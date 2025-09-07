Khán giả canh doanh thu 'Mưa đỏ' như canh giá vàng, đến Trấn Thành cũng háo hức và chúc mừng phim lên top 1

Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh' GĐXH - Thân Thúy Hà dù nhận về nhiều lời khen về vai diễn người mẹ trong "Mưa đỏ", nhưng mới đây nữ diễn viên trải lòng "không vui nếu bị mang ra so sánh".

Không chỉ "vượt mặt" phim của Trấn Thành, "Mưa đỏ" sẽ có doanh thu 600-700 tỷ đồng?

Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chính thức cán mốc hơn 556,3 tỷ đồng tính đến 20h00 ngày 7/9, chỉ sau hơn 2 tuần ra rạp. Như vậy, "Mưa đỏ" đã vượt qua "Mai" (551 tỷ đồng) do Trấn Thành đạo diễn và trở thành tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Mặc dù sau Quốc khánh, "Mưa đỏ" bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt, đồng thời phải san sẻ suất chiếu với nhiều phim mới ra rạp nhưng tác phẩm vẫn duy trì lượng suất chiếu lẫn tỷ lệ lấp đầy rạp khá ấn tượng. Riêng trong ngày 7/9, "đứa con tinh thần" của Đặng Thái Huyền dắt túi 25 tỷ đồng, với khoảng 260.000 vé bán ra trên tổng số 4.600 suất chiếu.

Nếu sắp tới không có đối thủ quá lớn, phim sẽ trụ rạp khá lâu, thậm chí 2 hoặc 3 tháng (tương tự Mai hay Lật mặt 7: Một điều ước). Vì thế, "Mưa đỏ" được dự đoán sẽ tiếp tục tăng nữa, dự báo doanh thu phim có thể lên đến hơn 600-700 tỷ đồng.

"Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Trên fanpage chính thức, Trấn Thành gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chúc mừng thành tích mà Mưa Đỏ vừa thiết lập: "Chúc mừng 'Mưa đỏ' trở thành phim top 1 doanh thu phòng vé".

Khán giả 5 phút vào xem doanh thu "Mưa đỏ" một lần, hồi hộp như canh Giao thừa, giá vàng

Thông tin đáng chú ý nhất liên quan đến doanh thu kỷ lục của "Mưa đỏ" chính là việc nhiều khán giả yêu mến phim đã truy cập liên tục trang Box Office Vietnam chiều 7/9 hồi hộp như "đón giao thừa" để canh thời điểm "Mưa đỏ" vượt "Mai".

Đặc biệt, trong diễn biến mới nhất, hệ thống website Box Office Vietnam đã sập thời điểm chiều tối. Khán giả truy cập vào web đều tự động dẫn link sang group Box Office Vietnam. Đơn vị này thông báo: "Trang chủ Box Office Vietnam đang bị quá tải do ghi nhận lượng traffic gấp hơn 100 lần ngày thường. Chúng tôi tạm thời chuyển hướng truy cập sang bài post Facebook này để giảm áp lực cho trang web".

Ngay dưới bài đăng, rất nhiều khán giả để lại bình luận về sự háo hức khi theo dõi doanh thu phim, bày tỏ cảm giác như "một cổ đông" của "Mưa đỏ". "Vì Mưa đỏ mà web này sập? Thật không thể tin nổi. Check doanh thu còn hơn chứng khoán, giá vàng nữa"; "Tôi tưởng tôi là cổ đông của đoàn phim không đó, vì một ngày vào check doanh thu mấy lần"; "Tôi không phải người duy nhất 1 ngày vào box office 30 lần vì Mưa đỏ"; "Có lẽ Mưa đỏ là phim mà khán giả check doanh thu nhiều nhất lịch sử phòng vé Việt Nam nhỉ"; "Tôi mở sẵn tab bên điện thoại lẫn laptop cứ rảnh là vô xem, riêng hôm nay cứ 5 phút vào xem 1 lần, không tập trung làm gì được";... nhiều khán giả yêu mến phim để lại bình luận.

Phản ứng của khán giả về doanh thu "Mưa đỏ".

Hiện tại, danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử dẫn đầu là "Mưa đỏ". Các vị trí sau đó lần lượt thuộc về Mai (551 tỷ đồng), Lật mặt 7 (483 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng)... Thời gian qua, việc xuất hiện nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ chứng minh tiềm năng lớn của thị trường điện ảnh nội địa. Giới quan sát cho rằng đây là tín hiệu tích cực giúp các nhà đầu tư, nhà làm phim bắt tay vào thực hiện nhiều dự án với đề tài, thể loại phong phú.

"Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim gây sốt nhờ câu chuyện xúc động về hình ảnh người lính, lại hưởng lợi rất lớn nhờ thời điểm ra mắt phù hợp, khi người dân cả nước hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Dự án có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Nhật Hoàng, Hạ Anh, Phương Nam, Steven Nguyễn… Trước đó, tại buổi công chiếu phim ở TP.HCM, ông Nguyễn Trí Viễn, tổng điều hành sản xuất bộ phim Mưa đỏ cho biết quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Có nhiều thời điểm, ông rơi vào cảm giác tuyệt vọng.