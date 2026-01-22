Nữ ca sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 16 tuổi gây bão trên sóng truyền hình, hiện sống trong căn duplex hạng sang

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Văn Mai Hương sinh năm 1994, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ và được gia đình tạo điều kiện để tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật, góp mặt trong các chương trình biểu diễn dành cho thiếu nhi.

Năm 14 tuổi, Văn Mai Hương được đặc cách vào học hệ trung cấp thanh nhạc tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào (quy định thanh nhạc nữ chỉ nhận từ 17 tuổi trở lên). Cô tốt nghiệp loạt xuất sắc hệ trung cấp (thủ khoa). Là học sinh ưu tú của NSND Hà Thủy, Văn Mai Hương tiếp tục dự thi hệ đại học và trở thành thủ khoa khối N và lọt Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở phía Nam.

Vừa có tố chất, vừa được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp, nữ ca sĩ sớm được thầy cô khuyến khích thử sức ở các sân chơi lớn. Sau vài cuộc thi nhỏ, năm 2010, Văn Mai Hương trở thành hiện tượng tại Vietnam Idol khi mới 16 tuổi. Giọng hát ấn tượng, phong thái tự tin giúp cô được nhiều diva như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh… đánh giá cao.

Ở tuổi 31, Văn Mai Hương có sự nghiệp rực rỡ, được đông đảo khán giả yêu mến, tận hưởng cuộc sống đủ đầy, an yên. Nữ ca sĩ hiện sống trong một căn hộ duplex mang vẻ đẹp thơ mộng, tối giản nhưng đầy sang trọng.

Mới đây, không gian sống của Văn Mai Hương được hé lộ rõ nét hơn trong vlog của TikToker Tina Thảo Thi. Dù các khung hình chủ yếu xoay quanh khu vực bếp và phòng khách, nhưng chừng đó cũng đủ để thấy căn duplex cao cấp mang dáng vẻ hiện đại, đẳng cấp. Từ cách bố trí không gian, phối màu hài hòa cho đến việc lựa chọn nội thất, tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ chỉn chu và tinh tế của nữ ca sĩ.

Lối vào căn hộ của Văn Mai Hương với cửa gỗ đại sảnh tông trầm sang trọng, mở ra không gian thông tầng ngập tràn ánh sáng.

Phòng khách có tông màu trung tính làm nền, làm nổi bật bộ sofa màu xanh rêu.

Khu vực cầu thang sử dụng gỗ làm vật liệu chính, kết hợp với ánh đèn vàng hắt từ các bậc thang tạo cảm giác ấm cúng.

Góc nhìn từ phòng khách cho thấy sự đồng bộ về màu sắc giữa sàn nhà, thảm trải sàn và các kệ trưng bày đồ gốm.

Kệ trang trí âm tường với các hộc trưng bày bình gốm nghệ thuật, phía trên là mảng khối gỗ tạo chiều sâu cho căn phòng.

Không gian tiền sảnh rộng với sàn lát kiểu xương cá, kết hợp hài hòa giữa màu gỗ và màu tường kem nhạt.

Điểm nhấn độc đáo tại khu vực ăn uống là mặt bàn đá cẩm thạch xanh lục bảo vân mây, kết hợp cùng đèn thả trần hiện đại.

Hành lang dẫn vào các phòng giữ lối thiết kế tối giản với tông màu trắng kem và hệ đèn âm trần tinh tế.

Văn Mai Hương không chỉ hát hay mà còn nấu ăn ngon. Căn bếp của cô được thiết kế hiện đại sử dụng gỗ làm vật liệu chủ đạo cho hệ tủ, tạo sự sạch sẽ và sang trọng.

Tủ lạnh được thiết kế âm tủ kín đáo trong hệ thống tủ gỗ, giúp tối ưu diện tích và duy trì sự đồng bộ màu sắc.

Mảng tường cao dọc cầu thang được trang trí bằng bức tranh chân dung thú cưng nhiều màu sắc, tạo nét sinh động cho tông màu gỗ chủ đạo. Trong nhà nữ ca sĩ còn nuôi những "người bạn 4 chân" cực đáng yêu.

