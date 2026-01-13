Đạo diễn tiết lộ lý do mời Steven Nguyễn – nam phản diện phim 'Mưa đỏ' vào vai Trung tá quân đội

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu: Steven Nguyễn có "phẩm chất người lính" đúng nghĩa

Sau khi vào vai Quang – lính VNCH trong phim Mưa đỏ, diễn viên Steven Nguyễn sẽ có sự thay đổi màu sắc hoàn toàn khi được chọn vào vai bộ đội với quân hàm Trung tá. Được biết, đây từng là mong ước của anh khi casting phim Mưa đỏ, nhưng cuối cùng lại được "nhắm" cho vai phản diện là người lính ở bên kia chiến tuyến.







Steven Nguyễn gây chú ý khi vào vai người lính trong phim Không giới hạn.

Dù vai diễn mang lại thành công hơn cả mong đợi (cách đây 2 ngày anh được trao giải thưởng Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất và Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất (Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh) tại giải Ngôi sao xanh) nhưng Steven Nguyễn vẫn chờ cơ hội một lần được vào vai chính diện là người lính.

Mong ước thành hiện thực khi Steven Nguyễn được mời tham gia casting phim của VTV mang tên Không giới hạn của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu.

Chia sẻ lý do chọn diễn viên vừa thành công với vai lính VNCH vào vai chính diện là người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cho biết: "Việc lựa chọn Steven Nguyễn không chỉ xuất phát từ năng lực diễn xuất đã được khẳng định qua các tác phẩm như Mưa đỏ, mà còn bởi "phẩm chất người lính" đúng nghĩa, bởi nam diễn viên từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Vì thế, khi vào phim này, những quy định về điều lệnh và tác phong quân đội, ê-kíp gần như không phải chỉnh sửa nhiều cho Steven Nguyễn.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ về lý do lựa chọn Steven Nguyễn vào vai nam chính tại buổi ra mắt phim.

Dù đã hoàn thành nghĩa vụ từ lâu nhưng Steven Nguyễn vẫn ghi nhớ rất rõ những gì từng được rèn luyện trong thời gian tại ngũ. Trong quá trình làm việc, nam diễn viên luôn thể hiện hình ảnh một nhân vật hoàn toàn chính diện, chỉn chu, nỗ lực và nghiêm túc".

Steven Nguyễn coi áp lực là động lực tích cực

Dù vậy, khi tham gia phim, Steven Nguyễn không khỏi áp lực. Bởi đây là lần đầu tiên anh đóng phim truyền hình của VTV, lại là vai người lính đòi hỏi rất nhiều kỹ năng diễn xuất để ra đúng màu sắc. "Đây là lần đầu tiên tôi ra Bắc làm phim nên đương nhiên không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, dù là đoàn phim trong Nam hay ngoài Bắc thì cũng đều là những tâm hồn nghệ thuật gặp nhau, nên cách làm việc không có quá nhiều khác biệt.

Steven Nguyễn: "Tôi coi đó là áp lực tích cực để nỗ lực nhiều hơn".

Điểm khác duy nhất có lẽ là nhịp độ. Ở trong Nam, chúng tôi thường quay liên tục với thời gian nghỉ trưa khá ngắn. Còn khi làm việc ngoài này, tôi thấy giờ nghỉ trưa dài hơn và mọi người tận hưởng không gian có phần thư giãn hơn, giúp tâm lý làm việc rất thoải mái", Steven Nguyễn nói.

Nói về áp lực, Steven Nguyễn coi đó là áp lực tích cực. Vì nhờ đó mà anh phải nỗ lực và tìm tòi nhiều hơn. Mỗi khi gặp phân đoạn chưa thực sự hiểu hoặc chưa nắm chắc, anh đều chủ động trao đổi trực tiếp với đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. "Anh Hiếu phân tích rất kỹ từng lớp tâm lý, từng mạch cảm xúc để tôi hiểu rõ bản chất nhân vật và thể hiện cho đúng tinh thần", Steven Nguyễn nói.

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt lần này là Trung tá quân đội, Steven Nguyễn tâm sự: "Nếu ở những vai phản diện, tôi thường tập trung vào sự giằng xé, những khoảng lặng đầy toan tính, thì với nhân vật đồng chí Kiên, mọi thứ phải thật chuẩn chỉ, cứng rắn nhưng vẫn cần có sự mềm mại. Kiên là người lính kỷ luật, rất nguyên tắc trong công việc nhưng lại khá vụng về trong chuyện tình cảm và đời sống gia đình. Nhưng chính sự vụng về đó khiến nhân vật trở nên đời và gần gũi hơn với khán giả".

Steven Nguyễn và Minh Trang hứa hẹn sẽ là cặp đôi mới của làng phim truyền hình.

Trong phim, Trung tá Kiên có mối tình với Lam Anh (Minh Trang) – công tác tại đơn vị tác chiến Không gian mạng. Lam Anh thích Kiên, thẳng thắn bày tỏ, không ngại theo đuổi người mình thích. Ngược lại, Steven Nguyễn cho biết, trong chuyện tình cảm, Trung tá Kiên là người khá vụng về. "Mỗi khi có phân cảnh với Minh Trang tôi rất nhàn vì không phải nói gì cả. Dù lần đầu hợp tác nhưng nhờ sự thoải mái ngoài đời mà cả tôi và Minh Trang đều tìm được sự ăn ý khi diễn chung với nhau", nam diễn viên chia sẻ.

"Không giới hạn" sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu

Bộ phim Không giới hạn khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới.



Phim cũng tái hiện trên màn ảnh nhiệm vụ và trọng trách của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam - nơi những quyết định thầm lặng có thể mang ý nghĩa sống còn với sinh mạng của hàng nghìn con người.

Phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn, mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết.

Không giới hạn như một bức tranh đa chiều về người lính thời bình khi không chọn cách kể lý tưởng hóa một cá nhân nào, mà đặt mỗi nhân vật trong những hoàn cảnh rất đời, rất người. Ở đó có những vị tướng như ông Quân mang trên vai những quyết sách quốc gia nhưng chẳng tránh được những khi đau đầu, trăn trở vì mất lòng con gái; có những cặp đôi quân nhân đẹp như Kiên và Lam nhưng cũng ẩn giấu bao nỗi niềm, thậm chí phải chia lìa; hay tình yêu 'oan gia' của Lợi và cô gái địa phương thừa năng lượng như Linh; và ở đó có những người mẹ như bà Thoa luôn dõi theo những đứa con xông pha và cống hiến, sự trở về của chúng đã là món quà vô giá đối với mẹ.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, đồng thời có được sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội từ khâu xây dựng kịch bản đến phục dựng bối cảnh, quay phim tiền kỳ. Không giới hạn có thể là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực, sinh động những trận thiên tai lớn như động đất hay những lần cứu hộ cứu nạn đặc biệt như sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển... đồng thời cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra.

Qua hành trình đó, người xem cảm nhận được trọng trách của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam - nơi những quyết định thầm lặng có thể mang ý nghĩa sống còn với sinh mạng của hàng nghìn con người.

Dàn diễn viên ấn tượng của Không giới hạn

Dàn diễn viên cũng là một điểm cộng đáng chú ý của Không giới hạn.





Dàn diễn viên cũng là một điểm cộng đáng chú ý của Không giới hạn. Ngoài hai diễn viên chính là Steven Nguyễn và Minh Trang, còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như: Tô Dũng – vai Lợi nhiệt huyết, bộc trực; Anh Đào – vai Khánh Linh có mối tình "oan gia ngõ hẹp" với Lợi; nghệ sỹ Quỳnh Dương, NSND Quốc Trị, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Linh Huệ...

Từng vai diễn - dù lớn dù nhỏ - đều được đạo diễn chọn mặt gửi vàng với mong muốn bộ phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là bản hùng ca lặng lẽ về lòng quả cảm, sự mưu lược, kiên cường và hy sinh thầm lặng của những người lính. Không giới hạn hứa hẹn mang đến cho khán giả những góc nhìn mới mẻ, chân thực và đầy xúc động về Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình – nơi giới hạn duy nhất chính là lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm không bao giờ ngơi nghỉ.

Không giới hạn sẽ được phát sóng lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1, ngay sau khi phim Lằn ranh kết thúc.

Trước phim Không giới hạn, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu đã làm các phim như: 11 tháng 5 ngày (cùng đạo diễn Ngọc Linh), Gặp em ngày nắng, Chạy trốn thanh xuân (cùng đạo diễn Vũ Minh Trí), Tiệm ăn dì ghẻ (cùng đạo diễn Nguyễn Thu),…

