Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn

Chế độ ăn cho người bệnh suy thận: Vì sao cần kiểm soát chặt chẽ?

Ở người bệnh suy thận, chức năng lọc và đào thải của thận bị suy giảm, khiến các chất cặn, điện giải và dịch dư thừa dễ tích tụ trong cơ thể. Do đó, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và phòng biến chứng.

Chế độ ăn khoa học giúp cân bằng điện giải (natri, kali, phốt pho), hạn chế nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, tổn thương tim mạch. Đồng thời, việc kiểm soát lượng protein nạp vào giúp giảm gánh nặng cho thận, làm chậm tiến triển suy thận mạn.

Bên cạnh đó, ăn uống hợp lý còn hỗ trợ kiểm soát dịch dư thừa, phòng phù, khó thở; giúp ổn định cân nặng, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh suy thận.

Ảnh minh họa.

Lý do người suy thận không nên ăn đậu phụ

Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc, giàu đạm thực vật, tuy nhiên với người suy thận, đây lại là món ăn cần được kiểm soát chặt chẽ bởi lý do sau:

- Đậu phụ chứa lượng protein tương đối cao. Khi protein được chuyển hóa, các chất thải như urê, creatinine sẽ sinh ra và cần được thận đào thải. Ở người suy thận, khả năng lọc giảm khiến các chất này tích tụ, làm người bệnh mệt mỏi, chán ăn và thúc đẩy bệnh tiến triển nhanh hơn.

- Đậu phụ và các chế phẩm từ đậu nành chứa phốt pho và kali – hai khoáng chất mà người suy thận thường phải hạn chế. Phốt pho dư thừa có thể gây loãng xương, ngứa da, tăng nguy cơ tim mạch; trong khi kali cao có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

- Ở một số bệnh nhân suy thận giai đoạn muộn, đậu phụ còn gây đầy bụng, khó tiêu, làm giảm cảm giác ngon miệng. Nếu chế biến kèm nhiều nước hoặc gia vị mặn, nguy cơ giữ nước và tăng huyết áp cũng cao hơn.

Ảnh minh họa.

4 lưu ý khi ăn đậu phụ để tốt cho sức khỏe

- Ăn vừa phải: Đậu phụ chứa nhiều purin, nếu ăn quá mức có thể làm tăng acid uric, gây nguy cơ gout. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 100-150g/ngày. Với người có bệnh thận, ăn quá nhiều đạm từ đậu phụ sẽ làm thận thêm quá tải.

- Chú ý kết hợp: Đậu phụ ăn cùng rau chân vịt sẽ tạo kết tủa oxalat canxi, vừa khó hấp thụ, vừa tăng nguy cơ sỏi thận. Nếu muốn ăn, cần chần rau trước khi chế biến. Đậu phụ cũng không nên ăn kèm mật ong, dễ gây tiêu chảy. Trái lại, ăn cùng thực phẩm giàu vitamin D như cá, gan động vật sẽ giúp hấp thụ canxi tốt hơn.

- Chọn cách nấu hợp lý: Đậu phụ rán giòn tuy ngon nhưng mất chất và sinh thêm dầu mỡ, tăng nguy cơ tim mạch. Các cách nấu như hấp, luộc, nấu canh… vừa thanh đạm vừa giữ trọn dinh dưỡng. Món cá chép hầm đậu phụ chẳng hạn, vừa ngon vừa bổ, lại tốt cho tiêu hóa.

- Đảm bảo tươi mới: Đậu phụ tốt sẽ có màu trắng ngà, mịn, không mùi lạ. Nếu thấy nhớt, có vị chua hay mùi khó chịu, tuyệt đối không ăn vì nguy cơ ngộ độc cao.

Ảnh minh họa.

Chế độ ăn giúp phòng ngừa nguy cơ suy thận

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận và phòng ngừa suy thận, mỗi người nên:

- Duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

- Ưu tiên thực phẩm tươi sống, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây phù hợp.

- Chọn nguồn protein thực vật thay thế một phần protein động vật.

- Uống đủ nước mỗi ngày theo nhu cầu cơ thể.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu tiểu bất thường, phù nề, mệt mỏi kéo dài.