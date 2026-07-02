Vì sao tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở vị trí xung với cửa?
GĐXH - Đặt bàn thờ xung với cửa là một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng. Nếu ngôi nhà của bạn đang phạm phải vị trí đại kỵ này, hãy khám phá ngay bài viết dưới đây.
Bàn thờ xung với cửa có nghĩa là gì?
Theo quan niệm phong thủy Kiến trúc nhà Việt, bàn thờ đặt xung với cửa tức là thiết kế bàn thờ đối diện với cửa ra vào. Đây được coi là một điều vô cùng cấm kỵ trong phong thủy, như vậy có nghĩa là bạn không thiết kế mặt trước cũng như hai bên của bàn thờ đối diện với cửa ra vào. Không được đặt bàn thờ đối diện với cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa bếp hay cửa nhà vệ sinh.
Tại sao không được đặt bàn thờ xung với cửa?
Không đặt bàn thờ đối diện cửa chính hay cổng của ngôi nhà
Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi tượng trưng cho sự trang nghiêm, linh thiêng của tổ tiên nên dù phòng thờ có cần cửa hay không thì vẫn rất cần sự yên tĩnh, tránh ồn ào.
Bởi vậy, gia chủ nên đặt bàn thờ tại những vị trí kín đáo chứ không phải những vị trí phô trương như đối diện cửa chính hay cổng nhà.
Theo phong thủy, nếu đặt bàn thờ đối diện với cửa chính, khi vừa đi từ ngoài vào đã nhìn thấy bàn thờ, bài vị tổ tiên. Điều này sẽ làm mất đi sự linh thiêng và tôn kính cần thiết.
Cũng theo phong thủy kiến trúc nhà Việt, khi có gió thổi vào nhà thì bàn thờ tổ tiên có thể sẽ phải đón nhiều sát khí từ ngoài vào ảnh hưởng đến không gian yên nghỉ của tổ tiên và đôi khi gió to còn làm động bát hương, khiến cho linh khí không tụ được…
Ngoài ra, bố trí bàn thờ đối diện cửa chính sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình khấn vái của gia chủ. Khi đứng khấn, gia chủ sẽ phải quay lưng ra cửa. Cách sắp xếp này sẽ tạo nên cảm giác bất an, khó tập trung tư tưởng và làm mất tính trang nghiêm.
Không đặt bàn thờ đối diện cửa phòng ngủ
Phòng ngủ là không gian riêng tư của mỗi cá nhân hay các cặp vợ chồng. Đây là nơi diễn ra những hoạt động cá nhân và cả những hoạt động kín đáo.
Vì thế, nếu để cửa phòng ngủ đối diện bàn thờ có thể sẽ gây thất lễ với tổ tiên và làm mất đi sự trang nghiêm vốn có của không gian thờ cúng.
Hơn nữa, về mặt khoa học, nếu thiết kế cửa phòng ngủ đối diện với bàn thờ cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thành viên trong gia đình. Lý do bởi mùi khói hương sẽ dễ dàng bay vào phòng khiến không khí trở nên ngột ngạt, gây khó chịu.
Không đặt bàn thờ đối diện với cửa nhà bếp
Không gian thờ cúng rất linh thiêng nên luôn cần sự yên tĩnh và thoáng đãng. Trong khi đó, phòng bếp lại là nơi diễn ra khá nhiều hoạt động nấu nướng, ăn uống, nghỉ ngơi của cả gia đình.
Bởi vậy, nếu đặt bàn thờ đối diện với cửa phòng bếp thì tiếng động trong bếp cũng như mùi thức ăn sẽ làm không gian này mất đi sự yên tĩnh, tôn nghiêm và trong lành, thoáng đãng cần có.
Không đặt bàn thờ đối diện với cửa nhà tắm, nhà vệ sinh
Có thể nói, nhà tắm và nhà vệ sinh là hai khu vực không được sạch sẽ. Nếu thiết kế phòng thờ đối diện với cửa nhà vệ sinh hay cửa phòng tắm thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và luồng âm khí từ nhà vệ sinh đi vào.
Chúng sẽ làm ô uế không khí trong phòng thờ, đồng thời khiến vượng khí tại khu vực thờ tự bị giảm, có thể ảnh hưởng rất lớn đến tài vận cũng như sức khỏe của cả gia đình.
Cách hóa giải bàn thờ xung với cửa
Bạn cũng cần chú ý khi đặt bàn thờ xung với cửa ra vào thì có thể sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh, tiền tài, sức khỏe của cả gia đình. Vậy nên, nếu gia chủ có thể tránh trường hợp này là tốt nhất.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có không ít gia đình phạm phải điều này bởi nhiều lý do khác nhau. Ví dụ như được hướng bàn thờ, do cấu trúc của căn nhà, căn phòng, hoặc diện tích nhà ở quá hạn hẹp… nên bắt buộc phải đặt bàn thờ tại vị trí xung với cửa ra vào dù biết là thất cách.
Vậy có cách nào để giúp hóa giải phần nào vấn đề bàn thờ xung với cửa? Bạn có thể tham khảo và làm theo những cách dưới đây:
Dùng cây xanh
Để giúp làm giảm sự xung sát của luồng khí xấu đi thẳng từ cửa đến bàn thờ, gia chủ có thể đặt một cây xanh gần cửa ra vào để điều hòa.
Dùng vách ngăn
Nếu bàn thờ được thiết kế trong phòng khách thì gia chủ nên phân biệt rõ không gian thờ cúng với các không gian còn lại.
Bằng cách sử dụng vách ngăn để tạo cho không gian thờ cúng được riêng biệt, đồng thời treo một tấm rèm thoáng ở mặt trước ban thờ để tạo nên sự kín đáo và tránh luồng khí từ ngoài xộc thẳng vào.
Nếu sử dụng vách ngăn và rèm che, thì gia chủ nên chọn vách làm từ chất liệu gỗ và rèm che làm bằng vải hoặc mành.
Chú ý không nên sử dụng rèm bằng trúc hay vỏ ốc vì khi có gió hay tác động vào sẽ thường phát ra âm thanh lanh canh làm tán khí và phá vỡ sự yên tĩnh cần thiết của không gian thờ cúng.
Khi chọn vách ngăn bàn thờ, cũng nên chú ý không chọn vách ngăn kín mà chỉ nên sử dụng loại thoáng đãng, với những hoa văn trang trí thích hợp với không gian thờ tự.
Như vậy vừa giúp tránh được cảm giác nặng nề, bí bách, vừa tạo được tính thẩm mỹ mà vẫn đáp ứng được sự kín đáo cho bàn thờ.
Dùng bình phong
Sử dụng bình phong cũng là một cách rất hữu hiệu để che chắn ban thờ và làm cho luồng khí di chuyển chậm lại, nhằm đạt được hiệu quả như trên.
Khi lựa chọn bình phong, gia chủ nên chọn loại có tông màu trầm và ấm, lối trang trí phù hợp với không gian thờ cúng. Tuyệt đối không nên dùng bình phong có hoa văn quá lòe loẹt, sặc sỡ, phô trương.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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