Đình Khang - Tú của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên phim hơn 500 tỷ

Đình Khang: Áp lực lớn khi vào vai diễn ít hơn tuổi thật trong phim "Mưa đỏ"

Trong số các thành viên của Tiểu đội 1, Tú (Đình Khang thủ vai) là một trong những gương mặt để lại nhiều cảm xúc. Trên poster phim, Đình Khang gây ấn tượng với biểu cảm trong trẻo, ánh mắt hiền lành và nụ cười nhẹ nhàng khi nâng niu chú chim nhỏ trên tay, dù phía sau là khói bụi của bom đạn, trên áo là vết bùn pha vết máu, Tú hiện lên như biểu tượng của sự bình yên và những ước mơ, khát vọng nhỏ bé giữa chiến trường khốc liệt.

Hình ảnh trong sáng ở tuổi 17 của út Tú do Đình Khang đóng vai trong phim "Mưa đỏ".

Khác với vẻ cứng rắn, kiên cường của đồng đội, hình ảnh Tú gợi nhắc đến một tâm hồn nhạy cảm, yêu sự sống, yêu thiên nhiên và luôn giữ lại trong mình phần trong sáng nhất của tuổi trẻ.

Khi vào vai diễn này, Đình Khang đã 25 tuổi, anh cho biết đây là một áp lực khá lớn với mình. Vì Tú mới 17 tuổi và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp. Nói về thách thức này, Đình Khang cho biết: "Nhân vật này trẻ hơn tuổi thật của tôi ở thời điểm đó, và tôi tự hỏi liệu mình có thể tái hiện được sự hồn nhiên, non nớt ấy một cách trọn vẹn. Thế nhưng, song song với áp lực lại là yêu thích. Tôi nhận ra Tú có rất nhiều điểm tương đồng với con người mình, từ nội tâm đến tính cách".

Đình Khang trong tạo hình Tú gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Ban đầu, anh casting vai Cường nhưng chính đạo diễn Đặng Thái Huyền đã quyết định chọn Đình Khang vào vai Tú. Chính quyết định này đã giúp Đình Khang có một trải nghiệm khó quên. Đặc biệt, cái kết của nhân vật Tú trong "Mưa đỏ" đã khiến người xem vô cùng ám ảnh, day dứt, điều này khiến cho Đình Khang dù xuất hiện không nhiều nhưng vẫn được người xem đặc biệt yêu thích.

Chính sự lựa chọn hợp vai đó đã khiến Đình Khang rất biết ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền. "Tôi thực sự biết ơn cái nhìn tinh tế của đạo diễn Đặng Thái Huyền, bởi chị đã tin tưởng và nhìn thấy tôi bên trong Tú. Sự đồng điệu đó đã tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể dùng chính những trải nghiệm và cảm xúc chân thật nhất của mình, khơi dậy tuổi trẻ ấy để Tú là một phần con người tôi trên màn ảnh", nam diễn viên quê Bình Định tâm sự.

Đình Khang tham gia đại lễ A80 cùng tiểu đội 1 của phim "Mưa đỏ".

Vai diễn em út Tú của "Mưa đỏ" đã lay động được khán giả, đồng thời cũng giúp nam diễn viên sinh năm 2000 tiến bộ hơn về diễn xuất. Anh dùng tuổi trẻ đối mặt với thách thức và biến điều đó thành cơ hội để bản thân tỏa sáng hơn.

Đình Khang: VĐV Taekwondo 10 năm và bước ngoặt thay đổi

Đình Khang trước khi bật sáng với vai Tú trong "Mưa đỏ", anh đã là một VĐV Taekwondo trong vòng 10 năm. Sinh ra trên vùng đất võ, nam diễn viên gen Z sớm đã thấm nhuần tinh thần võ học và anh chọn võ thuật chuyên nghiệp để theo đuổi. Ban đầu, Đình Khang không hề nghĩ đến nghề diễn viên, sau này mọi thứ đến như một nhân duyên tiền định.

Đình Khang sinh ra trên đất võ và anh từng là VĐV Taekwondo trong 10 năm.

Đó là khi anh có những người bạn làm diễn viên, họ chính là người đã đánh thức khả năng của anh và Đình Khang quyết định theo tiếng gọi của trái tim. "Chỉ cần nghĩ đến việc được đứng trên màn ảnh, được sống nhiều cuộc đời khác nhau, được hóa thân vào những số phận, tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ", nam diễn viên chia sẻ.

Ngoài ra, sự đón nhận của khán giả đã giúp Đình Khang vững bước trên con đường đã chọn. Đó là khi anh tham gia 2 phim: Đèn âm hồn, Tết ở làng địa ngục. Chỉ là những vai rất nhỏ nhưng anh cảm nhận sức hút của mỗi vai diễn. Điều này khiến Đình Khang thêm yêu hơn công việc của mình.

Không chỉ tham gia phim ảnh, Đình Khang còn tích cực góp mặt trong các MV ca nhạc. Với anh, đây cũng là cách để bản thân có thêm nhiều trải nghiệm, tích cóp thêm những cảm xúc khác nhau cho con đường diễn xuất của mình.

Đình Khang say mê nghề diễn và không phân biệt vai chính, vai phụ.

Với Đình Khang, anh không ngại những vai nhỏ hay vai ít đất diễn bởi điều quan trọng với anh chính là sự rung cảm với nhân vật mình diễn. Hơn thế, là một người trẻ đam mê với nghề, Đình Khang muốn cho khán giả thấy sự quyết tâm, sự nỗ lực và tận hiến cho mỗi bộ phim. Vậy nên dù đã nổi tiếng với "Mưa đỏ", nam diễn viên vẫn không phân biệt vai chính hay phụ. Anh dồn hết tâm huyết và sự sáng tạo để nhân vật ấy được sống trọn vẹn, có cá tính và có chiều sâu trên màn ảnh.

Đình Khang chia sẻ những khoảnh khắc ở phim trường "Mưa đỏ".

Ảnh,clip: FBNV