Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuật

Khán giả khá bất ngờ với biểu diễn violon của chị tại chương trình trao giải "Tôi khoẻ đẹp hơn" do Báo Sức khoẻ & Đời sống tổ chức. Chị có thể chia sẻ cảm xúc sau đêm biểu diễn?

- Tôi thực sự rất bất ngờ và vinh dự khi nhận được lời mời biểu diễn violon trong chương trình "Tôi khoẻ đẹp hơn". Ban tổ chức đã "đặt hàng" tôi hai tác phẩm khá đặc biệt, tưởng chừng không liên quan nhiều đến chủ đề chương trình. Như "Còn tuổi nào cho em" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - một tác phẩm lãng mạn, nhẹ nhàng và hơi buồn, trong khi chương trình lại tràn đầy năng lượng và hào khí mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với Ban tổ chức, tôi hiểu rằng thông điệp "khỏe và đẹp" không chỉ gói gọn trong sự sôi động mà còn cần những phút giây lắng đọng, nhẹ nhàng để cân bằng cảm xúc. Chính vì vậy, dù thời gian gấp, tôi đã nhanh chóng hoàn thiện tác phẩm đầu tiên để trình diễn.

Tác phẩm thứ hai là "Khải Hoàn" - một tác phẩm đặc biệt trong album "Phượng Linh" mà tôi ra mắt năm 2023. Đó là một bản khí nhạc viết cho violon của nhạc sĩ Nguyễn Duy Phong – một cây guitar trẻ nhưng rất nổi tiếng ở Hà Nội.

"Khải Hoàn" mang ý nghĩa rất lớn lao. Chúng ta đều biết, để đạt được khải hoàn, tức chiến thắng, người ta phải trải qua nhiều thử thách, gian nan và đấu tranh không ngừng. Nhưng cuối cùng, bằng sức mạnh, niềm tin và sự quả cảm sâu sắc, chúng ta sẽ giành được chiến thắng và trở về trong vinh quang.

Ban tổ chức cũng nhận thấy rằng, hành trình của các thí sinh trong cuộc thi không phải là cuộc chiến với người khác mà là cuộc đấu tranh với chính bản thân mình – vượt qua những giới hạn về sức khỏe và tinh thần. Nếu không kiên trì chiến đấu, mọi cố gắng sẽ trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy, hai tác phẩm tôi trình diễn không chỉ là âm nhạc mà còn là câu chuyện về sự kiên trì, sức mạnh và niềm tin.

Một điều khiến tôi cảm thấy rất vui và vinh dự trong lễ trao giải lần này là Ban tổ chức đã chọn hai tác phẩm hòa tấu không lời thay vì các ca khúc có lời hát như thường thấy. Điều này thể hiện sự tinh tế rất cao trong việc lựa chọn âm nhạc của Ban tổ chức.

Âm nhạc cổ điển, âm nhạc hòa tấu không lời đang ngày càng được ưu tiên và phát triển. Bởi lẽ, khi một ca sĩ hát, họ đã truyền tải hết thông điệp qua lời ca, khiến người nghe ít có không gian để cảm nhận sâu sắc từng cung bậc cảm xúc. Nhưng với các tác phẩm hòa tấu, người nghe được tự do trải nghiệm thế giới cảm xúc riêng biệt qua giai điệu, tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú và đa chiều hơn.

Chính sự lựa chọn này đã làm cho lễ trao giải "Tôi khoẻ đẹp hơn" trở nên đa sắc màu, giàu cảm xúc và đặc biệt hơn rất nhiều. Với tôi, được góp mặt trong chương trình với những tác phẩm hòa tấu như vậy là một niềm vinh dự lớn và cũng là cơ hội để tôi truyền tải thông điệp về sức khỏe, nghị lực và vẻ đẹp từ bên trong qua âm nhạc.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền hòa tấu "Khải Hoàn" trong đêm trao giải "Tôi khỏe đẹp hơn".

Vậy với vai trò là một nghệ sĩ, chị thấy âm nhạc đóng góp thế nào vào việc giúp con người khoẻ mạnh và đẹp hơn cả về thể chất lẫn tinh thần?

- Thực ra, chúng ta đều công nhận âm nhạc có giá trị rất lớn trong việc hỗ trợ chữa trị. Có nhiều nghiên cứu cho thấy âm nhạc giúp những người bệnh hoặc những người gặp vấn đề về tâm lý thư giãn, mở ra một thế giới mới cho họ. Tôi muốn nói rằng, đôi khi có những giới hạn mà nếu không có sự tưởng tượng và cảm xúc, chúng ta khó vượt qua. Âm nhạc chính là cầu nối giúp ta thay đổi và "chữa lành" chính mình. Vì vậy, tôi thấy âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Ngoài "phiêu" trong âm nhạc, bí quyết để chị giữ được sức khoẻ và sự tươi trẻ trong cuộc sống bận rộn, áp lực nghề nghiệp là gì?

- (Cười) Tôi không có bí quyết gì quá đặc biệt, chỉ là luôn giữ cho tinh thần mình tích cực và tràn đầy năng lượng. Để một nghệ sĩ có thể duy trì sức khỏe và phong độ lâu dài trong nghề không phải dễ dàng. Công việc của chúng tôi thường xuyên phải di chuyển, biểu diễn liên tục, lịch trình dày đặc, thậm chí khi mọi người nghỉ ngơi thì chúng tôi vẫn phải tập luyện và biểu diễn. Điều này khiến tinh thần cũng bị thử thách rất nhiều.

Tuy nhiên, với riêng tôi và nhiều nghệ sĩ khác, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành. Khi chơi nhạc, tôi hoàn toàn tập trung, cảm nhận từng giai điệu và chính điều đó giúp tôi sống trong sự thăng hoa và cảm xúc tích cực. Có người hỏi tại sao tôi trông trẻ hơn tuổi, tôi nghĩ đó là vì niềm vui và đam mê trong âm nhạc đã giúp tôi giữ được sự tươi trẻ.

Nghề nghệ sĩ không phải lúc nào cũng dễ dàng, khán giả chỉ nhìn thấy vẻ đẹp trên sân khấu mà không hiểu hết những khó khăn phía sau. Nhưng đam mê là điều quan trọng nhất. Khi có đam mê, cộng thêm điều kiện sức khỏe tốt, chúng tôi mới có thể làm nghề lâu dài và hiệu quả. Chính vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe, sống khỏe và đẹp là mục tiêu hàng đầu của tôi và nhiều đồng nghiệp.

Trong hành trình nghệ thuật, chị đã từng gặp những khó khăn về sức khoẻ hay tinh thần không? Chị đã vượt qua như thế nào?

- Có chứ, khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hành trình nghệ thuật nào, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, không có thể lực phi thường để lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng điều đặc biệt là mỗi khi bước lên sân khấu hay bắt tay vào một dự án mới, tôi luôn dồn hết tâm huyết và năng lượng vào đó. Lúc ấy, sự tập trung cao độ khiến tôi không còn cảm nhận rõ mệt mỏi hay áp lực, như thể mình đang sống trong một thế giới riêng của âm nhạc.

Tuy nhiên, sau những khoảnh khắc thăng hoa đó, cơ thể tôi thường phải "xả" năng lượng trong vài ngày, lúc này mới cảm nhận rõ sự mệt mỏi và cần thời gian để hồi phục. Những lúc như vậy, tôi mới hiểu sâu sắc hơn rằng sức khỏe không chỉ là nền tảng để làm nghề mà còn là tài sản quý giá nhất để giữ được đam mê và sự bền bỉ trên con đường nghệ thuật dài lâu. Qua từng thử thách, tôi học được cách lắng nghe cơ thể, biết khi nào cần dừng lại, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, chứ không thể chỉ lao vào công việc một cách mù quáng.

Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền.

Để duy trì năng lượng và giữ được phong độ nghệ thuật như hiện nay, chắc hẳn chị có thói quen sinh hoạt hoặc chế độ dinh dưỡng riêng biệt chứ?

- Thú thật, tôi không có một chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt hay quá nghiêm ngặt. Công việc của tôi rất bận rộn, và đôi khi tôi cũng quên mất việc chăm sóc bản thân mình. Tôi từng thử dùng thuốc bổ, thực phẩm chức năng, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự cân bằng trong cuộc sống và tinh thần tích cực.

Là một người mẹ, tôi còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái, nên việc duy trì thói quen sinh hoạt khoa học đôi khi bị xáo trộn. Nhưng sau một năm 2025 đầy áp lực, tôi chợt nhận ra rằng mình không thể tiếp tục bỏ qua sức khỏe được nữa. Năm 2026 này, tôi đặt mục tiêu ưu tiên chăm sóc bản thân hơn — từ việc ăn uống hợp lý, tập luyện nhẹ nhàng đến dành thời gian nghỉ ngơi và giữ cho tinh thần luôn lạc quan.

Tôi tin rằng sức khỏe và tinh thần là hai yếu tố gắn bó mật thiết. Khi ta khỏe mạnh, tinh thần sẽ sáng suốt và ngược lại, một tâm hồn vui vẻ, yêu đời sẽ giúp cơ thể tràn đầy sức sống. Âm nhạc chính là nguồn năng lượng tinh thần vô tận giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, và chăm sóc sức khỏe là cách tôi bảo vệ ngọn lửa đam mê ấy cháy mãi.

Chị nghĩ thông điệp "Tôi khoẻ đẹp hơn" có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân chị và khán giả?

- Thực ra, tôi rất thích tiêu đề "Tôi khoẻ đẹp hơn" vì nó rất gần gũi và dễ thương. Đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trong cuộc sống, chúng ta thường quan tâm đến rất nhiều thứ nhưng lại quên đi điều quan trọng nhất — chính là sức khỏe. Sức khỏe thật sự là vàng, nhưng lại rất hiếm khi được chúng ta chú ý đúng mức. Nhiều ước mơ không thể thực hiện được chỉ vì thiếu sức khỏe.

Vì vậy, thay vì để tâm quá nhiều đến những điều phức tạp, chúng ta hãy dành thời gian để luyện tập, chăm sóc bản thân. Đó cũng là lời nhắc nhở dành cho chính tôi: Tại sao không giảm bớt công việc, mỗi ngày dành chút thời gian để thư giãn, có khi chỉ đơn giản là ngồi bên tách cà phê và tận hưởng phút giây yên bình cũng đã giúp tâm trí được nghỉ ngơi rồi. Không nhất thiết phải đến phòng tập gym hay chạy bộ xa xôi, mà quan trọng là chúng ta quan tâm và tìm ra cách phù hợp để giữ gìn sức khỏe.

Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền!
























