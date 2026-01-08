Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...
Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi TúXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnhGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.
Nữ MC quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh đến từ Thanh Hóa đang gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc và mơ ước trở thành BTV tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam.
Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?
‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.
Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.
H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt NamGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục. Người đẹp đã kết hôn, sinh con và đang có một gia đình hạnh phúc.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.
Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bóGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Táo Quân từng là chương trình cuối năm không thể thiếu trong tối 30 Tết âm lịch của VTV. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều thông tin chương trình sẽ dừng và thay thế bằng một format khác.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.