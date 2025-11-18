Mới nhất
Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

Thứ ba, 18:27 18/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như có hôn lễ ngọt ngào bên chồng doanh nhân ngành công nghệ hơn 9 tuổi. Tham dự hôn lễ của người đẹp gốc thành phố Huế có dàn hoa hậu đình đám như: Hoa hậu Khánh Vân, Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Á hậu Hương Ly, Mai Ngô...

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 1.Đám cưới ngọt ngào của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

GĐXH - Hôn lễ của Đặng Hoàng Tâm Như - Á hậu Miss Grand Việt Nam 2023 đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Ở tuổi 26, người đẹp quê Thừa Thiên Huế quyết định kết hôn cùng chồng doanh nhân ngành công nghệ.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 2.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân ngành công nghệ đã có một đám cưới sang trọng và ấm cúng tại khách sạn 5 sao. Trong hôn lễ, vợ chồng á hậu mời khoảng 200 khách gồm nhiều hoa, á hậu nổi tiếng tham dự.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 3.

Hoa hậu Khánh Vân góp vui một trò chơi. Ông xã của cô đã ghi lại khoảnh khắc "tấu hề" của vợ.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 4.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như cùng những người đẹp của nhà Sen Vàng.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 6.

Ngoài tình yêu thương từ gia đình, Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như nhận được tình cảm từ những người chị em trong gia đình Sen Vàng.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 7.

Tham gia cuộc thi nhan sắc, á hậu xứ Huế có thêm nhiều bạn bè vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 8.

Hoa hậu Ngọc Châu xúc động trước khoảnh khắc đẹp của cô dâu chú rể khi trao nhẫn cưới.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 9.

Á hậu Hương Ly góp vui bằng một tiết mục văn nghệ. Được biết, ngày 6/12 tới, cô cũng lên xe hoa với doanh nhân ngành sản xuất giấy.

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 10.
Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 11.
Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 12.
Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 13.
Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 14.
Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 15.

Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999 tại Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là Á hậu Miss Grand Vietnam 2023, từng là sinh viên Đại học Văn Lang ngành Thiết kế đồ họa, vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tham gia gameshow thời trang Vietnam Next Top Model và gây được ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Ảnh: Hải Nguyễn

Khách mời trong đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng - Ảnh 16.Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26

GĐXH - Á hậu Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã quyết định lên xe hoa với chồng là doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26. Thời điểm này, người đẹp đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.


Đỗ Quyên
Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80

Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80

Giải trí

GĐXH - "Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Bất ngờ tôi được lọt vào top 10 chung cuộc", NSND Thu Quế tiết lộ.

Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổi

Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổi

Giải trí
Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Giải trí
Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Thế giới showbiz
Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

Giải trí

Top