Dàn diễn viên tạo nên hình ảnh không thể có trên phim 600 tỷ 'Mưa đỏ'
Chiều tối 12/9, dàn diễn viên "Mưa đỏ" một lần nữa trở lại rạp chiếu Hà Nội để giao lưu với khán giả và tạo nên mình trình diễn chưa từng có trên màn ảnh từng khiến hàng triệu khán giả xúc động.
Dàn diễn viên của phim dù đã kết thúc cinetour từ lâu nhưng đã một lần nữa quay trở lại rạp để giao lưu với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên. Sự xuất hiện của dàn diễn viên khiến sảnh TTCPQG chật cứng khán giả cùng tiếng hò reo không ngớt.
Tại đây, khán giả lại được khóc với Mưa đỏ và lần đầu tiên được nghe dàn diễn viên gồm Steven Nguyễn, Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Trần Gia Huy... cùng hát ca khúc triệu view Còn gì đẹp hơn mà Nguyễn Hùng sáng tác dựa trên cảm hứng của phim Mưa đỏ.
Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã dự và mang theo cuốn tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai, một lần nữa khiến khán giả xúc động khi đọc những dòng chữ đầy xúc động ở cuối tác phẩm về hai bà mẹ đã chuyển thể thành phim. Ông nói đã tới Quảng Trị 18 lần trong 18 năm qua và lần nào trở lại Thứ trưởng Lê Hải Bình cũng xúc động khi nghe đọc những vần thơ về Thạch Hãn và những người lính đã nằm xuống.
Thứ trưởng Lê Hải Bình điểm lại câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về Thành cổ Quảng Trị: "Chúng ta chịu được không phải vì chúng ta gang thép, vì gang thép cũng cháy với bom đạn của chúng mà chính chúng ta là con người, con người thực sự, con người Việt Nam với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại....
Nói về những điều đó để các bạn cảm thấy được sự tự hào về con người Việt Nam để chúng ta biết tri ân những người đã hy sinh máu xương, tuổi thanh xuân để chúng ta có được khát vọng, dựng xây đất nước, gìn giữ hòa bình mãi mãi, không phải rơi vào trạng thái đã từng xảy", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Đại tá Kiều Thanh Thuý - Giám đốc sản xuất Mưa đỏ cho biết rất xúc động vì 3 tuần qua có hơn 7 triệu khán giả đến rạp xem phim. Điện ảnh Quân đội và ê-kíp đã tiếp cận kịch bản từ 10 năm trước và Mưa đỏ l à bộ phim có quy mô lớn nhất 20 năm qua của hãng. Có những bối cảnh lên đến 1.000 người và Mưa đỏ đã trải qua 81 ngày quay, 6 tháng hậu kỳ để kịp ra ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Tuy nhiên, điều Đại tá Kiều Thanh Thuý xúc động nhất chính là đã mang được phim tới chiếu tại Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ thành cổ và hơn 10 nghìn khán giả tại đây. Đoàn phim muốn thông qua Mưa đỏ để thế hệ trẻ hiểu sự hy sinh của cha anh.
Chia sẻ sau suất chiếu Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng anh mong muốn chinh phục nhiều dạng vai khác nhau nhưng trở thành hình ảnh trong lát cắt của lịch sử dân tộc và điều nam diễn viên chưa nghĩ tới. "Đây là niềm vui và sự hãnh diện, tự hào, cũng là nỗi lo lớn trước khi phim ra rạp", anh nói.
Áp lực và hạnh phúc của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng
Nam diễn viên thủ vai Cường nói từng lo sẽ không đủ khả năng, hiểu biết, kiến thức để đem lên màn ảnh rộng hình ảnh người chiến sĩ như vậy nhưng may mắn là được sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp, đạo diễn Đặng Thái Huyền và Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thuý, trong thời gian quay ê-kíp coi nhau như gia đình. Hoàng hãnh diện vì những gì mình đã trải qua khán giả ai cũng cảm nhận được. Hoàng cảm ơn vì khán giả đã chọn Mưa đỏ , khóc cười cùng Mưa đỏ và mừng vì Mưa đỏ đã chạm tới cảm xúc của tất cả khán giả ở đây".
Trong khi đó, Steven Nguyễn - người rất được yêu mến với vai Quang tâm sự ban đầu lo lắng khi được giao nhân vật này. Steven Nguyễn trăn trở khi vào phim chiến tranh, lại ở phía bên kia thì phải thể hiện thế nào để khán giả không ghét mình. Khi tìm hiểu sâu hơn về nhân vật, anh hiểu nhà văn Chu Lai muốn mượn Quang để nói lên 1 lát cắt, 1 vết thương của dân tộc ta nên anh xem vai diễn như nhiệm vụ và làm hết sức có thể.
Diễn viên Hiếu Nguyễn - vai Trung tá Trần Thành chia sẻ quá trình quay Mưa đỏ, anh ấn tượng vì sự đồng lòng của ê-kíp có lúc lên tới cả nghìn người nhưng làm việc rất kỷ luật. Anh thấy vinh hạnh và trân trọng có được nhiều điều từ Mưa đỏ và gửi lời cảm ơn chân thành tới khán giả. "Qua phim này tôi được rất nhiều", anh nói.
Còn diễn viên Hoàng Long (vai Sen) đúc kết lại từ nhân vật của mình "dù ta ở trạng thái nào thì vẫn biết đâu là đồng đội, đâu là Tổ quốc". Theo Đỗ Nhật Hoàng, Mưa đỏ đã nói hộ lòng yêu nước luôn âm ỷ trong mỗi người Việt và giúp nó bùng cháy lên và lan toả. Đó là lý do vì sao bộ phim có sức hút lớn như vậy suốt 3 tuần qua.
Hiện Mưa đỏ vẫn đang là phim không có đối thủ ngoài rạp và sắp cán mốc 620 tỷ đồng (tính tới 21h ngày 12/9 theo Box Office Vietnam).
