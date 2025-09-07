Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đình Khang - Tú của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên phim hơn 500 tỷ

Chủ nhật, 19:00 07/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đình Khang đóng vai Tú - em út trong phim "Mưa đỏ" đã tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ với khán giả. Trước khi là diễn viên có chiều sâu diễn xuất, Đình Khang từng là VĐV Taekwondo trong 10 năm.

Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim "Mưa đỏ": Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệpĐỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệp

GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường trong phim "Mưa đỏ" đã thực sự thuyết phục được khán giả bởi tài năng diễn xuất. Trước vai Cường, anh còn là một vũ công nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai.

Đình Khang: Áp lực lớn khi vào vai diễn ít hơn tuổi thật trong phim "Mưa đỏ"

Trong số các thành viên của Tiểu đội 1, Tú (Đình Khang thủ vai) là một trong những gương mặt để lại nhiều cảm xúc. Trên poster phim, Đình Khang gây ấn tượng với biểu cảm trong trẻo, ánh mắt hiền lành và nụ cười nhẹ nhàng khi nâng niu chú chim nhỏ trên tay, dù phía sau là khói bụi của bom đạn, trên áo là vết bùn pha vết máu, Tú hiện lên như biểu tượng của sự bình yên và những ước mơ, khát vọng nhỏ bé giữa chiến trường khốc liệt.

Đình Khang - Tú em út của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên có phim 'phá' hơn 500 tỷ - Ảnh 2.

Hình ảnh trong sáng ở tuổi 17 của út Tú do Đình Khang đóng vai trong phim "Mưa đỏ".

Khác với vẻ cứng rắn, kiên cường của đồng đội, hình ảnh Tú gợi nhắc đến một tâm hồn nhạy cảm, yêu sự sống, yêu thiên nhiên và luôn giữ lại trong mình phần trong sáng nhất của tuổi trẻ.

Khi vào vai diễn này, Đình Khang đã 25 tuổi, anh cho biết đây là một áp lực khá lớn với mình. Vì Tú mới 17 tuổi và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp. Nói về thách thức này, Đình Khang cho biết: "Nhân vật này trẻ hơn tuổi thật của tôi ở thời điểm đó, và tôi tự hỏi liệu mình có thể tái hiện được sự hồn nhiên, non nớt ấy một cách trọn vẹn. Thế nhưng, song song với áp lực lại là yêu thích. Tôi nhận ra Tú có rất nhiều điểm tương đồng với con người mình, từ nội tâm đến tính cách".

Đình Khang - Tú em út của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên có phim 'phá' hơn 500 tỷ - Ảnh 3.

Đình Khang trong tạo hình Tú gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Ban đầu, anh casting vai Cường nhưng chính đạo diễn Đặng Thái Huyền đã quyết định chọn Đình Khang vào vai Tú. Chính quyết định này đã giúp Đình Khang có một trải nghiệm khó quên. Đặc biệt, cái kết của nhân vật Tú trong "Mưa đỏ" đã khiến người xem vô cùng ám ảnh, day dứt, điều này khiến cho Đình Khang dù xuất hiện không nhiều nhưng vẫn được người xem đặc biệt yêu thích.

Chính sự lựa chọn hợp vai đó đã khiến Đình Khang rất biết ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền. "Tôi thực sự biết ơn cái nhìn tinh tế của đạo diễn Đặng Thái Huyền, bởi chị đã tin tưởng và nhìn thấy tôi bên trong Tú. Sự đồng điệu đó đã tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể dùng chính những trải nghiệm và cảm xúc chân thật nhất của mình, khơi dậy tuổi trẻ ấy để Tú là một phần con người tôi trên màn ảnh", nam diễn viên quê Bình Định tâm sự.

Đình Khang - Tú em út của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên có phim 'phá' hơn 500 tỷ - Ảnh 4.

Đình Khang tham gia đại lễ A80 cùng tiểu đội 1 của phim "Mưa đỏ".

Vai diễn em út Tú của "Mưa đỏ" đã lay động được khán giả, đồng thời cũng giúp nam diễn viên sinh năm 2000 tiến bộ hơn về diễn xuất. Anh dùng tuổi trẻ đối mặt với thách thức và biến điều đó thành cơ hội để bản thân tỏa sáng hơn.

Đình Khang: VĐV Taekwondo 10 năm và bước ngoặt thay đổi

Đình Khang trước khi bật sáng với vai Tú trong "Mưa đỏ", anh đã là một VĐV Taekwondo trong vòng 10 năm. Sinh ra trên vùng đất võ, nam diễn viên gen Z sớm đã thấm nhuần tinh thần võ học và anh chọn võ thuật chuyên nghiệp để theo đuổi. Ban đầu, Đình Khang không hề nghĩ đến nghề diễn viên, sau này mọi thứ đến như một nhân duyên tiền định.

Đình Khang - Tú em út của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên có phim 'phá' hơn 500 tỷ - Ảnh 5.

Đình Khang sinh ra trên đất võ và anh từng là VĐV Taekwondo trong 10 năm.

Đó là khi anh có những người bạn làm diễn viên, họ chính là người đã đánh thức khả năng của anh và Đình Khang quyết định theo tiếng gọi của trái tim. "Chỉ cần nghĩ đến việc được đứng trên màn ảnh, được sống nhiều cuộc đời khác nhau, được hóa thân vào những số phận, tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ", nam diễn viên chia sẻ.

Ngoài ra, sự đón nhận của khán giả đã giúp Đình Khang vững bước trên con đường đã chọn. Đó là khi anh tham gia 2 phim: Đèn âm hồn, Tết ở làng địa ngục. Chỉ là những vai rất nhỏ nhưng anh cảm nhận sức hút của mỗi vai diễn. Điều này khiến Đình Khang thêm yêu hơn công việc của mình.

Không chỉ tham gia phim ảnh, Đình Khang còn tích cực góp mặt trong các MV ca nhạc. Với anh, đây cũng là cách để bản thân có thêm nhiều trải nghiệm, tích cóp thêm những cảm xúc khác nhau cho con đường diễn xuất của mình.

Đình Khang - Tú em út của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên có phim 'phá' hơn 500 tỷ - Ảnh 6.

Đình Khang say mê nghề diễn và không phân biệt vai chính, vai phụ.

Với Đình Khang, anh không ngại những vai nhỏ hay vai ít đất diễn bởi điều quan trọng với anh chính là sự rung cảm với nhân vật mình diễn. Hơn thế, là một người trẻ đam mê với nghề, Đình Khang muốn cho khán giả thấy sự quyết tâm, sự nỗ lực và tận hiến cho mỗi bộ phim. Vậy nên dù đã nổi tiếng với "Mưa đỏ", nam diễn viên vẫn không phân biệt vai chính hay phụ. Anh dồn hết tâm huyết và sự sáng tạo để nhân vật ấy được sống trọn vẹn, có cá tính và có chiều sâu trên màn ảnh.

Đình Khang chia sẻ những khoảnh khắc ở phim trường "Mưa đỏ".

Ảnh,clip: FBNV

Nguyễn Hùng - Hải của "Mưa đỏ": Từng bán cafe mưu sinh, lớn lên trở thành chủ nhân hits triệu viewsNguyễn Hùng - Hải của 'Mưa đỏ': Từng bán cafe mưu sinh, lớn lên trở thành chủ nhân hits triệu views

GĐXH - Nguyễn Hùng vào vai Hải trong phim "Mưa đỏ", anh không chỉ là một diễn viên mà trước đó là ca sĩ với những bài hát triệu view.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếng

Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếng

Giải trí - 53 phút trước

Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới và 3 cô con gái.

Khán giả canh doanh thu 'Mưa đỏ' như canh giá vàng, đến Trấn Thành cũng háo hức và chúc mừng phim lên top 1

Khán giả canh doanh thu 'Mưa đỏ' như canh giá vàng, đến Trấn Thành cũng háo hức và chúc mừng phim lên top 1

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hệ thống Box Office Vietnam ghi nhận lượng truy cập cao gấp hơn 100 lần so với ngày thường, dẫn đến nghẽn đường truyền do khán giả yêu mến "Mưa đỏ".

'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 7/9, "Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.

Nam sinh Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Nam sinh Mai Hoàng Quang đến từ Thanh Hóa đã có màn bứt phá ngoạn mục, xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Nữ diễn viên ở nhà phố 100m2: Ly hôn năm 22 tuổi, 10 năm sau có 3 công ty, yêu bạn trai 9 năm không cưới

Nữ diễn viên ở nhà phố 100m2: Ly hôn năm 22 tuổi, 10 năm sau có 3 công ty, yêu bạn trai 9 năm không cưới

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 32, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn về tài chính cũng như tình cảm nhưng cô không nghĩ đến chuyện làm đám cưới.

Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trở

Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trở

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSƯT Việt Anh thành công với nhiều vai diễn khác nhau, nhưng Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” vẫn là vai diễn để đời của nam diễn viên.

Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhân

Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào gây bất ngờ khi đăng tải bài viết cảnh báo tình trạng bị mạo danh bán thuốc giảm cân.

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.

Vệ sĩ tóc bạc kề cận Mỹ Tâm: Làm chủ công ty 2.500 nhân viên, kín tiếng hôn nhân

Vệ sĩ tóc bạc kề cận Mỹ Tâm: Làm chủ công ty 2.500 nhân viên, kín tiếng hôn nhân

Giải trí - 9 giờ trước

Tùng Yuki - nam vệ sĩ quen thuộc luôn xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm và dàn sao quốc tế trong các sự kiện lớn. Hình ảnh của ông mới đây tại đại lễ A80 bất ngờ gây chú ý.

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ít ai biết, đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê đã có tới 25 quen biết, gắn bó trước khi trở thành vợ chồng cách đây 14 năm.

Xem nhiều

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Xem - nghe - đọc
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc
Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top