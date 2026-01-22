Cách vệ sinh các dụng cụ nấu ăn bằng các nguyên liệu tự nhiên, sạch boong và an toàn cho sức khỏe
GĐXH - Để bảo vệ sức khỏe gia đình, vệ sinh dụng cụ nhà bếp là cần thiết. Nguyên liệu tự nhiên giúp loại bỏ vi khuẩn mà vẫn an toàn cho người dùng.
Cách làm sạch xoong nồi bị cháy
Bạn có thể làm sạch xoong nồi bị cháy bằng baking soda và giấm vì chúng đều có tác dụng khử mùi, làm sạch những vết ố và diệt vi khuẩn. Bạn làm dung dịch vệ sinh xoong nồi theo hướng dẫn:
Cho hỗn hợp giấm và nước ấm vào xoong nồi hay chảo bị cháy rồi đun cho đến khi sôi và tắt bếp. Để nguội trong vòng 1 phút rồi đổ giấm ra khỏi nồi và cho bột baking soda vào.
Dùng khăn mềm để cào những vết cháy còn lại rồi rửa lại bằng nước sạch hoặc nước rửa chén.
Khi sử dụng xoong nồi hay chảo chống dính, bạn nên vệ sinh bằng khăn mềm để tránh làm trầy xước.
Bạn cũng không nên chà mạnh đáy xoong nồi vì sẽ bị mất lớp chống dính và gây hại cho sức khỏe. Khi xoong nồi bị cháy, bạn hãy để nguội hẳn rồi mới làm sạch để thời gian sử dụng được bền lâu hơn.
Cách vệ sinh lò vi sóng sạch bong
Bạn có thể dùng giấm để khử mùi và làm sạch vết cặn bẩn của dầu mỡ trong lò vi sóng bằng các bước dưới đây: Cho nửa bát (chén) giấm vào chậu thủy tinh nhỏ và đặt vào lò vi sóng.
Bật lò vi sóng ở chế độ lửa vừa khoảng 5 phút để hơi giấm bốc lên khắp các thành lò vi sóng và làm nới lỏng các vết cặn bã.
Lấy chiếc bàn xoay thủy tinh trong lò vi sóng ra và rửa sạch bằng nước rửa chén. Dùng khăn khô để lau toàn bộ lò và làm sạch các vết cặn bẩn cũng như dầu mỡ.
Cách vệ sinh thớt đảm bảo an toàn
Bạn có thể vệ sinh thớt bằng muối và chanh vì muối có tác dụng làm sạch các vết bẩn còn chanh có tác dụng khử trùng và khử mùi hôi. Dưới đây là các bước thực hiện:
Bạn rắc muối lên thớt, cắt nửa quả chanh và dùng miếng chanh ấy để thoa lên bề mặt thớt. Bạn vừa thoa thớt vừa vắt nhẹ miếng chanh để chanh và muối cùng làm tác dụng khử trùng cho thớt.
Để hỗn hợp trên thớt khoảng 5 phút rồi dùng một lưỡi dao bản lớn để cạo chất lỏng màu xám vào một cái bát rồi bỏ đi.
Bạn rửa sạch bề mặt thớt bằng miếng bọt biển cùng với nước và lau khô. Nếu dùng hỗn hợp chanh và muối để làm sạch thớt mà thớt vẫn không sạch hơn thì bạn nên thay đổi thớt mới. Bạn cũng nên lưu ý tráng thớt bằng nước nóng trước khi dùng để xắt thực phẩm chín. Tốt nhất bạn nên dùng riêng thớt xắt đồ nấu chín rồi và đồ tươi sống để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Cách làm sạch máy xay sinh tố tự nhiên
Bạn có thể làm sạch máy xay sinh tố an toàn bằng nước nóng và giấm để khử trùng vi khuẩn. Bạn đổ nước nóng đầy 1/3 chiếc cối xay bị bẩn và cho giấm vào. Tùy thuộc vào vết bẩn nhiều hay ít mà bạn sẽ điều chỉnh lượng giấm đổ vào máy xay sinh tố cho phù hợp.
Lắp cối xay chắc chắn và đặt một chiếc khăn sạch lên phần nắp. Bật máy xay sinh tố khoảng 10 giây và giữ tay ở trên nắp máy xay để nước không văng ra ngoài. Rửa máy xay lại bằng nước ấm và phơi khô.
Cách làm sạch bếp ga đơn giản tại nhà
Phần dễ bị bẩn mà lại khó làm sạch nhất chính là kiềng bếp ga. Bạn có thể tham khảo cách làm sạch kiềng bếp ga bằng baking soda theo những bước dưới đây:
Lấy kiềng ra khỏi bếp ga và ngâm kiềng trong nước ấm để làm giảm bớt lớp dầu mỡ ban đầu. Hòa baking soda với một ít nước rồi dùng miếng bọt biển phủ hỗn hợp lên lớp kiềng bếp ga.
Ngâm kiềng bằng hỗn hợp baking soda trong vòng 20 phút rồi dùng bàn chải đánh răng để chà phần cặn bã thức ăn và rửa lại bằng nước sạch.
Sau khi làm sạch kiềng bếp ga bằng baking soda, bạn nên thường xuyên làm sạch bếp ga bằng giấm. Bạn đựng giấm trong một bình xịt và xịt lên bếp ga, để yên trong vòng 15 phút và lau lại bằng vải mềm.
Bàn thờ bị nghiêng là điềm báo gì?Ở - 6 phút trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian và phong thủy, nếu bàn thờ bị nghiêng tức là mang điềm báo không tốt đến gia đình. Khi gặp trường hợp này, gia chủ nên chú ý để có phương pháp giúp phòng tránh.
Loại dụng cụ nấu ăn này thông dụng nhưng có thể gây độc hại trong gian bếp nhà bạnỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Dụng cụ nấu ăn là vật dụng không thể thiếu trong gian bếp của gia đình. Dưới đây là loại dụng cụ nấu ăn có thể gây độc hại mà bạn nên cân nhắc phòng tránh.
Mở tiệc ở biệt thự 400 m2 thiết đãi bạn bè nghệ sĩ, ca sĩ Quang Dũng hiện sống ra sao?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Quang Dũng tổ chức tiệc riêng tư, ấm cúng ở biệt thự 400 m2 tại TP HCM, mời vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu, Hiền Mai, Thanh Thảo tham dự.
Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏeỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.
Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa Việt, việc gột rửa cơ thể không chỉ đơn thuần là vệ sinh mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đặc biệt là khi đối mặt với những điều không may.
Loại vi khuẩn nguy hiểm ẩn mình trong máy giặt và cách vệ sinh sạch sẽỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vệ sinh máy giặt là việc cần thiết để triệt tiêu nơi sinh sống của các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.
Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộcPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nên thực hiện vào tháng Chạp cuối năm, nhưng nhiều gia đình không biết.
Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng có đủ kiến thức về những điều cấm kỵ cần kiêng cữ khi đặt bàn thờ Thần tài. Nếu phạm phải có thể gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng mà ít ai biết được.
Cơ ngơi 'khủng' của Tóc Tiên và chồng cũ trước khi ly hôn, độc lạ hiếm ai sánh bằngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từng được xem là cặp đôi quyền lực và có gu thẩm mỹ bậc nhất Vbiz, khối bất động sản mà Tóc Tiên và giám đốc âm nhạc Hoàng Touliver gây dựng trong 10 năm bên nhau khiến nhiều người không khỏi trầm trồ về sự tinh tế và đẳng cấp.
Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu cóỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bình hút lộc là vật phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình địa vị và giàu có. Đây là bảo vật phong thủy giúp cải thiện vận may. Tuy nhiên, để bình phát huy tác dụng, gia chủ cần biết rõ vị trí đặt bình hút tài lộc.
Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bậtỞ
GĐXH - Xông nhà không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại lợi ích sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên liệu xông nhà hiệu quả cho mọi gia đình.