Những thứ không nên để dưới bàn thờ nếu không muốn tán tài, tán lộc
GĐXH – Nhiều gia đình vô tình phạm những lỗi phong thủy khi đặt các vật dụng không phù hợp dưới bàn thờ, khiến tài khí khó tụ, phúc lộc hao mòn mà không hề hay biết.
Đặt đồ linh tinh dưới bàn thờ vô tình "phạm khí" tài lộc
Trong văn hóa và tín ngưỡng của người Việt Nam, bàn thờ là nơi linh thiêng, thể hiện sự kính trọng và tưởng nhớ với tổ tiên, thần linh. Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, bàn thờ không chỉ cần được bài trí đúng cách ở phía trên, mà khu vực phía dưới cũng giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định trường khí của ngôi nhà.
Phần dưới bàn thờ theo phong thủy tượng trưng cho "địa khí" – nguồn năng lượng tĩnh giúp nâng đỡ và giữ vững vận khí cho gia chủ. Nếu khu vực này bị bừa bộn, ẩm thấp hoặc chứa đồ không phù hợp dễ khiến cho dòng năng lượng nhiễu loạn làm ảnh hưởng tới tài vận, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Một số đồ vật không nên để dưới bàn thờ để đảm bảo sự trang nghiêm và ý nghĩa tâm linh của không gian này.
Những thứ không nên để dưới bàn thờ
Đồ đạc không sử dụng, vật dụng cũ hỏng không để dưới bàn thờ
Ở nhiều ngôi nhà hiện nay, đặc biệt là nhà nhỏ hoặc chung cư, khoảng trống dưới bàn thờ thường được tận dụng để cất giữ đồ ít dùng, đồ cũ... Việc này khiến khu vực thờ cúng trở nên lộn xộn, thiếu trang nghiêm. Theo phong thủy, đồ cũ, đồ bỏ đi mang năng lượng trì trệ. Khi đặt ngay dưới bàn thờ – nơi cần sự thanh tịnh vô tình "đè nén" tài khí, khiến vận may khó sinh sôi. Tốt nhất, mọi người nên để một khu vực lưu trữ đồ đạc riêng, tránh xa nơi thờ cúng.
Giày dép, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày
Giày dép, cây lau nhà, máy hút bụi, thùng rác… là những vật dụng mang tính "uế tạp", tuyệt đối không nên đặt dưới bàn thờ. Lỗi phong thủy này khá phổ biến với những gia đình có diện tích nhỏ.
Tuy nhiên theo quan niệm dân gian, để những vật này dưới bàn thờ chẳng khác nào đặt sự bụi bặm, trần tục ngay bên dưới không gian linh thiêng, lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới sự bình an, hòa khí của gia chủ.
Bể cá, chậu nước lớn
Một số gia đình đặt bể cá hoặc chậu nước lớn dưới bàn thờ với mong muốn "kích hoạt tài lộc". Việc đặt bể cá dưới bàn thờ có thể gây ra sự không ổn định trong nguồn năng lượng của ngôi nhà, ảnh hưởng đến cả gia đình. Theo phong thủy, thủy khí mạnh đặt ngay dưới bàn thờ lại dễ gây xung khắc. Hơn nữa, nước từ bể cá có thể tạo độ ẩm, ảnh hưởng đến bàn thờ, hương đèn và đồ thờ cúng. Về lâu dài, điều này không chỉ làm giảm sự trang nghiêm mà còn gây bất ổn về năng lượng trong nhà.
Các thiết bị điện, ổ cắm, đồ phát nhiệt
Thiết bị điện, ổ cắm, loa, ampli hoặc đồ sinh nhiệt đặt dưới bàn thờ được xem là đại kỵ. Thực tế việc này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Về phong thủy lại làm rối loạn trường khí tĩnh vốn không gian thờ tự cần có.
Cách khắc phục để giữ tài khí và sự thanh tịnh tốt nhất là giữ khu vực dưới bàn thờ trống, sạch và thông thoáng. Nếu sử dụng tủ thờ, nên chọn loại có khoang kín.
Giữ bàn thờ đúng cách cũng là giữ phúc cho gia đình
Theo chuyên gia phong thủy, việc giữ không gian dưới bàn thờ gọn gàng không chỉ đúng phong thủy mà còn giúp tổng thể khu vực thờ trở nên trang nghiêm, thanh tịnh hơn. Một bàn thờ được đặt đúng vị trí, sạch sẽ và giữ được sự thanh tịnh cũng giúp cho gia chủ tinh thần an yên, công việc hanh thông hơn.
Phong thủy là nghệ thuật sắp xếp không gian sống hài hòa. Bởi vậy, khi gia chủ có sự chăm chút cho nơi thờ tự, không chỉ gìn giữ nếp nhà mà còn vun đắp phúc đức, năng lượng tích cực.
