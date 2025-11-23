Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổ

Chủ nhật, 16:00 23/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nên vị trí đặt giường luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ.

Gió và ánh sáng chiếu trực diện

Khi giường đặt ngay trước cửa sổ, ánh sáng mạnh vào buổi sáng hoặc buổi trưa có thể chiếu thẳng vào mặt, làm người ngủ dễ giật mình, ngủ không sâu.

Gió lùa trực tiếp, đặc biệt vào ban đêm cũng có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, đau cổ, đau vai gáy hoặc cảm cúm.

Thiếu cảm giác an toàn

Nhiều người cảm thấy bất an khi đầu giường hoặc thân mình hướng thẳng ra cửa sổ. Điều này hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của não bộ, vì vị trí này khiến bạn dễ bị tác động bởi âm thanh, chuyển động và ánh sáng từ bên ngoài. Giấc ngủ vì thế không trọn vẹn.

Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổ - Ảnh 1.

Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nên vị trí đặt giường luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ.

Ảnh hưởng đến phong thủy

Theo phong thủy, cửa sổ là nơi khí lưu thông mạnh. Khi giường nằm thẳng hướng cửa sổ, luồng khí vào – ra quá mạnh có thể làm cơ thể bị "phong sát", dẫn đến giấc ngủ chập chờn, tinh thần bất ổn.

Ngoài ra, cửa sổ là nơi giao thoa giữa trong và ngoài, nên năng lượng không ổn định. Giường ngủ nên đặt ở vị trí vững chắc, tránh chỗ có dòng khí hỗn loạn.

Những trường hợp đặt giường đối diện cửa sổ có thể chấp nhận được

Không phải lúc nào kê giường trước cửa sổ cũng xấu. Dưới đây là những trường hợp có thể chấp nhận:

Cửa sổ nhỏ, ít ánh sáng trực tiếp, không có gió mạnh thổi vào. Cửa sổ lắp kính an toàn, rèm dày, giúp điều chỉnh ánh sáng và hạn chế gió lùa. Khoảng cách giữa giường và cửa sổ đủ xa, không gây cảm giác bất an khi ngủ.

Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổ - Ảnh 2.

Cửa sổ lắp kính an toàn, rèm dày, giúp điều chỉnh ánh sáng và hạn chế gió lùa.

Trong những trường hợp này, chỉ cần xử lý đúng cách, giường vẫn có thể kê đối diện cửa sổ mà không gây ảnh hưởng lớn đến phong thủy hay sức khỏe.

Cách hóa giải nếu không thể đổi vị trí giường

Nếu phòng ngủ nhỏ hoặc bố cục không cho phép thay đổi vị trí giường, bạn có thể áp dụng một số giải pháp đơn giản:

Lắp rèm dày hoặc rèm hai lớp

Rèm giúp giảm ánh sáng, hạn chế gió lùa, đồng thời tạo cảm giác kín đáo và an toàn hơn. Đây là cách hiệu quả nhất để hóa giải vị trí giường đối diện cửa sổ.

Nâng giường cách cửa sổ một khoảng phù hợp

Nếu có thể, hãy kéo giường xa thêm 20–40 cm để giảm bớt sự ảnh hưởng của luồng khí.

Dùng vách trang trí hoặc bình phong thấp

Đặt một vách nhỏ ở cuối giường để che bớt tầm nhìn hướng ra cửa sổ, giúp tạo sự riêng tư và cảm giác vững chắc khi ngủ.

Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổ - Ảnh 3.

Đặt một vách nhỏ ở cuối giường để che bớt tầm nhìn hướng ra cửa sổ, giúp tạo sự riêng tư và cảm giác vững chắc khi ngủ.

Kiểm tra hệ thống cửa sổ

Đảm bảo cửa đóng khít, không bị gió lùa mạnh. Không đặt giường ngay dưới cửa sổ hỏng hoặc cửa dễ thấm nước mưa.

Việc kê giường đối diện cửa sổ không phải lúc nào cũng xấu, nhưng tiềm ẩn nhiều vấn đề về ánh sáng, gió, an toàn và phong thủy. Quan trọng nhất là bạn cảm thấy ngủ ngon, thoải mái và an toàn trong chính căn phòng của mình. Nếu không thể thay đổi vị trí, hãy áp dụng những biện pháp hóa giải đơn giản để tạo không gian nghỉ ngơi thư thái và ổn định hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổ - Ảnh 4.Cửa chính đối diện nhà vệ sinh hàng xóm ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ ra sao?

GĐXH - Theo phong thủy, việc cửa chính đối diện nhà vệ sinh hàng xóm có thể làm suy giảm sinh khí, ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ. Nếu không có biện pháp hóa giải phù hợp, nó có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cửa chính đối diện nhà vệ sinh hàng xóm ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ ra sao?

Cửa chính đối diện nhà vệ sinh hàng xóm ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ ra sao?

Trụ cổng vào giữa cửa nhà có sao không? Điều kiêng kỵ khi làm cổng nhà không nên mắc phải

Trụ cổng vào giữa cửa nhà có sao không? Điều kiêng kỵ khi làm cổng nhà không nên mắc phải

Lấp ao xây nhà là tốt?

Lấp ao xây nhà là tốt?

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

Cùng chuyên mục

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

- 2 giờ trước

GĐXH - Có nhiều lựa chọn phù hợp để bạn trồng quanh nhà, sân vườn hoặc trong chậu nhỏ đặt trong phòng. Những loại cây này vừa làm đẹp không gian, vừa là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ gia đình khỏi chuột.

Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏe

Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏe

- 5 giờ trước

GĐXH - Chung cư ngày càng phổ biến, nhưng nhiều căn hộ lại mắc những lỗi phong thủy nghiêm trọng do thiết kế đồng bộ – quan niệm phong thủy cho rằng ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sức khỏe gia chủ.

Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thự

Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thự

- 6 giờ trước

GĐXH - Trồng cây bóng mát ở biệt thự là điều cần thiết để ngăn cản bớt ánh sáng tự nhiên tác động đến việc thư giãn, đồng thời tạo mật độ thấp - cao cho hệ sinh thái thêm cân bằng.

Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe

Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe

- 9 giờ trước

GĐXH - Phong thủy luôn là yếu tố quan trọng cần phải xem xét khi thiết kế không gian sống. Đặc biệt phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng nên gia chủ phải lưu ý khi bố trí, sắp xếp cho hợp lý.

Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ tránh hao tài tốn của

Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ tránh hao tài tốn của

- 21 giờ trước

GĐXH - Đối với một ngôi nhà, cửa sổ được coi là linh hồn đón sinh khí cho gia đình. Để thu hút được nhiều cát lành, gia chủ cần chú ý những điều dưới đây.

Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cách

Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cách

- 1 ngày trước

GĐXH - Nếu phải chọn một đồ vật khiến nhiều cặp đôi bất hòa nhất, gương chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng.

Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khí

Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.

Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhà

Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Cùng tham khảo khung giờ đẹp động thổ, khai trương và xuất hành từ 24/11 đến 30/11 để mang tài lộc về nhà. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ bí quyết giúp gia chủ gặp may mắn.

Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắm

Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắm

- 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách sắp xếp nhà tắm, chưa hiểu rõ về các yếu tố phong thủy thì bài viết sau sẽ bật mí cho bạn 3 nguyên tắc sắp xếp nhà tắm trong phong thủy, để có được không gian đem lại may mắn, sức khỏe.

Những vị trí tuyệt đối không nên đặt bếp, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận

Những vị trí tuyệt đối không nên đặt bếp, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thuỷ, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm giữ lửa – giữ tài lộc – giữ hoà khí của cả gia đình. Vì vậy, việc đặt bếp ở đúng vị trí vô cùng quan trọng.

Xem nhiều

Lấp ao xây nhà là tốt?

Lấp ao xây nhà là tốt?

GĐXH - Lấp ao xây nhà là một quyết định quan trọng trong việc xây dựng nhà ở. Việc này ảnh hưởng không chỉ đến môi trường sống mà còn đến vận may và tài lộc của gia đình.

Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả

Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả

Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục

Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục

Những bất lợi về phong thủy khi cửa nhà vệ sinh đối diện cầu thang

Những bất lợi về phong thủy khi cửa nhà vệ sinh đối diện cầu thang

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top