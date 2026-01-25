Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn

Chủ nhật, 15:00 25/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với người bệnh suy thận, việc ăn đậu phụ không đúng cách hoặc quá thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Chế độ ăn cho người bệnh suy thận: Vì sao cần kiểm soát chặt chẽ?

Ở người bệnh suy thận, chức năng lọc và đào thải của thận bị suy giảm, khiến các chất cặn, điện giải và dịch dư thừa dễ tích tụ trong cơ thể. Do đó, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và phòng biến chứng.

Chế độ ăn khoa học giúp cân bằng điện giải (natri, kali, phốt pho), hạn chế nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, tổn thương tim mạch. Đồng thời, việc kiểm soát lượng protein nạp vào giúp giảm gánh nặng cho thận, làm chậm tiến triển suy thận mạn.

Bên cạnh đó, ăn uống hợp lý còn hỗ trợ kiểm soát dịch dư thừa, phòng phù, khó thở; giúp ổn định cân nặng, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh suy thận.

Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lý do người suy thận không nên ăn đậu phụ

Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc, giàu đạm thực vật, tuy nhiên với người suy thận, đây lại là món ăn cần được kiểm soát chặt chẽ bởi lý do sau:

- Đậu phụ chứa lượng protein tương đối cao. Khi protein được chuyển hóa, các chất thải như urê, creatinine sẽ sinh ra và cần được thận đào thải. Ở người suy thận, khả năng lọc giảm khiến các chất này tích tụ, làm người bệnh mệt mỏi, chán ăn và thúc đẩy bệnh tiến triển nhanh hơn.

- Đậu phụ và các chế phẩm từ đậu nành chứa phốt pho và kali – hai khoáng chất mà người suy thận thường phải hạn chế. Phốt pho dư thừa có thể gây loãng xương, ngứa da, tăng nguy cơ tim mạch; trong khi kali cao có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

- Ở một số bệnh nhân suy thận giai đoạn muộn, đậu phụ còn gây đầy bụng, khó tiêu, làm giảm cảm giác ngon miệng. Nếu chế biến kèm nhiều nước hoặc gia vị mặn, nguy cơ giữ nước và tăng huyết áp cũng cao hơn.

Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

4 lưu ý khi ăn đậu phụ để tốt cho sức khỏe

- Ăn vừa phải: Đậu phụ chứa nhiều purin, nếu ăn quá mức có thể làm tăng acid uric, gây nguy cơ gout. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 100-150g/ngày. Với người có bệnh thận, ăn quá nhiều đạm từ đậu phụ sẽ làm thận thêm quá tải.

- Chú ý kết hợp: Đậu phụ ăn cùng rau chân vịt sẽ tạo kết tủa oxalat canxi, vừa khó hấp thụ, vừa tăng nguy cơ sỏi thận. Nếu muốn ăn, cần chần rau trước khi chế biến. Đậu phụ cũng không nên ăn kèm mật ong, dễ gây tiêu chảy. Trái lại, ăn cùng thực phẩm giàu vitamin D như cá, gan động vật sẽ giúp hấp thụ canxi tốt hơn.

- Chọn cách nấu hợp lý: Đậu phụ rán giòn tuy ngon nhưng mất chất và sinh thêm dầu mỡ, tăng nguy cơ tim mạch. Các cách nấu như hấp, luộc, nấu canh… vừa thanh đạm vừa giữ trọn dinh dưỡng. Món cá chép hầm đậu phụ chẳng hạn, vừa ngon vừa bổ, lại tốt cho tiêu hóa.

- Đảm bảo tươi mới: Đậu phụ tốt sẽ có màu trắng ngà, mịn, không mùi lạ. Nếu thấy nhớt, có vị chua hay mùi khó chịu, tuyệt đối không ăn vì nguy cơ ngộ độc cao.

Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Chế độ ăn giúp phòng ngừa nguy cơ suy thận

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận và phòng ngừa suy thận, mỗi người nên:

- Duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

- Ưu tiên thực phẩm tươi sống, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây phù hợp.

- Chọn nguồn protein thực vật thay thế một phần protein động vật.

- Uống đủ nước mỗi ngày theo nhu cầu cơ thể.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu tiểu bất thường, phù nề, mệt mỏi kéo dài.

Nữ sinh 18 tuổi suy thận giai đoạn cuối bật khóc thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiNữ sinh 18 tuổi suy thận giai đoạn cuối bật khóc thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Cô gái bị suy thận giai đoạn cuối bật khóc chia sẻ với bác sĩ: “Giá như tôi chú ý đến huyết áp sớm hơn thì đã không ra nông nỗi này”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?

Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?

Loại quả giàu dinh dưỡng nhiều người Việt thích ăn nhưng người bệnh suy thận cần phải tránh

Loại quả giàu dinh dưỡng nhiều người Việt thích ăn nhưng người bệnh suy thận cần phải tránh

Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắc

Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắc

Suy thận độ 1 - Nhận biết thế nào, cải thiện ra sao?

Suy thận độ 1 - Nhận biết thế nào, cải thiện ra sao?

Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

Cùng chuyên mục

Móng tay nổi sọc dọc báo động nguy hiểm? Đừng chủ quan nếu thấy 4 đặc điểm này

Móng tay nổi sọc dọc báo động nguy hiểm? Đừng chủ quan nếu thấy 4 đặc điểm này

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lo sốt vó khi thấy móng tay bỗng dưng xuất hiện những đường kẻ sọc dọc. Nếu sọc dọc đi kèm với 4 đặc điểm bất thường dưới đây, đó có thể là "tín hiệu cầu cứu" từ bên trong cơ thể mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua.

Dùng máy sấy tóc làm ấm cơ thể khi trời mưa rét: Lợi ích và rủi ro cần biết

Dùng máy sấy tóc làm ấm cơ thể khi trời mưa rét: Lợi ích và rủi ro cần biết

Sống khỏe - 3 giờ trước

Sử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể trong những ngày thời tiết mưa, lạnh là biện pháp mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng cần hiểu đúng về tác dụng và rủi ro để áp dụng một cách an toàn.

Chủ quan với vết thương do chuột cắn, thanh niên 16 tuổi mắc bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp

Chủ quan với vết thương do chuột cắn, thanh niên 16 tuổi mắc bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Nhập viện trong tình trạng sốt cao, nam bệnh nhân 16 tuổi được chẩn đoán sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF). Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp, lây truyền từ động vật sang người.

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm người Việt cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc bệnh

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm người Việt cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc bệnh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Tế bào ung thư không “ăn” một loại thực phẩm cụ thể nào, mà phát triển mạnh trong môi trường rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính và suy giảm miễn dịch.

Người bệnh tăng huyết áp bị cảm lạnh dùng thuốc thế nào cho an toàn?

Người bệnh tăng huyết áp bị cảm lạnh dùng thuốc thế nào cho an toàn?

Sống khỏe - 9 giờ trước

Nhiều loại thuốc cảm lạnh bán không cần đơn có thể làm tăng huyết áp hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Người bệnh tăng huyết áp vẫn có thể dùng thuốc khi bị cảm, nhưng cần lựa chọn đúng thành phần và sử dụng thận trọng để tránh biến chứng tim mạch.

Miền Bắc rét đột ngột, gia tăng số người bị méo miệng

Miền Bắc rét đột ngột, gia tăng số người bị méo miệng

Sống khỏe - 1 ngày trước

Những ngày rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ khiến số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng mà còn làm xuất hiện nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng méo miệng, lệch mặt, dễ nhầm lẫn với đột quỵ.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

5 quan niệm sai lầm đáng tiếc về tế bào ung thư, điều thứ 3 nhiều người Việt mắc phải

5 quan niệm sai lầm đáng tiếc về tế bào ung thư, điều thứ 3 nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hiểu đúng về tế bào ung thư là bước quan trọng giúp phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

Dr Marie ra mắt gói khám U-Care: Cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Dr Marie ra mắt gói khám U-Care: Cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sự kiện ra mắt gói khám chuyên sâu U-Care kết hợp cùng kỷ niệm sinh nhật phòng khám Dr Marie Hà Đông không chỉ đánh dấu một cột mốc phát triển mới của hệ thống mà còn khẳng định cam kết chăm sóc sức khỏe phụ nữ mọi lứa tuổi.

5 nhóm người cần tránh ăn cá khô

5 nhóm người cần tránh ăn cá khô

Sống khỏe - 1 ngày trước

Cá khô là món ăn 'hao cơm' nhưng đằng sau hương vị đậm đà là những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn với một số người. Dưới đây là 5 nhóm người được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế hoặc loại bỏ cá khô khỏi thực đơn.

Xem nhiều

Người phụ nữ 35 tuổi liên tục tăng huyết áp kịch phát từ nguyên nhân không ngờ tới

Người phụ nữ 35 tuổi liên tục tăng huyết áp kịch phát từ nguyên nhân không ngờ tới

Sống khỏe

GĐXH - Tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù đã dùng nhiều loại thuốc, người phụ nữ 35 tuổi đi khám phát hiện u tuyến thượng thận tái phát ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, sát tĩnh mạch chủ.

Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch

Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch

Sống khỏe
Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế
Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top