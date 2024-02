Đàm Vĩnh Hưng bị ngã khi lưu diễn ở Mỹ

Đàm Vĩnh Hưng: "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa… không viết nữa, con khóc rồi" "Xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa thôi vì cái lưng của má quá đau và quá nặng nhiều năm qua rồi. Con muốn thấy má nằm ngủ như ngày xưa…", Đàm Vĩnh Hưng xúc động cầu nguyện cho mẹ trong ngày sinh nhật của bà.

Đàm Vĩnh Hưng thông báo tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân vào chiều tối 21/2. Anh kể vì được khán giả cổ vũ nhiệt tình, anh diễn càng sung, muốn leo lên chỗ cao để khán giả ngồi xa cũng thấy được màn trình diễn của anh. Anh không nghĩ đó là khu vực thiếu an toàn, khiến anh bị ngã. Vết thương khá sâu, nam ca sĩ nhập viện để điều trị và được bác sĩ yêu cầu tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.

Đàm Vĩnh Hưng băng bó chân sau sự cố ngã từ sân khấu.

Điều này xô đổ mọi lịch trình sắp tới của anh. Theo kế hoạch, sau đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng sẽ mua sắm trang phục tại Mỹ để chuẩn bị cho hai đêm liveshow sắp tới ở Việt Nam. Sau đó, anh sẽ bay về nước, tổ chức các buổi họp với êkíp, tập nhảy, thu âm, tập diễn với ban nhạc. Nam ca sĩ bày tỏ buồn lòng và áy náy với người hâm mộ vì gặp sự cố này.

Sau nhiều đắn đo, Đàm Vĩnh Hưng quyết định lùi ngày tổ chức liveshow Ngày em thắp sao trời sang ngày 4/5 tại TP HCM và 18/5 tại Hà Nội. Anh mong khán giả thông cảm cho tình huống này. Đối với những người đã mua vé nhưng không thể dự liveshow theo lịch diễn mới, anh sẽ hoàn trả vé.

"Ông hoàng nhạc Việt" nhắn nhủ: "Tôi sẽ cố gắng giữ sức khỏe để tự tin mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất cho mọi người. Cả nhà thương tôi, thông cảm cho tôi và đừng bỏ tôi".

Ngày em thắp sao trời là show nhạc bolero cuối cùng của Đàm Vĩnh Hưng. Anh mời ca sĩ Mỹ Tâm làm khách mời trình diễn cùng mình.

Nam ca sĩ cho biết động lực thúc đẩy anh thực hiện liveshow lần này là thành công của Cho cuộc tình đã mất - album số 10 và cũng là album cuối cùng trong dự án bolero Dạ khúc cho tình nhân. "Tôi đắm chìm trong tình yêu thương của mọi người, phải làm điều gì đó ngay lập tức, tổng kết lại hành trình 19 năm với nhạc bolero. Yêu thương để lâu quá sẽ nguội", anh nói.

Ca sĩ làm giám đốc âm nhạc của show. Anh thấy làm mash up dễ, vì đã có nhiều vốn liếng về câu chữ, tông nhạc. Anh sẽ chuẩn bị thêm một số mash up lớn hơn, so với các bài đã xuất hiện trong album.

Hình ảnh của nam ca sĩ trong những ngày đầu năm mới 2024.