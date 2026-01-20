Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu có

Bình hút lộc và công năng thay đổi vận mệnh

Bình có hình dáng gần giống như lọ hoa. Nhưng phần thân lại tròn to như quả bong bóng, miệng nhỏ loe ra, phần cổ thắt lại.

Đặc trưng về hình dáng này giúp bình có khả năng thu về các trường năng lượng dương, sau đó được giữ lại ở thân bình. Sở hữu bình hút lộc được ví như sở hữu bình may mắn. Mọi sự trong gia đình đều được hanh thông, tài vận ngày một tăng tiến.

Về Phật Giáo, bình hút lộc đem lại bình an. Đây là trong những vật phẩm được tìm thấy dưới chân Đức Phật.

Bình hút tài lộc tốt nhất nên được làm từ sứ cao lanh. Bên ngoài là những họa tiết phong thủy, đại diện cho phước lành trên đời ai cũng mong muốn có được.

Vị trí đặt bình hút tài lộc giúp vượng khí vào như nước

Theo quan niệm phong thủy bình hút lộc là bảo vật giúp thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên để thu hút vượng khí cho chủ nhân thì vị trí đặt bình hút lộc cũng cần tuân theo những nguyên tắc nhất định.

Bình hút lộc bắt nguồn từ hàng trăm năm trước và cũng không có nhiều tài liệu phong thủy chính thống lưu lại thông tin về vị trí để bình hút tài lộc.

Cách sắp xếp hầu hết được lưu truyền dưới dạng khẩu truyền, vì thể sẽ có nhiều thông tin trái chiều trong việc chọn hướng và vị trí đặt bình hút tài lộc. Sau này, các nhà phong thủy đã nghiên cứu và đưa ra những lý giải hợp lý về vị trí đặt bình hút tài lộc.

Xét về công năng, bình hút lộc thu các trường năng lượng dương trong môi trường bên ngoài về với gia đình, từ đó kích hoạt may mắn tài vượng cho chủ nhân của chúng.

Vì vậy, nếu để bình hút lộc ở nơi quá kín đáo, tác dụng này sẽ giảm đi đôi phần. Gia chủ hoàn toàn có thể trưng bày bình tài lộc ở phòng khách, phòng làm việc. Đây sẽ là nơi tập trung cát khí, giúp gia đạo yên ấm, công việc luôn thăng hoa.

Không đặt gần hoặc đối diện cửa chính, cửa ra vào. Bởi cửa là nơi đón tài lộc, nhưng cũng là nơi ra vào khiến tài lộc dễ đi ra. Tránh để bình tài lộc theo hướng này nếu không muốn bị thất thoát tiền bạc.

Vị trí để bình hút tài lộc tốt nhất là ở những nơi có độ thoáng vừa phải. Bên cạnh đó tuân theo một số nguyên tắc nhất định khi đặt bình hút tài lộc bằng sứ dưới đây:

Đặt theo hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc là tốt nhất. Đây là các hướng hợp với hành Thổ, giúp bình phát huy công năng mạnh nhất.

Nếu gia đình đang trưng bày bình hút lộc mà chưa thu về những tín hiệu khả quan, hãy kiểm tra lại xem vị trí đặt bình hút tài lộc của gia đinh có phạm phong thủy, gián tiếp thất thoát vượng khí ra ngoài hay không.

Mẹo cải thiện cát khí khi vị trí đặt bình hút tài lộc không hợp phong thủy

Trong một số trường hợp, gia chủ không thể sắp xếp vị trí để bình hút tài lộc phù hợp các hướng phong thủy nêu trên.

Phong thủy cho biết, vào mỗi đầu năm mới, gia chủ hãy bỏ vào bình hút lộc một trong những đồ vật sau để kích thích vận may hơn nữa.

1 túi nhỏ đựng 5 loại hạt khô khác nhau (túi ngũ cốc): Hàm ý cho việc cả năm sung túc, tài lộc dư dả.

Sợi dây đỏ xâu 3, 6 hoặc 9 đồng xu cổ: Giúp mọi sự đều gặp may mắn, quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng hanh thông.

1 bao lì xì đỏ bên trong có tiền, có thể chọn những tờ tiền có số may mắn: Giúp chiêu tài đón lộc cho năm mới, con đường tiền tài sự nghiệp thăng hoa.

1 túi đất xin từ nhà giàu: Tượng trưng cho việc lấy vía, giúp gia đình thịnh vượng, phát tài.

7 loại đá quý khác nhau, có thể lựa chọn các loại đá hợp với cung mệnh: Đá phong thủy mang những lợi ích về sức khỏe, giúp gia đình bình an.

