'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Các 'ông lớn' bán lẻ đồng loạt mở rộng quy mô, tăng dự trữ hàng, áp khuyến mại sâu kích cầu người tiêu dùng

Tăng dự trữ hàng hóa, cộng thêm mức khuyến mại

Ngày 6/12, thông tin tới phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện một số đơn vị bán lẻ tại Việt Nam gồm Central Retail, MM Mega Martket, WinCommerce, Aone Mall… đều khẳng định, các đơn vị này đều tăng nguồn dự trữ hàng hóa từ 10 – 20% so với năm trước đó, để không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến, sẵn sàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2025.



Thậm chí, để kích cầu tiêu dùng hơn nữa, một số đơn vị bán lẻ đang mở rộng quy mô bán lẻ, mở rộng mô hình bán lẻ tại các điểm đông dân cư. Đồng thời "tung" nhiều chương trình khuyến mại sâu để người dân thoải mái chi tiêu dịp cuối năm.

Theo Central Retail tại Việt Nam, để sớm phục vụ nhu cầu biếu tặng dịp cuối năm, đơn vị cũng đã lên kệ giỏ quà Tết, hộp quà Tết các loại với nhiều mức giá, dao động từ 99.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/giỏ.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn này cho biết, để người tiêu dùng mua sắm thuận lợi, không lo về giá, từ đầu tháng 10/2024, Central Retail Việt Nam đã làm việc chặt chẽ với tất cả các nhà cung cấp để dự trữ hàng. Cụ thể, hệ thống bán lẻ thực phẩm GO!, Big C, Tops Market đã chủ động tăng dự trữ hàng hóa thiết yếu đến 25% so với cùng kỳ năm trước để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Theo đại diện WinCommerce, đơn vị đang liên tiếp nâng cấp các siêu thị và mở rộng quy mô với hơn 40 điểm bán.

Cũng vừa lên kệ giỏ quà Tết, hộp quà Tết 2025 các loại, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, mức giá mỗi giỏ quà, hộp quà dao động từ 299.000 đến hơn 1 triệu đồng. Giỏ quà được thiết kế bắt mắt, đan xen nhiều sản phẩm đa dạng. Ngoài ra, đơn vị bán lẻ này cũng ưu đãi đến 12% cho khách hàng đặt giỏ quà, hộp quà số lượng lớn.

"Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn cung hàng hóa tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái, và khoảng 20-25% so với ngày thường. Tăng lượng dự trữ lên 40% ở các mặt hàng đặc biệt cho Tết", đại diện MM Mega Market cho hay.

Mở rộng quy mô, nâng cấp mô hình bán hàng

Để các chương trình ưu đãi, giá tốt đến với nhiều người tiêu dùng hơn nữa, MM Mega Market tham gia bán hàng lưu động trong 27 ngày (từ 10/12/2024 05/01/2025) tại 7 địa điểm, bao gồm: Công viên Khánh Hội (Quận 4), Nhà thi đấu Rạch Miễu (Quận Phú Nhuận), Chung cư Ngô Gia Tự (Quận 10), Công viên Dương Đình Nghệ (Quận 11), Công viên Tạ Quang Bửu(Quận 8), TTVH – Thể thao (Quận 3), và Công viên Nguyễn Sỹ Sách (Quận Tân Bình).

Được biết, các điểm lưu động này sẽ bày bán hơn 100 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, với các chính sách khuyến mại đặc biệt, nhiều mã hàng giảm giá đến 50%.

WinCommerce cho biết, đơn vị tăng 20% nguồn cung hàng hóa và nhiều chương trình khuyến mại sâu để phục vụ người dân dịp cuối năm.

Cùng ngày, đại diện WinCommerce (đơn vị bán lẻ vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN) cũng cho hay, đơn vị đang mở rộng quy mô và nâng cấp mô hình bán hàng với hơn 40 điểm bán và tăng 20% nguồn cung hàng hóa để phục vụ người dân dịp cuối năm.

Đồng thời, WinCommerce tập trung vào kế hoạch nâng cấp mô hình 2 siêu thị lớn tại Hà Nội là WinMart Trường Chinh và WinMart Đại La theo mô hình mới, với không gian mua sắm rộng rãi, tiện nghi và đa dạng các khu vực trưng bày sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng.

"Trong tháng 12 này, chúng tôi sẽ liên tiếp nâng cấp các siêu thị bao gồm WinMart Thái Thịnh, WinMart Vinh - Lê Lợi, WinMart Quang Trung - Hà Đông, WinMart Hà Tĩnh,... với những thay đổi đáng kể như thiết kế hiện đại, danh mục hàng hóa đa dạng phù hợp với các tệp khách hàng trong khu vực", địa diện WinCommerce cho hay.

Ngày 20/11/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chỉ thị yêu cầu các đơn vị có hoạt động kinh doanh thương mại tích cực tham gia các Chương trình bình ổn thị trường tại địa phương, các hoạt động trong chương trình kích cầu tiêu dùng theo Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản thực phẩm an toàn; đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, nhất là các khu vực nông thôn, hải đảo nhằm cung ứng tốt hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng cho người dân… Để thực hiện Chỉ thị này, các doanh nghiệp bán lẻ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chuẩn bị nguồn cung hàng hoá và kích cầu tiêu dùng.

