều tháng không sử dụng.
Theo chị Hằng, ngay khi bị trừ tiền, chị thường xuyên kiểm tra số dư với các tài khoản thanh toán còn lại. Đồng thời, chị đã ra quầy giao dịch để trực tiếp được hủy SMS Banking, mà chuyển sang dùng thông báo qua app, vừa nhanh vừa không mất phí. Việc này giúp giảm đáng kể chi phí mỗi tháng.
"Điều quan trọng nhất là người dùng phải thường xuyên rà soát số lượng tài khoản mình đang sở hữu. Rất nhiều người như tôi mở 2-3 tài khoản rồi quên luôn. Khi ngân hàng áp dụng chính sách phí mới, người dùng không nắm được nên dễ bị trừ tiền mà không biết lý do", chị Hằng cho hay.
Một trường hợp khác là anh Mạnh Hoàng (40 tuổi, quận Hoàng Mai) đang duy trì ba tài khoản tại ba ngân hàng khác nhau, chủ yếu để tiện giao dịch công việc. Tuy nhiên, không phải tài khoản nào anh cũng duy trì số dư tối thiểu.
Anh Hoàng cho biết, sau khi đọc tin ngân hàng bắt đầu thu phí mạnh tay hơn, anh đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ các tài khoản ngân hàng. Với tài khoản sử dụng tần suất thấp, anh tiến hành đóng luôn tài khoản tại quầy giao dịch, tài khoản chính thì giữ mức tiền tối thiểu để không bị tính phí.
Bằng kinh nghiệm của mình, anh Hoàng cho rằng, giải pháp tối ưu nhất là chuyển sang loại tài khoản không yêu cầu số dư tối thiểu hoặc để số tiền trong tài khoản theo đúng quy định của ngân hàng.
Bởi theo anh Hoàng, hiện vẫn có ngân hàng số đang cung cấp gói tài khoản miễn phí duy trì, miễn phí chuyển khoản, không thu phí khi số dư thấp. Chỉ cần đăng ký lại gói tài khoản hoặc thay đổi hình thức sử dụng dịch vụ, người dùng có thể tránh được phần lớn phí phát sinh.
Ngoài ra, người dùng cũng cần kiểm tra các dịch vụ giá trị gia tăng như SMS Banking, thông báo biến động số dư, hoặc các gói tài chính nâng cao. Đây đều là những dịch vụ có thể phát sinh phí hàng tháng mà nhiều người không để ý.
Một số người dùng còn lưu ý rằng ngân hàng luôn có phương án hỗ trợ nếu khách hàng chủ động tìm hiểu.
Ví dụ, nhiều ngân hàng cho phép đóng tài khoản trực tuyến, hoặc tự động hạ cấp về gói cơ bản không thu phí. Tuy nhiên, do thói quen ngại thủ tục và tâm lý "để sau cũng được", không ít người chậm trễ và phải chịu phí không đáng có.
Từ kinh nghiệm thực tế, người dùng kỳ vọng ngân hàng minh bạch hơn trong việc thông báo biểu phí, đồng thời tăng cường nhắc nhở khách hàng về các tài khoản lâu không sử dụng.
Còn với chính người dùng, việc quản lý tài khoản một cách chủ động, chọn ngân hàng phù hợp và hiểu rõ các loại phí là cách tốt nhất để tránh mất tiền oan trong bối cảnh chính sách phí đang ngày càng siết chặt.
