Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục
GĐXH - Mùa đông, chúng ta hay gặp một số tai nạn liên quan đến bỏng đèn sưởi, nổ đèn sưởi do sử dụng không đúng cách. Đâu là những nguyên nhân sai lầm phổ biến dẫn hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi trong nhà tắm. Hãy đọc bài viết sau.
Đèn sưởi nhà tắm là gì?
Đèn sưởi nhà tắm là thiết bị sưởi ấm cho nhà tắm bằng cách ứng dụng công nghệ tia hồng ngoại dành cho nhà tắm vào mùa đông. Không những có khả năng sưởi ấm, đèn hồng ngoại nhà tắm còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nếu bạn biết sử dụng đúng cách.
Tuy nhiên, sử dụng đèn sưởi cho nhà tắm không đúng cách sẽ dẫn đến những hiểm họa, nguy hiểm cho người sử dụng. Đặc biệt có những trường hợp gây hiện tượng chập cháy điện, nguy hiểm đến tính mạng người dùng.
Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm
Để đèn sưởi dính nước
Sai lầm phổ biến của đa số mọi người khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm đó chính là để đèn sưởi dính nước. Do nhà tắm là môi trường khá ẩm ướt, chính vì vậy, nếu không cẩn thận bạn sẽ làm ướt đèn sưởi. Chỉ cần tiếp xúc với dây điện hở, hoặc chuột cắn hở dây thì nguy cơ rò điện sẽ rất cao. Điều này vô cùng nguy hiểm đến tính mạng người dùng.
Hơn nữa, đèn sưởi dính nước sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như khả năng tỏa nhiệt của đèn. Vậy phải làm sao để tránh được sai lầm đèn sưởi bị ướt.
Khi lắp đặt đèn sưởi nên duy trì khoảng cách từ đèn đến sàn nhà là 1,8m đến 2m để đảm bảo nước không bắn lên đèn sưởi.
Hơn nữa, đèn sưởi cần lắp cao hơn vòi hoa sen. Đây là cách đem lại hiệu quả giúp đèn sưởi nhà bạn hạn chế bị dính nước.
Không bảo hành, bảo trì đèn sưởi thường xuyên
Một trong những sai lầm nữa mà hầu hết chúng ta mắc phải sai lầm khi sử dụng đèn sưởi đó chính là việc không bảo hành, bảo trì đèn sưởi thường xuyên. Nếu kiểm tra đèn sưởi thường xuyên, bạn sẽ kịp thời phát hiện ra những vấn đề bất thường, để có biện pháp xử lý giúp hạn chế tối đa những hiểm họa từ đèn sưởi như chập cháy, nổ hay rò điện.
Muốn an toàn khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm, bạn cần kiểm tra thường xuyên: Đường dây điện có bị nứt, hở không. Nếu xuất hiện bất thường, cần gọi người đến sửa chữa, bảo dưỡng ngay. Cần vệ sinh đèn sưởi ít nhất 2 lần 1 năm, 1 lần trước khi vào mùa đông, và 1 lần sau khi hết mùa đông.
Sử dụng đèn sưởi quá lâu
Sử dụng đèn sưởi nhà tắm quá lâu sẽ làm giảm tuổi thọ của đèn, hơn nữa có thể gây ra hiện tượng cháy, nổ đèn sưởi nhà tắm, rất nguy hiểm cho người sử dụng.
Để khắc phục hiện tượng trên, bạn chỉ nên dùng đèn sưởi từ 15 đến 20 phút, tối đa có thể dùng 40 phút liên tục. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng tiếp, thì có thể dùng sau khi tắt là 30 phút. Như vậy sẽ đảm bảo sự an toàn khi dùng đèn sưởi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổỞ - 23 phút trước
GĐXH - Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nên vị trí đặt giường luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ.
Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cáchỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Nếu phải chọn một đồ vật khiến nhiều cặp đôi bất hòa nhất, gương chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng.
Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khíỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.
Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhàỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Cùng tham khảo khung giờ đẹp động thổ, khai trương và xuất hành từ 24/11 đến 30/11 để mang tài lộc về nhà. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ bí quyết giúp gia chủ gặp may mắn.
Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắmỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách sắp xếp nhà tắm, chưa hiểu rõ về các yếu tố phong thủy thì bài viết sau sẽ bật mí cho bạn 3 nguyên tắc sắp xếp nhà tắm trong phong thủy, để có được không gian đem lại may mắn, sức khỏe.
Những vị trí tuyệt đối không nên đặt bếp, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vậnỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm giữ lửa – giữ tài lộc – giữ hoà khí của cả gia đình. Vì vậy, việc đặt bếp ở đúng vị trí vô cùng quan trọng.
Giường ngủ đặt sai vị trí – lý do khiến vợ chồng 'ngủ chung mà như ngủ riêng'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Giường ngủ là trái tim năng lượng của hôn nhân. Khi giường được đặt đúng vị trí, năng lượng vợ chồng hòa thuận, bền chặt, giao tiếp tốt hơn và tình cảm tự nhiên nồng ấm trở lại.
Kiêng kỵ cổng đâm vào cửa chính, cách hóa giải đơn giản, hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu gặp phải tình huống cổng nhà đâm thẳng vào cửa chính, gia chủ không cần phải quá lo lắng. Có nhiều biện pháp phong thủy có thể áp dụng để hóa giải tình huống này một cách hiệu quả, đảm bảo sự hài hòa và vượng khí cho ngôi nhà.
Các hướng phong thủy hợp tuổi bài trí trong nhà kích tài vậnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để căn nhà trở nên hoàn hảo mang lại tài vận tốt, tránh các điềm xấu làm hao tốn tiền tài thì các phương hướng bày trí đóng góp một phần quan trọng trong phong thủy nhà ở.
Kiêng kỵ trang trí nhà cửa theo cách này khiến bạn mãi nghèoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở ảnh hưởng rất lớn đến tài vận. Vì vậy, cần tránh những sai lầm bài trí nhà cửa sau nếu bạn muốn tài vận gia đình mình được cải thiện.
Khi xây nhà không nên để cửa chính đối diện 3 nơi nàyỞ
GĐXH - Bố trí cửa chính đúng phong thủy sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo an yên, vạn sự hanh thông. Ngược lại, theo phong thủy, việc bố trí sai cách có thể gây ra những hệ lụy không ngờ, từ hao tài, tốn của đến bất hòa trong gia đình.