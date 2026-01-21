Mở tiệc ở biệt thự 400 m2 thiết đãi bạn bè nghệ sĩ, ca sĩ Quang Dũng hiện sống ra sao?

Nhân dịp sinh nhật nghệ sĩ Khắc Triệu, Quang Dũng mời vợ chồng tay trống tới nhà anh chơi và tụ họp, đón tuổi mới bên bạn bè, hôm 17/1.

Quang Dũng chu đáo chuẩn bị bánh kem, làm tiệc sinh nhật cho đàn anh. Thanh Thảo cùng một số nghệ sĩ, doanh nhân đến chung vui.

'Búp bê' khen nhà Quang Dũng tiện nghi, ấm cúng, 'đẹp hơn resort'. Thanh Thảo mới từ Mỹ về, dự định dành một tuần ở Việt Nam chạy show biểu diễn kết hợp tụ họp bạn bè. Ngày 24/1 'đôi tình nhân một thời' Thanh Thảo - Quang Dũng sẽ hát trong đêm nhạc 'Hoài niệm dấu yêu' ở TP HCM.

Biệt thự có ba tầng lầu, tầng trên cùng rộng rãi được Quang Dũng dành làm phòng tiệc kiêm sân khấu nhạc sống để anh thỉnh thoảng 'chill' cùng gia đình, bạn bè. Trong đêm tiệc, diễn viên Hiền Mai ngẫu hứng thể hiện ca khúc 'Triệu đóa hồng' bằng tiếng Nga, ôn kỷ niệm thuở còn du học ở xứ bạch dương.

'Quang Dũng hiếu khách, nhiệt tình, dễ thương. Chúng tôi đã có một buổi tối vui hết cỡ trong căn nhà đẹp với đồ ăn ngon, không khí thân tình, ấm áp', Thanh Thảo nói.

Chi tiết về không gian căn biệt thự độc đáo của Quang Dũng: Không gian phòng khách rộng rãi, xung quanh bao phủ bằng cây xanh, hồ nước. Hai cửa ra vào khắc họ tên, ngày tháng năm sinh của Quang Dũng bằng tiếng Ai Cập.

Quang Dũng trưng nhiều món decor hình Phật được anh dày công sưu tập. Ca sĩ nói đến hôm nay, khi trưởng thành và có thành công nhất định, anh vẫn khắt khe với bản thân, luôn dặn lòng hướng thiện.

Quang Dũng tuổi Mão nên trưng nhiều món decor hình mèo trong nhà.

Từng góc nhỏ trong ngôi nhà đều được Quang Dũng chăm chút.

Nội thất không quá cầu kỳ.

Nhưng góc nào cũng được decor tinh tế.

Bên trong được trang trí với tông màu trầm và nội thất chủ yếu được làm từ gỗ tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Phòng khách được bố trí với hướng nhìn ra hồ cảnh đem đến cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng.

Quang Dũng thích nhất ngôi nhà của mình bởi sự kết hợp hài hòa ánh sáng vừa đủ giữa không gian bên ngoài và bên trong. Điểm nhấn của căn phòng là một góc vườn nho nhỏ.

Từ những bức rèm, màn cho đến những bộ bàn ghế gỗ đều mang tông màu vàng giúp mang đến sự ấm cúng, sang trọng.

Phòng tắm rộng thênh thang mang phong cách thiền định với vách trang trí gỗ kết hợp với chất liệu vải của màn và đèn vàng.

Phòng ngủ rộng thoáng và ấm áp với chất gỗ, vải, màn và đèn trang trí. Tất cả màu sắc, kiến trúc, đồ nội thất đều gắn kết chặt chẽ với nhau tạo nên một không gian hài hòa và thư thái.

Một góc phòng ngủ khác mang đậm chất thiền với tông màu chính là màu nâu đậm, mang đến sự tĩnh lặng, bình an.

Ba bức tượng Phật có tuổi thọ hơn 80 năm được gia chủ đặt ngay ngắn trong nhà, biểu tượng cho 3 sự cầu siêu khác nhau.





Dù sinh sống ở trời Tây nhưng nam ca sĩ vẫn luôn nhớ về quê hương với các món đồ trang trí mang đậm hình ảnh Á Đông. Từ sập gụ, đôi hạc cho đến bức tranh vẽ Hoàng Hậu Nam Phương đều gắn liền với hình ảnh của một Việt Nam cổ điển.

Những hình ảnh gắn liền với quê nhà như bàn, sập gụ, lồng đèn, tranh treo đều được ca sĩ Quang Dũng dùng để làm nội thất trang trí cho ngôi nhà.





Vốn là người rất chú trọng phong thủy nên ngôi nhà còn được trang trí với các tượng Phật được Quang Dũng sưu tầm trong mỗi chuyến lưu diễn.

Thậm chí, Quang Dũng còn dành riêng ra một góc trong ngôi nhà để làm “vườn Nhật”, là nơi để nam ca sĩ ngồi thiền, xua tan mệt mỏi trong công việc hằng ngày. Bức tượng Phật mang đến sự bình yên cho ngôi nhà





Bên ngoài phòng khách được ca sĩ Quang Dũng cho xây dựng một hồ cá nhỏ với tượng Phật đặt giữa hồ. Theo Quang Dũng chia sẻ, phải mất một năm để hoàn thành hồ cá nhưng anh rất hài lòng với không gian này. Mỗi buổi sáng được ngồi cho cá ăn và tận hưởng không gian trong lành là một điều rất thi vị.

Những cuốn sách độc đáo

Và nến tạo cảm giác dễ chịu.

Một góc nhỏ được Quang Dũng dùng để lưu giữ những kỷ niệm với các đĩa nhạc

Đặc biệt, ở tầng trên cùng, anh dành làm sân khấu nhạc sống.