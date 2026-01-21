Mở tiệc ở biệt thự 400 m2 thiết đãi bạn bè nghệ sĩ, ca sĩ Quang Dũng hiện sống ra sao?
GĐXH - Ca sĩ Quang Dũng tổ chức tiệc riêng tư, ấm cúng ở biệt thự 400 m2 tại TP HCM, mời vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu, Hiền Mai, Thanh Thảo tham dự.
Nội thất không quá cầu kỳ.
Bên trong được trang trí với tông màu trầm và nội thất chủ yếu được làm từ gỗ tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Phòng khách được bố trí với hướng nhìn ra hồ cảnh đem đến cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng.
Quang Dũng thích nhất ngôi nhà của mình bởi sự kết hợp hài hòa ánh sáng vừa đủ giữa không gian bên ngoài và bên trong. Điểm nhấn của căn phòng là một góc vườn nho nhỏ.
Không gian sống được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp.
Từ những bức rèm, màn cho đến những bộ bàn ghế gỗ đều mang tông màu vàng giúp mang đến sự ấm cúng, sang trọng.
Phòng ngủ rộng thoáng và ấm áp với chất gỗ, vải, màn và đèn trang trí. Tất cả màu sắc, kiến trúc, đồ nội thất đều gắn kết chặt chẽ với nhau tạo nên một không gian hài hòa và thư thái.
Phòng tắm rộng thênh thang mang phong cách thiền định với vách trang trí gỗ kết hợp với chất liệu vải của màn và đèn vàng.
Một góc phòng ngủ khác mang đậm chất thiền với tông màu chính là màu nâu đậm, mang đến sự tĩnh lặng, bình an.
Ba bức tượng Phật có tuổi thọ hơn 80 năm được gia chủ đặt ngay ngắn trong nhà, biểu tượng cho 3 sự cầu siêu khác nhau.
Dù sinh sống ở trời Tây nhưng nam ca sĩ vẫn luôn nhớ về quê hương với các món đồ trang trí mang đậm hình ảnh Á Đông. Từ sập gụ, đôi hạc cho đến bức tranh vẽ Hoàng Hậu Nam Phương đều gắn liền với hình ảnh của một Việt Nam cổ điển.
Những hình ảnh gắn liền với quê nhà như bàn, sập gụ, lồng đèn, tranh treo đều được ca sĩ Quang Dũng dùng để làm nội thất trang trí cho ngôi nhà.
Vốn là người rất chú trọng phong thủy nên ngôi nhà còn được trang trí với các tượng Phật được Quang Dũng sưu tầm trong mỗi chuyến lưu diễn.
