Nữ ca sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 16 tuổi gây bão trên sóng truyền hình, hiện sống trong căn duplex hạng sang
GĐXH - Không gian sống của Văn Mai Hương được hé lộ rõ nét hơn trong vlog của TikToker Tina Thảo Thi.
Văn Mai Hương sinh năm 1994, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ và được gia đình tạo điều kiện để tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật, góp mặt trong các chương trình biểu diễn dành cho thiếu nhi.
Ở tuổi 31, Văn Mai Hương có sự nghiệp rực rỡ, được đông đảo khán giả yêu mến, tận hưởng cuộc sống đủ đầy, an yên. Nữ ca sĩ hiện sống trong một căn hộ duplex mang vẻ đẹp thơ mộng, tối giản nhưng đầy sang trọng.
Mới đây, không gian sống của Văn Mai Hương được hé lộ rõ nét hơn trong vlog của TikToker Tina Thảo Thi. Dù các khung hình chủ yếu xoay quanh khu vực bếp và phòng khách, nhưng chừng đó cũng đủ để thấy căn duplex cao cấp mang dáng vẻ hiện đại, đẳng cấp. Từ cách bố trí không gian, phối màu hài hòa cho đến việc lựa chọn nội thất, tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ chỉn chu và tinh tế của nữ ca sĩ.
