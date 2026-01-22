Bàn thờ bị nghiêng là điềm báo gì?
GĐXH - Theo quan niệm dân gian và phong thủy, nếu bàn thờ bị nghiêng tức là mang điềm báo không tốt đến gia đình. Khi gặp trường hợp này, gia chủ nên chú ý để có phương pháp giúp phòng tránh.
Dấu hiệu bàn thờ bị nghiêng và ý nghĩa tâm linh
Việc bàn thờ bị nghiêng có thể thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Nó có thể là lệch trái phải hoặc phần mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống đất. Nhìn chung nó có thể là kết quả của nhiều yếu tố như lỗi trong thiết kế, sử dụng chất liệu gỗ không đồng đều, hoặc ảnh hưởng từ mối mọt, tất cả đều gây ảnh hưởng đến vị trí và độ ổn định của bàn thờ.
Tuy nhiên, theo phong thủy, đây không chỉ là mối quan tâm về sức khỏe mà hiện tượng chếch mặt trước của bàn thờ hoặc bàn thờ bị nghiêng còn được xem như một dấu hiệu cảnh báo về tình hình tài chính trong gia đình.
Nó có thể báo hiệu về sự khó khăn trong việc tích lũy tài lộc và chi tiêu gia đình có thể tăng cao. Do đó, gia chủ cần phải sửa sang lại sao cho bàn thờ về thế cân bằng. Ngoài ra khi lắp bàn thờ, bạn cũng nên lựa chọn những chất liệu tốt để tránh các trường hợp không may sau này.
Một vài dấu hiệu khác gia chủ cần chú ý
Không chỉ có bàn thờ, nếu trong gia đình bạn có những hiện tượng này, ban cũng cần lưu ý bởi nó là một trong những điềm không tốt trong phong thủy:
Tường của bàn thờ có vết nứt
Phong thủy cho biết, tường phía sau bàn thờ xuất hiện vết nứt thường được coi là một dấu hiệu có thể không may mắn. Vết nứt này có thể ảnh hưởng đến tài lộc và hạnh phúc của gia đình, vì thế mà gia chủ nên tìm cách khắc phục trước tình hình này để tránh các tác động tiêu cực.
Bàn thờ kê cạnh hoặc gần nhà vệ sinh
Bàn thờ đặt gần nhà vệ sinh cũng được coi là một điều đại kỵ trong phong thủy. Nhà vệ sinh thường ẩm ướt và chứa nhiều uế khí, do đó, đặt bàn thờ dựa vào tường nhà vệ sinh có thể ảnh hưởng đến tài lộc, vận may và công danh của các thành viên trong gia đình.
Nếu gia chủ gặp phải tình trạng này, việc điều chỉnh sớm là quan trọng để tránh những điều xui xẻo không mong muốn.
Bát hương trên bàn thờ bị xê dịch
Bát hương bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu thường được coi là một điều không lành theo quan niệm phong thủy của người xưa.
Tin rằng nếu có dấu hiệu này, gia chủ nên cẩn trọng trong giai đoạn hiện tại, tránh đầu tư vào các dự án lớn và giữ bình tĩnh để tránh xảy ra mâu thuẫn với người xung quanh, đồng thời tránh tạo điều kiện cho những người có ý đồ tiêu cực.
Lọ hoa trên bàn thờ bị đổ vỡ một cách ngẫu nhiên
Theo phong thủy, việc đổ vỡ, đặc biệt là trên bàn thờ, được coi là một điều không may, đồng nghĩa với những cảnh báo không lành. Do đó, gia đình cần đề cao sự cẩn trọng trong các quyết định đầu tư kinh doanh và khi di chuyển bằng phương tiện giao thông.
Ngoài việc bàn thờ bị nghiêng được cho là dấu hiệu của những điềm báo không may cần phải sửa, những dấu hiệu ban thờ nói trên còn là những hiện tượng tâm linh mà gia chủ cũng nên chú ý để tránh mắc phải nếu muốn có một cuộc sống bình yên, may mắn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
