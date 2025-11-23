Mới nhất
Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ tránh hao tài tốn của

Chủ nhật, 19:00 23/11/2025
GĐXH - Đối với một ngôi nhà, cửa sổ được coi là linh hồn đón sinh khí cho gia đình. Để thu hút được nhiều cát lành, gia chủ cần chú ý những điều dưới đây.

Khoảng cách giữa cửa sổ và tường ngăn

Khoảng cách giữa cửa sổ và tường ngăn quá gần nhau sẽ khiến ánh sáng chiếu vào nhà nhiều. Căn phòng sẽ trở nên nóng bức, khó chịu, đặc biệt là khi gia chủ kê đầu giường hoặc đặt ghế sofa gần cửa sổ.

Để khắc phục trường hợp này không phải là khó. Gia chủ có thể dùng rèm có độ cản sáng tốt để che bớt ánh nắng, hạn chế nhiệt từ bên ngoài vào.

Quá ít cửa sổ hoặc không có cửa sổ

Phòng quá ít cửa sổ hoặc không có cửa sổ, thiết kế cửa sổ quá nhỏ sẽ khiến nội khí tù túng, không thoát ra được. Khí trong phòng khó trao đổi, cân bằng được với khí bên ngoài. Điều này có thể không có lợi cho sức khỏe cho người trong nhà.

Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ hao tài tốn của - Ảnh 1.

Phòng quá ít cửa sổ hoặc không có cửa sổ, thiết kế cửa sổ quá nhỏ sẽ khiến nội khí tù túng, không thoát ra được.

Trong trường hợp này, gia chủ nên làm thêm cửa sổ hoặc nới rộng kích thước cửa để đảm bảo không khí được trao đổi tốt hơn.

Phòng có quá nhiều cửa sổ

Nhiều người cho rằng, muốn nhà sáng sủa và thoáng mát thì cần có nhiều cửa sổ. Điều này không hoàn toàn đúng, vì nếu quá nhiều cửa, lượng khí tràn vào nhà sẽ trở thành khí tạp.

Phong thủy cho biết, phòng có quá nhiều cửa sổ và kích thước cửa quá lớn sẽ làm cho nội khí khó yên tĩnh. Khí ở trong và ngoài nhà dễ ra vào qua các cửa sổ, người sống trong nhà có thể dễ bị căng thẳng, mất thư thái, đôi lúc tinh thần không thoải mái.

Vì vậy, gia chủ có thể khắc phục phòng có quá nhiều cửa sổ bằng cách chọn cửa sổ có vị trí tốt mang đến cát lành thì giữ lại, còn những cửa sổ khác nên bịt kín để tạo sự hòa hợp phong thủy.

Thiết kế cửa sổ quá rườm rà

Trang trí hoa văn quá rườm rà hoặc thiết kế cửa sổ có kích thước to nhỏ, hình dạng khác nhau sẽ tạo ra sự rối rắm, mất đi sự cân bằng. Khi thiết kế cửa sổ, gia chủ nên chọn lấy một kiểu thiết kế đẹp để tạo ra một hình dạng chung thống nhất.

Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ hao tài tốn của - Ảnh 2.

Cửa sổ trong phòng ngủ nên đặt thấp một chút để không khí dễ lưu thông. Phòng làm việc cần sự yên tĩnh nên cửa sổ cần có kích thước vừa phải để tránh tiếng ồn từ bên ngoài.

Theo phong thủy, kích thước cửa sổ tùy thuộc vào công dụng của việc phối trí căn phòng. Dựa vào đặc điểm khí hậu tại nước ta thì hướng Nam và Đông Nam có thể mở cửa sổ lớn để tiếp nhận được nhiều ánh nắng dịu nhẹ từ mặt trời và gió mát vào mùa hè.

Các hướng Tây, Tây Bắc thì chỉ nên thiết kế cửa sổ nhỏ để giảm thiểu ánh nắng gay gắt vào buổi chiều và gió bấc rét mướt vào mùa đông. Phòng khách, phòng trẻ nhỏ và người già nên thiết kế cửa sổ nhỏ.

Cửa sổ trong phòng ngủ nên đặt thấp một chút để không khí dễ lưu thông. Phòng làm việc cần sự yên tĩnh nên cửa sổ cần có kích thước vừa phải để tránh tiếng ồn từ bên ngoài.

Màu sắc cho khung cửa sổ

Nếu coi thiên nhiên bên ngoài là bức tranh tô điểm cho căn nhà thì khung cửa sổ được coi là khung của bức tranh ấy. Việc kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc của khung tranh với bức tranh sẽ mang đến sức sống từ thiên nhiên, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Những kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ hao tài tốn của - Ảnh 3.

Việc kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc của khung tranh với bức tranh sẽ mang đến sức sống từ thiên nhiên, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Đặc biệt, chọn màu sắc phù hợp với hướng cửa sổ sẽ mang lại nhiều cát lành cho căn nhà. Sau đây là những màu sắc phù hợp với hướng cửa mà gia chủ có thể tham khảo: Cửa sổ hướng chính Đông, Đông Nam: Màu vàng. Cửa sổ hướng chính Nam: Màu trắng, bạc.

Cửa sổ hướng Tây Nam, Đông Bắc: Màu đen, xanh lam. Cửa sổ hướng chính Tây, Tây Bắc: Màu xanh lục, xanh da trời. Cửa sổ hướng chính Bắc: Màu đỏ, hồng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH - Theo phong thủy, việc cửa chính đối diện nhà vệ sinh hàng xóm có thể làm suy giảm sinh khí, ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ. Nếu không có biện pháp hóa giải phù hợp, nó có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực.

Huyền Trang (T/h)
Lấp ao xây nhà là tốt?

Lấp ao xây nhà là tốt?

GĐXH - Lấp ao xây nhà là một quyết định quan trọng trong việc xây dựng nhà ở. Việc này ảnh hưởng không chỉ đến môi trường sống mà còn đến vận may và tài lộc của gia đình.

Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả

Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả

Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục

Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục

Những bất lợi về phong thủy khi cửa nhà vệ sinh đối diện cầu thang

Những bất lợi về phong thủy khi cửa nhà vệ sinh đối diện cầu thang

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

