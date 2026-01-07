Mới nhất
Nữ MC quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Thứ tư, 20:00 07/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh đến từ Thanh Hóa đang gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc và mơ ước trở thành BTV tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 1.Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Vũ Thủy Tiên - nữ BTV quê Bắc Ninh - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ bởi nhan sắc mà còn với thành tích "khủng".

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 2.

Lê Ngọc Như Quỳnh sinh năm 2003, là 1 trong những thí sinh quê Thanh Hóa nhận được quan tâm của fan Miss World Vietnam 2025.

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 3.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 4.

Như Quỳnh sở hữu chiều cao 1m72. Cô là cựu sinh viên chuyên ngành Tài chính của Học viện Ngân hàng. 

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 5.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 6.

Hình ảnh của Như Quỳnh tại đêm thi thời trang trong khuôn khổ Miss World Vietnam cách đây không lâu.

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 7.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 8.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 9.

Lấn sân cuộc thi nhan sắc nhưng Như Quỳnh tiết lộ đang theo đuổi đam mê với nghề MC và niềm yêu thích với ngành Tài chính. "Mình luôn mong muốn trong tương lai có thể trở thành một MC/BTV lĩnh vực tài chính - kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam". Cô cho biết, rất thần tượng MC/BTV Dương Ngọc Trinh của VTV24.

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 10.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 11.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 12.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 13.

Hình ảnh dịu dàng đậm nét Á đông của người đẹp xứ Thanh.

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 14.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 15.

Chia sẻ về lấn sân nhan sắc Miss World Việt Nam 2025, Như Quỳnh cho biết: "Hành trình này không chỉ là chương tiếp theo trong câu chuyện của riêng mình, mà còn là lời nhắn gửi: mọi hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé, và đích đến sẽ luôn rộng mở với những ai mang trong mình lòng dũng cảm, dám bước đi cùng niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước".

Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 16.
Nữ MC thanh hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với ước mơ lớn - Ảnh 17.

Vào tháng 3/2026 tới, Như Quỳnh cùng 49 thí sinh khác sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

Cùng chuyên mục

Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?

Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?

‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'

‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.

Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?

Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục. Người đẹp đã kết hôn, sinh con và đang có một gia đình hạnh phúc.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.

Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Táo Quân từng là chương trình cuối năm không thể thiếu trong tối 30 Tết âm lịch của VTV. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều thông tin chương trình sẽ dừng và thay thế bằng một format khác.

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Giải trí

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Giải trí
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc

