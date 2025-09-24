Mới nhất
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Thứ tư, 16:02 24/09/2025
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.

Ngày 24/9, khi bão Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 500km về hướng Đông, phóng viên ghi nhận thị  trường  hàng hóa tại chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho thấy, không khí mua bán diễn ra như thường lệ, không có hiện tượng người dân tranh thủ mua nhiều thực phẩm để tránh bão. 

Các mặt hàng rau củ quả bày bán dồi dào, giá cả được các tiểu thương công bố rõ ràng và duy trì như những ngày trước đó.

Cụ thể, hành vẫn giữ nguyên mức 15.000 đồng, 24.000 và 26.000 đồng/kg, tùy loại; tỏi ta 38.000 đồng/kg; hành tây 9.000 đồng/kg; rau các loại dao động ở mức 5.000 – 8.000 đồng/bó, chanh tươi 13.000 đồng/kg…

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chỉ 5.000 đồng/bó tại chợ đầu mối phía Nam - Ảnh 2.

Tại chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho thấy, không khí mua bán diễn ra như thường lệ, không có hiện tượng người dân tranh thủ mua nhiều thực phẩm để tránh bão. Ảnh: Bảo Loan

Bà Nguyễn Thị Minh - tiểu thương bán rau tại chợ đầu mối phía Nam cho biết: "Nhiều người nghĩ có bão thì giá cả sẽ tăng nhưng thực tế thì không. Hàng về chợ vẫn đều đặn, giá nhập và giá bán không có biến động".

"Sự biến động về giá không chờ đến khi có mưa bão đến mà hàng ngày, rau củ quả vẫn có biến động nhưng chỉ trong biên độ nhỏ, vì giá thực phẩm còn phụ thuộc vào nguồn cung, chi phí vận chuyển và chi phí sân bãi…", bà Minh cho hay.

Bà Minh khẳng định, bão có thể ảnh hưởng đến việc đi lại một vài ngày, nhưng không tác động ngay đến giá bán lẻ.

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chỉ 5.000 đồng/bó tại chợ đầu mối phía Nam - Ảnh 3.

Tại chợ đầu mối phía Nam, hành vẫn giữ nguyên mức 15.000 đồng, 24.000 và 26.000 đồng/kg, tùy loại; tỏi ta 38.000 đồng/kg; hành tây 9.000 đồng/kg... Ảnh: Bảo Loan

Theo bà Minh, vì chợ đầu mối phía Nam chuyên bán sỉ, phân phối đến các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố và lân cận nên có thể giá bán không dao động, hoặc có dao động cũng chỉ trong biên độ nhỏ nên giá bán lẻ tại các chợ do các tiểu thương quyết định có thể sẽ tăng hơn tùy theo tình hình thời tiết.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, lượng hàng ra – vào chợ đầu mối phía Nam ổn định, không có dấu hiệu khan hiếm.

Anh Phạm Văn Hùng, lái xe chuyên chở nông sản từ Hải Dương, cho biết: "Trước bão, nhiều hộ nông dân tranh thủ thu hoạch rau củ để kịp đưa ra thị trường. Do đó nguồn cung vẫn ổn định. Chi phí vận chuyển cũng không tăng thêm nên giá bán buôn và bán lẻ không thay đổi".

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chỉ 5.000 đồng/bó tại chợ đầu mối phía Nam - Ảnh 4.

Tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội, giá cả cũng được niêm yết rõ ràng từ giá niêm yết đến giá sau khuyến mại. Ảnh: Bảo Loan

Không chỉ tại chợ đầu mối, tại một số chợ dân sinh khác như chợ Tân Mai, chợ Yên Duyên (phường Hoàng Mai), chợ Nam Trung Yên, chợ Hoa Bằng (Cầu Giấy) giá cả không thay đổi.

Theo các chuyên gia kinh tế, tâm lý lo ngại giá cả leo thang trước mỗi đợt thiên tai thường khiến người dân có xu hướng mua tích trữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống phân phối ngày càng chuyên nghiệp, việc đảm bảo nguồn hàng đã chủ động hơn nhiều.

Đặc biệt, tại các  siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội, giá cả cũng được niêm yết rõ ràng từ giá niêm yết đến giá sau khuyến mại.

Đại diện một hệ thống siêu thị khẳng định, đơn vị đã chuẩn bị phương án dự trữ hàng hóa trước mùa mưa bão, đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Người tiêu dùng vì thế cũng tỏ ra yên tâm. Chị Trần Thu Hằng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Nghe tin bão sắp đổ bộ, tôi lo giá rau củ sẽ tăng mạnh nên tranh thủ đi chợ sớm. Nhưng thấy giá cả vẫn ổn định, thậm chí nhiều loại rau còn rẻ, nên cũng bớt lo phần nào".

Theo tin phát lúc 14h hôm nay từ Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đêm nay (24/9), Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7–8, sóng cao 2–4 m; vùng gần tâm bão cấp 9–11, giật cấp 13, sóng 3–4,5 m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển Quảng Ninh có nước dâng do bão 0,4–0,6 m. Tàu thuyền neo đậu ven bờ, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước dâng.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 450 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị.

Trước đó, chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành và địa phương ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
BẢO LOAN
Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường
SUV hạng A giá 230 triệu đồng vừa ra mắt Ấn Độ: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning

SUV hạng A giá 230 triệu đồng vừa ra mắt Ấn Độ: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning

Giá cả thị trường

