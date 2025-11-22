Cho 4 thứ này vào sinh tố thì đừng hỏi vì sao mãi không giảm cân!

Vì sao sinh tố "healthy" vẫn khiến bạn khó giảm cân?

Sinh tố thường được xem là lựa chọn lành mạnh cho người muốn giảm cân, nhưng thực tế không phải ly sinh tố nào cũng "healthy". Chỉ cần thêm một vài nguyên liệu sai, lượng calo ẩn trong sinh tố có thể tăng vọt, khiến bạn uống tưởng tốt mà lại vô tình làm chậm quá trình giảm mỡ.

Trong video, chúng tôi sẽ chỉ ra những nguyên liệu quen thuộc nhưng lại có thể khiến sinh tố trở thành "thủ phạm" gây tăng cân, đồng thời gợi ý cách chọn nguyên liệu đúng để ly sinh tố vừa ngon, vừa thật sự hỗ trợ giảm cân. Bạn sẽ bất ngờ khi biết có những thứ mình vẫn dùng mỗi ngày!

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

