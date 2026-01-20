Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộc
GĐXH – Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nên thực hiện vào tháng Chạp cuối năm, nhưng nhiều gia đình không biết.
Vì sao nên thực hiện lễ tạ đất – tạ Thổ công cuối năm ?
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, những ngày cuối năm là giai đoạn chuyển giao năng lượng quan trọng. Trong chuỗi các nghi lễ tháng Chạp, lễ cúng tạ đất – tạ Thổ công được xem là một trong những nghi lễ quan trọng. Giữa guồng quay hối hả của việc dọn dẹp nhà cửa và mua sắm, lễ cúng tạ đất trở thành một điểm lặng tâm linh quan trọng.
Trong văn hóa Việt, câu nói "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá" đã trở thành quan niệm quen thuộc. Mỗi mảnh đất con người sinh sống, làm ăn đều có các vị Thổ Công (hay còn gọi là Thổ Địa) cai quản, gìn giữ long mạch và sự bình yên cho gia trạch. Lễ tạ đất vì thế là dịp để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh bản địa đã che chở cho ngôi nhà, mảnh đất suốt một năm qua.
Nhiều người thắc mắc vì sao không cúng tạ đất vào đầu năm mà lại thực hiện vào tháng Chạp. Thực tế, theo quan niệm truyền thống, cuối năm là thời điểm khép lại một chu kỳ, nhìn lại những điều đã qua để chuẩn bị cho khởi đầu mới. Lễ tạ đất lúc này mang ý nghĩa "tống cựu nghinh tân", tiễn đi những điều cũ để đón điều mới tốt lành, giúp không gian sống được thanh sạch cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chuyên gia phong thủy cho rằng, khi gia chủ thành tâm làm lễ tạ đất, đó không chỉ là nghi thức tín ngưỡng, mà còn là cách để ổn định tâm lý, giải tỏa những vướng bận của một năm nhiều lo toan, từ đó tạo tâm thế vững vàng, an yên để đón Tết.
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, khoảnh khắc đứng trước bàn thờ, thắp một nén hương tạ đất cũng là lúc con người sống chậm lại. Với nhiều gia đình, chỉ cần có một mái nhà yên ổn để trở về đã là phúc phần lớn và mảnh đất ấy xứng đáng được tri ân.
Lễ vật tạ Thổ công cuối năm nên chuẩn bị gì?
Trong ban thờ gia đình có 3 lư hương thờ Thần linh, Hội đồng gia tiên và bà cô Tổ dòng họ.
Lễ tạ thần làm ngay tại ban thờ nhà mình, nghi thức cúng ở gia đình, không cần cầu kỳ, quan trọng nhất là sự thành tâm. Lễ vật các gia đình có thể chuẩn bị bằng lễ chay hoặc lễ mặn tùy theo điều kiện của mỗi gia đình.
Lễ chay gồm:
- Hương thơm, hoa tươi (cúc vàng, hoặc bình hoa ngũ sắc, hoa hồng đỏ…) 10 bông chia ra hai lọ hai bên.
- Trầu 3 lá, cau 3 quả dài đẹp.
- Đĩa ngũ quả 5 loại quả 5 màu bày 2 đĩa ở hai bên.
- Xôi trắng 2 đĩa bày hai bên.
Lễ mặn gồm:
- Gà luộc nguyên con hoặc 1 cái chân giò lợn luộc, cút rượu trắng (với 3 chén đựng rượu); Thuốc lá, chè, bánh kẹo… bày vào 1 đĩa to.
- Cút rượu trắng (3 chén đựng rượu), 10 lon bia, 6 lon nước ngọt bày ở hai bên ban thờ
- 1 đĩa xôi, 2 bát chè ngọt, 1 con gà luộc.
- 1 chén trà khô, 1 chén nước, 1 chén gạo, 1 chén muối.
- Đèn thờ hoặc nến (trường hợp bàn thờ chưa có đèn cố định). Nếu không có đèn thờ thì phải dùng đôi nến khi thắp hương làm lễ.
- Vàng mã dâng Thần linh và gia tiên, chuẩn bị vừa đủ
Theo các chuyên gia, lễ vật không quyết định giá trị của nghi lễ nên các gia đình không cần chuẩn bị quá phô trương. Điều cốt lõi nằm ở sự trang nghiêm, gọn gàng và lòng thành kính của gia chủ khi dâng lễ.
