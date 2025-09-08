Đạo diễn 'Mưa đỏ': Chính khán giả là người tiếp thêm cho phim một linh hồn sống động

Khán giả canh doanh thu 'Mưa đỏ' như canh giá vàng, đến Trấn Thành cũng háo hức và chúc mừng phim lên top 1 GĐXH - Hệ thống Box Office Vietnam ghi nhận lượng truy cập cao gấp hơn 100 lần so với ngày thường, dẫn đến nghẽn đường truyền do khán giả yêu mến "Mưa đỏ".

Tính đến 18h ngày 7/9, "Mưa đỏ" đã vượt mốc 551,768 tỉ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất (theo Box Office Vietnam). Ngay lập tức phim đã vượt qua "Mai" của Trấn Thành trở thành phim có doanh thu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trước sự yêu mến quá lớn của khán giả dành cho phim "Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền đã viết những lời "gan ruột" để tri ân.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền trên phim trường. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, chị viết: "Có một bộ phim tên là "Mưa đỏ" nhưng đằng sau những thước phim ấy, là một hành trình tập thể - nơi mà mỗi cộng sự đều để lại dấu ấn khó quên. Tôi muốn kể lại câu chuyện về họ, từng người một. Nhưng tôi nghĩ nói bao nhiêu cũng là không đủ".

Với đạo diễn Đặng Thái Huyền, chị luôn tâm niệm "Mưa đỏ" không phải là một bộ phim mà sau đó sẽ tôn vinh công sức đóng góp của riêng cá nhân ai. "Mưa đỏ" là nhiệm vụ cấp trên hết lòng ủng hộ, tin tưởng giao phó. Là thành quả của các lực lượng quân binh chủng phối hợp, sát cánh. Là một đại đình - nơi mỗi người tham gia, từ tiền kỳ đến hậu kỳ đều góp một phần mồ hôi, nước mắt và cả trái tim mình trong đó", chị chia sẻ.

Chị cũng tâm sự suốt thời gian thực hiện, nữ đạo diễn may mắn khi có những cố vấn, những cộng sự, những diễn viên…không chỉ yêu nghề, có tâm, có tầm mà còn luôn biết yêu thương, bọc lót, xả thân vì phim, vì nhau đúng nghĩa hai từ " đồng chí"; "đồng đội".

Với đạo diễn Đặng Thái Huyền, họ đã là người thân, là một phần ký ức của đời làm phim đẹp đẽ, chân thành mà chị không thể nào quên.

Cuối cùng, đạo diễn Đặng Thái Huyền dành lời cảm ơn đến khán giả: "Và chúng tôi biết ơn, tri ân triệu triệu lượt khán giả tới đã rạp để xem, để ủng hộ "Mưa đỏ".

Chúng tôi mang khát vọng kể lại câu chuyện của cha anh bằng tất cả sự chân thành của người nghệ sĩ, nhưng chính khán giả mới là người đã hoàn tất câu chuyện ấy, đã tiếp thêm cho "Mưa đỏ" một linh hồn sống động, để bộ phim không chỉ nằm trong khung hình, mà còn là một hành trình tuyệt đẹp và đáng nhớ. "Mưa đỏ" sẽ mãi là giấc mơ của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi, khát vọng của chúng tôi. Xin cảm tạ và biết ơn về tất cả, tất cả…".

Hình ảnh tiểu đội 1 trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

"Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm toàn những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Hiện tại, "Mưa đỏ" vẫn đáng là phim được khán giả dành nhiều tình cảm và trở nên viral khắp mạng xã hội. Sau 2 tuần công chiếu, "Mưa đỏ" không chỉ chiếm trọn tình cảm của khán giả mà được người trong giới hết lời ca ngợi. Các nhà làm phim lớn như: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Lý Hải, Victor Vũ, Trấn Thành cũng liên tục chúc mừng thành tích của phim.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ rằng phim "Mưa đỏ" được sự giúp đỡ từ cả một tập thể lớn. Clip: Đỗ Quyên

