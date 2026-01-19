Thời điểm thực hiện tạ mộ cuối năm nên chọn và đây là điều cần biết để tạ mộ cho đúng

Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy GĐXH – Cùng với dọn dẹp ban thờ cuối năm, gia chủ hãy cùng tìm hiểu ngày giờ đẹp và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy nếu muốn thay mới để đón Tết Bính Ngọ 2026 mang lại may mắn và tối ưu hóa không gian thờ cúng.

Việc tạ mộ cuối năm có ý nghĩa gì ?

Tạ mộ là một nghi lễ cuối năm được các gia đình Việt thực hiện từ lâu đời. Người xưa cho rằng, mồ mả là nhà ở của người đã khuất. Dù ở đâu, mộ phần cũng được đặt dưới sự quản lý của các vị tôn thần. Vì vậy, vào dịp cuối năm, mọi người thường ra nghĩa trang thắp hương dâng lễ.

Theo quan niệm truyền thống, tạ mộ cuối năm mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, đây là hành động thể hiện lòng hiếu thảo, sự kính trọng của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, những người đã khuất – một nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc tạ mộ còn mang ý nghĩa cảm tạ các vị thần linh, thổ địa, quan thần bản xứ nơi phần mộ tọa lạc. Người xưa tin rằng, chính các vị thần này đã trông coi, che chở cho mồ yên mả đẹp, giúp hương linh gia tộc được an ổn suốt một năm qua.

Sau một năm mưu sinh vất vả, tạ mộ cũng là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, cùng nhau quét dọn, chăm sóc phần mộ tổ tiên, gắn kết tình thân. Đặc biệt, nhân dịp này, con cháu dâng nén hương và lễ vật giản dị để kính mời tổ tiên về ăn Tết, một phong tục mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của người Việt.

Thời điểm thực hiện lễ tạ mộ cuối năm Ất Tỵ 2025

Thông thường, lễ tạ mộ được tiến hành trong tháng Chạp âm lịch, phổ biến nhất là từ ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày 29 hoặc 30 Tết, tùy năm đủ hay thiếu. Đây là khoảng thời gian được cho là thích hợp để khép lại năm cũ, chuẩn bị đón năm mới.

Thời điểm này phù hợp để người dân kết hợp lễ tạ với việc quét dọn mộ phần và mời tổ tiên về nhà ăn Tết, gộp lại thành một, gọi chung là lễ Chạp.

Tạ mộ cuối năm thế nào cho đúng?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, muốn được đầy đủ, Lễ Chạp cần phải thực hiện bốn bước như sau:

Trước khi đi:

Gia chủ nên thắp hương báo cáo thần linh, gia tiên trong nhà. Nếu chưa bao sái bàn thờ thì nên tiến hành trước. Việc bao sái nhằm làm sạch không gian thờ cúng, chuẩn bị cho nghi lễ cuối năm.

Gia chủ dùng khăn sạch, nước thơm hoặc rượu trắng để lau dọn bát hương, đồ thờ. Khi bao sái cần xin phép thần linh, tổ tiên, rút tỉa chân nhang cho gọn gàng, tránh để quá nhiều gây mất trang nghiêm và không an toàn. Chân nhang, vàng mã cũ được hóa, tro có thể thả trôi sông hoặc bón gốc cây sạch.

Trong gia đình, nên cử người đại diện như ông bà, cha, con trưởng hoặc trụ cột gia đình đi lễ. Lễ vật mang theo chỉ cần đơn giản, tùy tâm: hương, hoa, quả, bánh kẹo, đồ mặn hoặc chay.

Đến nghĩa trang:

Gia chủ cần thắp hương ở miếu Thần Linh trước (nếu có). Đây là nơi thờ Địa Tạng Vương hoặc Sơn Thần Thổ Địa. Họ là những người cai quản âm phần, long mạch, hương linh. Một chút thành tâm khấn vái, cảm tạ các vị đã chăm lo cho mộ chí được vẹn nguyên, long mạch được hưng vượng, vong hồn được chuyên chính an vui. Họ chở che cho cả gia tiên bốn mùa êm ấm, sao có thể lãng quên một công lao to lớn như vậy.

Đến mộ:

Sau khi lễ ở quản trang, gia chủ tiến về mộ phần tổ tiên, đi theo lối chính, tránh đường hoang vắng. Khi đến nơi, bày lễ, thắp hương xin phép sửa sang mộ phần, quét dọn, nhổ cỏ, đắp đất, trồng hoa. Trong quá trình làm cần giữ gọn gàng, tránh xâm phạm hay dẫm đạp lên mộ phần khác.

Sau cùng, gia chủ thành tâm khấn mời tổ tiên nội ngoại về nhà, về từ đường hoặc bàn thờ gia đình để con cháu hương khói, tưởng nhớ trong những ngày Tết.

Về nhà:

Trưa hoặc chiều hôm đó, gia đình nên làm mâm cơm kính mời tiên tổ giáng phó bàn thờ, vui cùng con cháu. Với nhiều gia đình, đây cũng là bữa cơm tất niên sớm – dịp con cháu quây quần sau một năm xa cách, cùng ôn lại chuyện cũ, chuẩn bị đón Tết trong không khí ấm áp, sum vầy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.