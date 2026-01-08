Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi

Năm Khánh Thi 7 tuổi, phát hiện ra con gái có năng khiếu múa, bố cô đã quyết định định hướng cô theo con đường nghệ thuật. Trong kỳ học đầu tiên tại trường múa, Khánh Thi từng đứng hạng cuối cùng của lớp vì cơ thể bị cứng. Sau đó, cô quyết định chuyển hướng sang bộ môn thể thao dance sport. Và người đẹp trở thành nữ kiện tướng đình đám ở bộ môn thể thao này khi kết hợp biểu diễn cùng VĐV Chí Anh.