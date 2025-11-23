Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổ
GĐXH - Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nên vị trí đặt giường luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ.
Gió và ánh sáng chiếu trực diện
Khi giường đặt ngay trước cửa sổ, ánh sáng mạnh vào buổi sáng hoặc buổi trưa có thể chiếu thẳng vào mặt, làm người ngủ dễ giật mình, ngủ không sâu.
Gió lùa trực tiếp, đặc biệt vào ban đêm cũng có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, đau cổ, đau vai gáy hoặc cảm cúm.
Thiếu cảm giác an toàn
Nhiều người cảm thấy bất an khi đầu giường hoặc thân mình hướng thẳng ra cửa sổ. Điều này hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của não bộ, vì vị trí này khiến bạn dễ bị tác động bởi âm thanh, chuyển động và ánh sáng từ bên ngoài. Giấc ngủ vì thế không trọn vẹn.
Ảnh hưởng đến phong thủy
Theo phong thủy, cửa sổ là nơi khí lưu thông mạnh. Khi giường nằm thẳng hướng cửa sổ, luồng khí vào – ra quá mạnh có thể làm cơ thể bị "phong sát", dẫn đến giấc ngủ chập chờn, tinh thần bất ổn.
Ngoài ra, cửa sổ là nơi giao thoa giữa trong và ngoài, nên năng lượng không ổn định. Giường ngủ nên đặt ở vị trí vững chắc, tránh chỗ có dòng khí hỗn loạn.
Những trường hợp đặt giường đối diện cửa sổ có thể chấp nhận được
Không phải lúc nào kê giường trước cửa sổ cũng xấu. Dưới đây là những trường hợp có thể chấp nhận:
Cửa sổ nhỏ, ít ánh sáng trực tiếp, không có gió mạnh thổi vào. Cửa sổ lắp kính an toàn, rèm dày, giúp điều chỉnh ánh sáng và hạn chế gió lùa. Khoảng cách giữa giường và cửa sổ đủ xa, không gây cảm giác bất an khi ngủ.
Trong những trường hợp này, chỉ cần xử lý đúng cách, giường vẫn có thể kê đối diện cửa sổ mà không gây ảnh hưởng lớn đến phong thủy hay sức khỏe.
Cách hóa giải nếu không thể đổi vị trí giường
Nếu phòng ngủ nhỏ hoặc bố cục không cho phép thay đổi vị trí giường, bạn có thể áp dụng một số giải pháp đơn giản:
Lắp rèm dày hoặc rèm hai lớp
Rèm giúp giảm ánh sáng, hạn chế gió lùa, đồng thời tạo cảm giác kín đáo và an toàn hơn. Đây là cách hiệu quả nhất để hóa giải vị trí giường đối diện cửa sổ.
Nâng giường cách cửa sổ một khoảng phù hợp
Nếu có thể, hãy kéo giường xa thêm 20–40 cm để giảm bớt sự ảnh hưởng của luồng khí.
Dùng vách trang trí hoặc bình phong thấp
Đặt một vách nhỏ ở cuối giường để che bớt tầm nhìn hướng ra cửa sổ, giúp tạo sự riêng tư và cảm giác vững chắc khi ngủ.
Kiểm tra hệ thống cửa sổ
Đảm bảo cửa đóng khít, không bị gió lùa mạnh. Không đặt giường ngay dưới cửa sổ hỏng hoặc cửa dễ thấm nước mưa.
Việc kê giường đối diện cửa sổ không phải lúc nào cũng xấu, nhưng tiềm ẩn nhiều vấn đề về ánh sáng, gió, an toàn và phong thủy. Quan trọng nhất là bạn cảm thấy ngủ ngon, thoải mái và an toàn trong chính căn phòng của mình. Nếu không thể thay đổi vị trí, hãy áp dụng những biện pháp hóa giải đơn giản để tạo không gian nghỉ ngơi thư thái và ổn định hơn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quảỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Có nhiều lựa chọn phù hợp để bạn trồng quanh nhà, sân vườn hoặc trong chậu nhỏ đặt trong phòng. Những loại cây này vừa làm đẹp không gian, vừa là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ gia đình khỏi chuột.
Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏeỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Chung cư ngày càng phổ biến, nhưng nhiều căn hộ lại mắc những lỗi phong thủy nghiêm trọng do thiết kế đồng bộ – quan niệm phong thủy cho rằng ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sức khỏe gia chủ.
Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thựỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trồng cây bóng mát ở biệt thự là điều cần thiết để ngăn cản bớt ánh sáng tự nhiên tác động đến việc thư giãn, đồng thời tạo mật độ thấp - cao cho hệ sinh thái thêm cân bằng.
Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏeỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Phong thủy luôn là yếu tố quan trọng cần phải xem xét khi thiết kế không gian sống. Đặc biệt phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng nên gia chủ phải lưu ý khi bố trí, sắp xếp cho hợp lý.
Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ tránh hao tài tốn củaỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Đối với một ngôi nhà, cửa sổ được coi là linh hồn đón sinh khí cho gia đình. Để thu hút được nhiều cát lành, gia chủ cần chú ý những điều dưới đây.
Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cáchỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu phải chọn một đồ vật khiến nhiều cặp đôi bất hòa nhất, gương chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng.
Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.
Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cùng tham khảo khung giờ đẹp động thổ, khai trương và xuất hành từ 24/11 đến 30/11 để mang tài lộc về nhà. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ bí quyết giúp gia chủ gặp may mắn.
Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách sắp xếp nhà tắm, chưa hiểu rõ về các yếu tố phong thủy thì bài viết sau sẽ bật mí cho bạn 3 nguyên tắc sắp xếp nhà tắm trong phong thủy, để có được không gian đem lại may mắn, sức khỏe.
Những vị trí tuyệt đối không nên đặt bếp, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vậnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm giữ lửa – giữ tài lộc – giữ hoà khí của cả gia đình. Vì vậy, việc đặt bếp ở đúng vị trí vô cùng quan trọng.
Lấp ao xây nhà là tốt?Ở
GĐXH - Lấp ao xây nhà là một quyết định quan trọng trong việc xây dựng nhà ở. Việc này ảnh hưởng không chỉ đến môi trường sống mà còn đến vận may và tài lộc của gia đình.