Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Vụ nợ 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng: Eximbank quản lý nợ lỏng lẻo hay nhân viên 'qua mặt' lãnh đạo? GĐXH - Sau vụ nợ 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng, không ít khách hàng đặt nghi vấn rằng, ngân hàng Eximbank đang đẩy lỗi cho nhân viên hoặc quy trình "ấn định" nợ của ngân hàng chưa chặt chẽ, chưa thống nhất.

Ngày 28/3, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2024, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).



Ông Tùng cho biết, ngày 10/10/23, Cơ quan An ninh Điều tra (CA TP Hà Nội) đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, trú tại tòa N04, chung cư số 390 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên) là giám đốc chi nhánh Ngân hàng MSB có dấu hiệu lừa đào chiếm đoạt tài sản là tiền của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin chi tiết về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Ảnh: Bảo Loan

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, Cơ quan An ninh Điều tra (CA TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh.

Bước đầu xác định đối tượng đã lừa dảo, chiếm đoạt tiền của 8 bị hại với số tiền là 338 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan ANĐT đang áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản cho bị các bị hại. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chưa có đồng phạm.

Ông Tùng khẳng định: "Vụ việc này đã được thông tin tới báo chí nhưng đến nay, chưa có thêm bị hại nào trình báo ngoài những bị hại trình báo trước đó. Do đó, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng của MSB trình báo Công an thành phố để chúng tôi tiếp nhận thông tin, xử lý đúng theo quy định pháp luật.