Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùa

Năm nay, dù Tết Trung thu vào ngày 6/10/2025 dương lịch nhưng ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội vào ngày 14/9 cho thấy, thị trường bánh Trung thu với đa dạng mẫu mã, giá cả đã phủ đầy quầy kệ.

Tại siêu thị GO! Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) và siêu thị Aone Mall Hà Đông (Hà Nội), khu vực trưng bày bánh Trung thu thu hút số lượng lớn người tiêu dùng trải nghiệm mẫu thử và chọn mua.

Tại siêu thị GO!, bánh nướng đậu xanh có giá 69.000 đồng giảm còn 62.500 đồng/chiếc. Ảnh: Bảo Loan

Chị Nguyễn Thị Hậu (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Thị trường bánh Trung thu luôn sôi động nên gia đình tôi thường lựa chọn bánh Trung thu có yếu tố rõ ràng về nguồn gốc, an toàn thực phẩm và vị ngọt dịu phù hợp khi kết hợp với trà".

Năm nay, thị trường bánh Trung thu có 3 phân khúc chính là bình dân, trung cấp và cao cấp, với giá dao động từ 40.000 - 79.000 đồng/chiếc và từ 200.000 - 500.000 đồng/hộp.

Riêng mặt hàng cao cấp có giá trên 500.000 đồng/hộp, tập trung vào thiết kế sang trọng, thường được doanh nghiệp, cơ quan chọn làm quà tặng đối tác.

Sự phân tầng này cho thấy thị trường không chỉ mở rộng về quy mô mà còn đang chuyên nghiệp hóa, nhắm tới từng nhóm khách hàng cụ thể.

Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu năm nay đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp.

Cao cấp: giá từ 1 – 3 triệu đồng/hộp, tập trung vào thiết kế sang trọng, thường được doanh nghiệp, cơ quan chọn làm quà tặng đối tác.

Theo các nhà sản xuất, việc tung bánh Trung thu ra thị trường từ đầu tháng 7 âm lịch không chỉ giúp kéo dài thời gian bán hàng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh, nhất là ở phân khúc quà biếu.

Qua đó, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng mua sớm để chọn được mẫu mã đẹp, tránh tình trạng sát Tết bị khan hàng hoặc hết vị đặc biệt. Vì thế, nếu lên kệ muộn sẽ bỏ lỡ lượng khách hàng lớn.

Tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, bánh Trung thu phân khúc cao cấp có giá từ 580.000 - 750.000 đồng là set quà tặng được thiết kế bắt mắt, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng làm quà biếu, tặng. Ảnh: Bảo Loan

Sự chủ động này cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về hương vị mà còn về bao bì, dịch vụ đi kèm, kênh phân phối và chiến lược tiếp cận khách hàng.

Dù chưa đến cao điểm, sức mua khởi sắc ngay đầu mùa cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường bánh Trung thu năm nay.

Với chiến lược tung hàng sớm, đa dạng hóa sản phẩm và phân khúc, các doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng, đồng thời khẳng định bánh Trung thu không chỉ là sản phẩm theo mùa mà còn là một ngành hàng đặc thù, mang đậm dấu ấn văn hóa và giá trị kinh tế.

