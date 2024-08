Đặc quyền của Angelina Jolie và Brad Pitt

Bố Angelina Jolie cầu xin Brad Pitt Tài tử gạo cội Jon Voight, cha ruột của Angelina Jolie, cầu xin Brad Pitt chấm dứt cuộc chiến ly hôn kéo dài 8 năm vì lợi ích của những đứa trẻ. Trong khi đó, nguồn tin thân cận tiết lộ Brad theo đuổi vụ kiện đối với tài sản chung ở Pháp là vì các con.

Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 81 đã chính thức khai mạc vào ngày 28/8 trên đảo Venice Lido (Italy). Một điểm đặc biệt trong mùa liên hoan phim năm nay là có sự tham gia của Angelina Jolie và Brad Pitt, đánh dấu lần đầu cặp vợ chồng cũ xuất hiện tại cùng một sự kiện kể từ khi chia tay vào năm 2016.

Đối với truyền thông thế giới, cảnh tượng hai ngôi sao Ông bà Smith chạm mặt có sức hấp dẫn lớn. Tuy nhiên, khả năng xảy ra tình huống này ở Venice gần như bằng không vì ban tổ chức lên kế hoạch từ trước để giúp họ thuận lợi quảng bá phim.

Angelina Jolie đến Venice Lido vào ngày 28/8. Ảnh: Shutterstock.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào ngày 15/8, Alberto Barbera, giám đốc nghệ thuật của LHP Venice, cho biết ban tổ chức đặc biệt chú ý sắp xếp lịch chiếu phim của Angelina và Brad không trùng nhau.

“Angelina tham dự ngày thứ Năm (29/8) và cô ấy sẽ rời đi ngay sau đó cùng với Pablo Larraín (đạo diễn phim Maria ) để tham dự Liên hoan phim Telluride ở Colorado (Mỹ). Brad đến Venice vào thứ Bảy (31/8). Vì vậy, không có cách nào họ có thể gặp nhau tại Lido”, ông Barbera tiết lộ.

Nguồn tin của Page Six cho biết thêm hai ngôi sao Hollywood không yêu cầu liên hoan phim giãn cách thời gian chiếu phim của họ.

"Không ai trong số họ mong muốn điều đó. Họ đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó”, người thạo tin nhấn mạnh.

Angelina Jolie có mặt ở Italy vào ngày 28/8 để quảng bá cho bộ phim Maria . Trong phim, đả nữ sinh năm 1975 vào vai huyền thoại opera Maria Callas. Phim do Angelina đóng chính có trong danh sách tranh giải Sư tử vàng.

Trong khi đó, Brad cùng bạn diễn George Clooney dự kiến xuất hiện trên thảm đỏ vào ngày 1/9 để giới thiệu tác phẩm về đề tài sát thủ Wolfs. Bộ phim không tham gia tranh giải.

Brad Pitt dự thảm đỏ Venice vào ngày 1/9 cùng George Clooney. Ảnh: GC.

Thời điểm còn mặn nồng, hai diễn viên sánh đôi tại Liên hoan phim Venice năm 2007 để ủng hộ bộ phim do Brad đóng chính, The Assassination of Jessie James by the Coward Robert Ford .

Tuy nhiên, họ trở mặt thành thù kể từ thời điểm Angelina đệ đơn ly hôn vào năm 2016.

Sau 8 năm, dù được công nhận độc thân về mặt pháp luật, Angelina và Brad vẫn chưa chính thức ly hôn. Họ không đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con, đồng thời phát sinh thêm vụ kiện tụng liên quan đến tài sản chung ở Pháp, nhà máy rượu vang Château Miraval.

Sự cay đắng lan sang cả con chung của cặp vợ chồng cũ. Hầu hết những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt bỏ họ cha ra khỏi tên, trong đó Shiloh được pháp luật công nhận.

Vào đầu tháng 8, nguồn tin tiết lộ tài tử Fight Club hầu như không liên lạc với những người con đã trưởng thành và hạn chế thăm hỏi các con út vì bận rộn quay phim F1 .

An ủi duy nhất của Brad là anh có bạn gái Ines de Ramon đồng hành. Nam diễn viên còn được cho là muốn có thêm con với người yêu kém 27 tuổi để xây dựng tổ ấm mới.

Ngược lại, Angelina Jolie vẫn độc thân dù từng đôi lần bị đồn đoán hẹn hò.

Không bao giờ có thể thấy Angelina và Brad cùng đứng trên thảm đỏ một lần nữa. Ảnh: Dimitrios Kambouris.