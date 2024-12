Đan Trường: "Chuyện này quá ác, quá mất nhân tính, nhẫn tâm"

Bị tung tin sai lệch về mối quan hệ với Trung Quang, Đan Trường bức xúc Đan Trường bức xúc trước những thông tin sai lệch về mối quan hệ của anh với vợ cũ và học trò Trung Quang đang lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường đăng dòng trạng thái bức xúc, cho biết, anh đã phải nhờ tới pháp luật can thiệp vì những tin đồn thêu dệt ác ý từ cư dân mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của anh và những người liên quan.

Đan Trường cho biết, những ngày qua anh rất buồn nhưng phải chờ đợi cho qua dịp lễ tạ ơn, qua ngày sinh nhật của mình để chia sẻ những điều này.

Đan Trường bức xúc trên trang cá nhân về thị phi giữa mình và học trò - ca sĩ Trung Quang.

" Không biết vì lý do gì mà trong ngày ý nghĩa của cuộc đời Trường lại có quá nhiều bài viết rác trên mạng xã hội, cùng 1 nội dung công kích Đan Trường và Trung Quang.

Với Trường việc quan trọng nhất lúc này là lo lắng cho gia đình, cha mẹ, con cái và người thân. Đan Trường chỉ muốn lặng lẽ làm nghề và cống hiến cho khán giả nhưng những ngày qua, sự việc đã đi quá xa.

30 năm bị thiên hạ nói xấu thêu dệt đồn thổi nhiều thứ chuyện trên trời dưới đất, Trường cũng đã quen nhưng chuyện lần này Trường thấy quá ác, quá mất nhân tính, quá nhẫn tâm khi các trang mạng lớn, nhỏ có cả lượng lớn người follow mà còn dám đăng thông tin sai lệch, không có cơ sở, chỉ vì muốn câu view, mà hại người khác đến như vậy …", nam ca sĩ bức xúc bày tỏ.

Đan Trường cho biết, 30 năm ca hát, chịu không ít lời bịa đặt, thị phi, vu khống, nam ca sĩ không còn lạ. Dù chuyện gì, anh cũng vững vàng vượt qua vì luôn được khán giả tin tưởng và yêu thương.

" Nhưng còn ca sĩ Trung Quang, con đường tương lai chỉ mới bắt đầu, phía trước còn đang rất dài và rộng mở mà những người có tâm địa độc ác lại muốn dồn người ta vào đường cùng.

Trước sức ép dư luận Trung Quang đã rời khỏi công ty, đi con đường riêng của mình gần 10 tháng rồi, mà sao mọi người không cho em ấy một con đường mới để xây dựng sự nghiệp vậy.

Đặt trường hợp, quý vị có con em đang tuổi phát triển trong nghề thì sao, quá ác, quá nhẫn tâm. Khi còn trẻ Đan Trường đã từng bị như vậy và hiểu được cảm giác như thế nào, mất niềm tin vào xã hội, stress nặng và suy nghĩ tiêu cực" , nam ca sĩ viết.

Đan Trường và học trò - Trung Quang.

Cùng với những bức xúc về những tin đồn giữa anh và ca sĩ Trung Quang, Đan Trường còn lên tiếng về mối quan hệ với vợ cũ – doanh nhân Thủy Tiên.

Anh cho biết: " Cả hai chúng tôi chia tay trong hòa bình. Dù không còn duyên nợ nhưng chúng tôi vẫn còn tình nghĩa với nhau. Hơn hết, Đan Trường và Tiên là ba mẹ của bé Thiên Từ nên việc vẫn xuất hiện bên cạnh nhau, cùng hỗ trợ nhau những gì có thể đó là điều mà bậc làm cha làm mẹ nên làm.

Đan Trường tin rằng đạo lý và công lý luôn chiến thắng, bởi chúng ta đang sống ở một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định. Vậy tại sao chúng ta không biết yêu thương nhau? ".

Trung Quang hiện hoạt động độc lập.

Ngô Trung Quang sinh năm 1997, tham gia Thần tượng bolero mùa đầu tiên năm 2016. Dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Đan Trường, Trung Quang trở thành quán quân. Rời khỏi chương trình, Trung Quang ký hợp đồng độc quyền với HT Productions, công ty quản lý của Đan Trường.

Trong những năm qua, Trung Quang xuất hiện cùng Đan Trường ở hàng loạt show diễn khác nhau. Vừa là thầy trò lại chung công ty quản lý và theo đuổi dòng nhạc khá giống nhau nên hai người song ca ở rất nhiều chương trình, sự kiện.

Họ cũng tham gia nhiều talkshow chung. Trong thời gian từ tháng 6/2023 tới 10/2023, Đan Trường và Trung Quang có ít nhất 30 show diễn cùng nhau.

Hai ca sĩ cũng làm chung nhiều sản phẩm âm nhạc, chẳng hạn MV Cứ đi và yêu, Xót xa bông súng đợi chờ, Sao đổi ngôi ... Cũng bởi sự gắn bó lâu dài và thân thiết nên thầy trò Đan Trường và Trung Quang bị nhiều lời đồn thổi, thêu dệt ác ý về mối quan hệ tình cảm cá nhân.

Hồi đầu năm nay, Trung Quang và công ty HT Productions chính thức chấm dứt hợp đồng sau 8 năm đồng hành. Nam ca sĩ chuyển sang hoạt động tự do. Tuy nhiên những tin đồn vẫn bủa vây cả hai người. Và đây là lý do khiến Đan Trường cùng HT Productions nhờ pháp luật can thiệp.