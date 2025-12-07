Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 329/KH-UBND về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh, có sức cạnh tranh cao; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030.

Bởi vậy, nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thông qua thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội… Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hàng hóa, xúc tiến du lịch và trên môi trường số.

Tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa nhằm bảo đảm cung – cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới. Triển khai công tác kích cầu du lịch nội địa năm 2026, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch thế mạnh của Hà Nội.

Đặc biệt, Thành phố sẽ triển khai Chương trình khuyến mại tập trung thông qua các sự kiện: Hội chợ khuyến mại tập trung; Hội chợ Khuyến mại Chuyển đổi số - Tiêu dùng xanh; Hội chợ Khuyến mại hàng hiệu Hà Nội; Hội chợ khuyến mại Hà Nội đêm không ngủ…

Siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Ngày 7/12, ghi nhận của phóng viên cho thấy, thời điểm này, các đơn vị bán lẻ cũng đang trên "đường đua" tăng kích cầu tiêu dùng bằng nhiều chương trình khuyến mại.

Từ nay đến hết 17/12, hệ thống siêu thị GO! tại miền Bắc giảm giá tới 48% các mặt hàng thực phẩm, đồ trang trí, quà tặng nhằm giúp người tiêu dùng thoải mái mua sắm, chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh trọn vẹn và tiết kiệm nhất.

Cụ thể: bánh Buche 15cm giảm còn 89.000 đồng/bánh; gấu bông Noel từ 79.000 đồng/sản phẩm; các món quà Giáng sinh như ly sứ, quần áo, chén đĩa chỉ từ 49.000 đồng/cái.

Đặc biệt, khi mua cây thông đầu tròn 1,8 m với giá sau giảm còn 389.000 đồng/cây, người mua còn nhận thêm ưu đãi khi kết hợp mua các món đồ trang trí đi kèm, giúp mùa lễ hội thêm tiết kiệm và trọn vẹn.

Cũng trong dịp này, hệ thống siêu thị GO! áp dụng giảm giá đến 31% đối với nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt, cá, hải sản… Đồng thời, người tiêu dùng đi "chợ sớm giảm sung" từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần và trước 10h sáng còn được giảm thêm 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống.

Dịp Giáng sinh này, từ nay đến hết ngày 17/12, hệ thống siêu thị Winmart áp dụng mua 1 tặng 1 đối với một số thực phẩm đóng gói sẵn như Mandu, bánh quy, cà phê đóng gói sẵn.

Giảm đến 22% đối với trái cây tươi như cam ruột vàng Úc có giá sau giảm chỉ còn 69.900 đồng/kg; các mặt hàng sữa tươi, bánh ngọt khác, hóa mỹ phẩm, nước giặt… cũng giảm đến 44%.

Từ nay đến hết ngày 19/12, hệ thống siêu thị Co.op Mart tại Hà Nội cũng giảm sâu từ 20 - 35% đối với các mặt hàng kẹo, bánh; giảm đến 13% đối với sữa tươi; giảm đến 15% đối với thực phẩm đông lạnh như bánh bao…

Ngoài ra, các mặt hàng nước giặt, nước tẩy rửa, hóa mỹ phẩm… tại Co.op Mart cũng giảm đến 44%.

Sở Công Thương TP Hà Nội dự báo sức mua tăng 3% - 20% trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Hà Nội đã yêu cầu doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng hóa lớn, triển khai bình ổn giá; đồng thời tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khan hàng, sốt giá. Đến nay, đã có 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh của TP Hà Nội và các tỉnh tham gia Chương trình bình ổn thị trường, đưa hàng bình ổn phục vụ nhân dân thông qua 10.700 điểm bán, trong đó có 131 siêu thị; 6.093 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh; 245 điểm bán tại các chợ. Đồng thời, Hà Nội phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động giao thương; tổ chức khoảng 30 sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm… mời doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh quảng bá trái cây, nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ. Tiếp tục giới thiệu danh sách 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP các tỉnh và 3.463 sản phẩm OCOP Hà Nội đến hệ thống phân phối để kết nối, tiêu thụ. Song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung hàng hóa, Sở Công Thương xác định công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục; đặc biệt trong các tháng cuối năm - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao và nguy cơ gian lận thương mại gia tăng.

