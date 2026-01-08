Mới nhất
Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi

Thứ năm, 09:50 08/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại "dậy sóng" MXHKhánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

GĐXH - Khánh Thi mới đây đã khoe ảnh Tết năm 1989 với dòng viết ngắn gọn, tuy nhiên, lời bình luận của Phan Hiển mới khiến mạng xã hội 'dậy sóng'

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 2.

Khánh Thi hồi Tết năm 1989, khi đó cô tròn 8 tuổi với đôi mắt sáng trong veo cùng nụ cười đáng yêu đúng tuổi. Thời điểm đó, nữ kiện tướng dance sport sinh sống cùng bố mẹ ở khu tập thể Học viện múa tại Hà Nội.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 3.

Khánh Thi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của cô đều là nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Chính vì thế, Khánh Thi được lớn lên trong môi trường nghệ thuật và có niềm đam mê với nghệ thuật múa.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 4.

Người đẹp thường có thói quen quan sát những nghệ sĩ trong khu tập múa để vừa nhìn vừa tập theo. Cô cho biết từng được bố đưa đến Nhạc viện Hà Nội học các loại đàn như đàn bầu, piano.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 5.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 6.

Khác với người anh - nhạc sĩ Xuân Huy thường được huấn luyện dạy dỗ một cách nghiêm khắc, Khánh Thi lại có được sự nuông chiều nhất định từ bố mẹ.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 7.

Năm Khánh Thi 7 tuổi, phát hiện ra con gái có năng khiếu múa, bố cô đã quyết định định hướng cô theo con đường nghệ thuật. Trong kỳ học đầu tiên tại trường múa, Khánh Thi từng đứng hạng cuối cùng của lớp vì cơ thể bị cứng. Sau đó, cô quyết định chuyển hướng sang bộ môn thể thao dance sport. Và người đẹp trở thành nữ kiện tướng đình đám ở bộ môn thể thao này khi kết hợp biểu diễn cùng VĐV Chí Anh.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 8.

Được biết, trong 5 năm cả hai đi du học nước ngoài, họ đã liên tục tập luyện tham gia thi đấu. Đến khi trở về nước, Khánh Thi - Chí Anh là "cặp đôi vàng" của thể thao khiêu vũ Việt Nam. Một số giải thưởng mà nữ kiện tướng dance sport này đạt được như: 3 lần vô địch quốc gia, top 10 giải vô địch châu Á, top thứ 4 SEA Games 24.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi - Ảnh 9.

Sau này khi Nam tiến mở lớp học, Khánh Thi đã bén duyên cùng Phan Hiển. Cô và chồng kém tuổi đã trở thành cặp đôi mới của làng dance sport. Hiện tại, sau khi sinh con, Khánh Thi lùi vào hậu trường làm HLV và ủng hộ sự nghiệp của chồng.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

GĐXH - 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển có một chuyến đi ý nghĩa chào đón Tết dương lịch ở Đà Lạt. Cả 3 bé đều hạnh phúc hưởng trọn niềm vui bên ba mẹ.

Tags:

