Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

GĐXH - Hôn lễ của Đặng Hoàng Tâm Như - Á hậu Miss Grand Việt Nam 2023 đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Ở tuổi 26, người đẹp quê Thừa Thiên Huế quyết định kết hôn cùng chồng doanh nhân ngành công nghệ.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân ngành công nghệ đã có một đám cưới sang trọng và ấm cúng tại khách sạn 5 sao. Trong hôn lễ, vợ chồng á hậu mời khoảng 200 khách gồm nhiều hoa, á hậu nổi tiếng tham dự.

Hoa hậu Khánh Vân góp vui một trò chơi. Ông xã của cô đã ghi lại khoảnh khắc "tấu hề" của vợ.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như cùng những người đẹp của nhà Sen Vàng.

Ngoài tình yêu thương từ gia đình, Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như nhận được tình cảm từ những người chị em trong gia đình Sen Vàng.

Tham gia cuộc thi nhan sắc, á hậu xứ Huế có thêm nhiều bạn bè vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang.

Hoa hậu Ngọc Châu xúc động trước khoảnh khắc đẹp của cô dâu chú rể khi trao nhẫn cưới.

Á hậu Hương Ly góp vui bằng một tiết mục văn nghệ. Được biết, ngày 6/12 tới, cô cũng lên xe hoa với doanh nhân ngành sản xuất giấy.

Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999 tại Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là Á hậu Miss Grand Vietnam 2023, từng là sinh viên Đại học Văn Lang ngành Thiết kế đồ họa, vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tham gia gameshow thời trang Vietnam Next Top Model và gây được ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

