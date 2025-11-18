Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ
GĐXH - Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như có hôn lễ ngọt ngào bên chồng doanh nhân ngành công nghệ hơn 9 tuổi. Tham dự hôn lễ của người đẹp gốc thành phố Huế có dàn hoa hậu đình đám như: Hoa hậu Khánh Vân, Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Á hậu Hương Ly, Mai Ngô...
Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999 tại Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là Á hậu Miss Grand Vietnam 2023, từng là sinh viên Đại học Văn Lang ngành Thiết kế đồ họa, vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tham gia gameshow thời trang Vietnam Next Top Model và gây được ấn tượng tốt trong lòng khán giả.
Ảnh: Hải Nguyễn
Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 48 phút trước
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
Nam thần giải Kim Chung bối rối hôn 'nàng Pao' Đỗ Hải YếnGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Liên Bỉnh Phát cho biết khi tham gia phim cùng diễn viên Đỗ Hải Yến, anh gặp một tình huống khó xử.
Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
Từng xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân Tài năng Âm nhạc Việt 2025, song, giọng ca Ân Đức Nhân vẫn tiếp tục chinh phục đam mê âm nhạc và một lần nữa ghi danh vào vòng Chung kết Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.
Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshowXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trương Nam Thành đã bị ngất xỉu trong chương trình "Sao nhập ngũ", anh được ê-kíp chăm sóc rất tận tình.
Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hương Giang gây bất ngờ khi từ bỏ thiết kế cầu kỳ, chọn áo dài trắng mang tên "The Long Dream Dress" - kể câu chuyện giấc mơ cá nhân tại Miss Universe 2025.
Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa Khả Ngân và nam tài tử Ấn Độ cuốn hút qua bộ phim "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam).
Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồngXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 “Lằn ranh”, Vinh tìm luật sư để mong thoát tội; Hồng Thu bất ngờ phát hiện tấm thẻ đen bí ẩn trong viện nơi chồng đang nằm điều trị bệnh.
Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của bé Pi - con trai gần 3 tháng tuổi. Những biểu cảm ngọt ngào của bé khiến Á hậu Thụy Vân, MC Mai Ngọc và sao Việt "lịm tim".
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Mỹ Anh đã nhận ra những lời của "tiểu tam" Linh là bịa đặt nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bé Minh quyết tâm hàn gắn bố mẹ.
Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh TamXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 phim "Lằn ranh", Triển khéo léo thông qua ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề hồ sơ cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam.
Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80Giải trí
GĐXH - "Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Bất ngờ tôi được lọt vào top 10 chung cuộc", NSND Thu Quế tiết lộ.