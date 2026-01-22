Cách tắm cho tượng ông Thần tài - ông Địa chuẩn nhất bạn nên biết để đón Tết được hanh thông

Lý do nên tắm cho tượng Thần tài Thổ địa

Việc chăm sóc sạch sẽ cho bức tượng của ông Thần tài và ông Thổ địa là bước không thể bỏ qua. Trong quá trình cúng bái, nếu bàn thờ không được giữ gìn, bụi bặm sẽ tích tụ, ảnh hưởng đến không gian linh thiêng.

Không chỉ giúp bảo quản hình ảnh của hai vị thần, việc này còn góp phần duy trì vượng khí, tài vận cho chủ nhà.

Theo phong thủy, ông Thần tài luôn yêu thích không gian sạch sẽ và thoáng đãng. Do đó, việc chăm sóc và tắm Thần tài Thổ địa đóng vai trò quan trọng.

Để bảo đảm gia đình luôn tràn đầy năng lượng tích cực và tài lộc, bạn cần đảm bảo việc lau dọn và tắm rửa cho hai vị thần này được thực hiện đúng cách và thường xuyên.

Tắm tượng Thần tài Thổ địa vào ngày nào?

Thờ cúng Thần tài – ông Địa tùy theo vị trí mà gia đình lựa chọn đặt bàn thờ mà tượng Thần tài có thể bị bám bụi nhiều ít khác nhau. Vì vậy việc tắm rửa cho Thần tài gia chủ có thể thực hiện thường xuyên ngay khi thấy tượng bám bụi để thể hiện sự trân trọng, thành kính.

Thông thường, việc tắm cho Thần tài – ông Địa gia chủ có thể thực hiện vào ngày nào cũng được nhưng cũng có những ngày bắt buộc phải tắm cho Thần tài như ngày vía Thần tài (ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm).

Hoặc giả gia chủ nên lựa vào ngày rằm mồng một hàng tháng để tắm cho Thần tài – ông Địa rồi lau dọn bàn thờ Thần tài thật sạch sẽ, thắp nén nhang khấn cáo với Thần tài – Thổ địa về hưởng hương hoa quả lễ vật.

Tắm tượng Thần tài – ông Địa bằng nước gì?

Trước khi tiến hành tắm cho Thần tài – ông Địa gia chủ nên thắp nhang cáo khấn với các vị thần về việc mình sắp làm. Sau đó chuẩn bị nước để tắm cho Thần tài. Thông thường, trong dân gian phổ biến 2 loại nước được dùng để tắm cho tượng Thần tài là: Nước hoa bưởi và nước gừng pha rượu.

Cả 2 loại nước này đều mang hương thơm đặc trưng và có khả năng tẩy uế, loại bỏ bụi bặm cho tượng, lấy lại sự thanh khiết thuần túy cho bàn thờ Thần tài.

Cách tắm tượng Thần Tài Thổ Địa

Muốn tắm cho Thần tài và ông Địa đúng ngữ cảnh, bạn hãy tuân theo các bước sau: Bước đầu tiên, bạn nên thắp hương và tâm niệm lời cầu nguyện, thông báo với các vị thần về ý định của mình. Điều này không yêu cầu phải quá trang trọng, chỉ cần bạn tâm thành và mở lời về việc mình sắp thực hiện.

Chuyển tượng thần Tài và ông Địa đến nơi sạch sẽ, sau đó dùng chậu nước đã pha trước để rửa cho tượng hai vị thần.

Sử dụng khăn riêng, đã được sắp xếp trước, để lau sạch tượng một cách tỉ mỉ và đảm bảo sự tinh tế.

Chuyển tượng đến nơi thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên để tượng có thể khô một cách tự nhiên.

Sau cùng, khi hoàn thành các bước trên, bạn đặt lại tượng ở vị trí ban đầu. Trong thời gian chờ tượng hoàn toàn khô, bạn nên dành thời gian lau dọn bàn thờ và các vật dụng thờ cúng khác, đảm bảo sự sạch sẽ và trang nghiêm.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

