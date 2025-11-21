Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục

Đèn sưởi nhà tắm là gì?

Đèn sưởi nhà tắm là thiết bị sưởi ấm cho nhà tắm bằng cách ứng dụng công nghệ tia hồng ngoại dành cho nhà tắm vào mùa đông. Không những có khả năng sưởi ấm, đèn hồng ngoại nhà tắm còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nếu bạn biết sử dụng đúng cách.

Mùa đông, chúng ta hay gặp một số tai nạn liên quan đến bỏng đèn sưởi, nổ đèn sưởi do sử dụng không đúng cách.

Tuy nhiên, sử dụng đèn sưởi cho nhà tắm không đúng cách sẽ dẫn đến những hiểm họa, nguy hiểm cho người sử dụng. Đặc biệt có những trường hợp gây hiện tượng chập cháy điện, nguy hiểm đến tính mạng người dùng.

Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm

Để đèn sưởi dính nước

Sai lầm phổ biến của đa số mọi người khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm đó chính là để đèn sưởi dính nước. Do nhà tắm là môi trường khá ẩm ướt, chính vì vậy, nếu không cẩn thận bạn sẽ làm ướt đèn sưởi. Chỉ cần tiếp xúc với dây điện hở, hoặc chuột cắn hở dây thì nguy cơ rò điện sẽ rất cao. Điều này vô cùng nguy hiểm đến tính mạng người dùng.

Hơn nữa, đèn sưởi dính nước sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như khả năng tỏa nhiệt của đèn. Vậy phải làm sao để tránh được sai lầm đèn sưởi bị ướt.

Sai lầm phổ biến của đa số mọi người khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm đó chính là để đèn sưởi dính nước.

Khi lắp đặt đèn sưởi nên duy trì khoảng cách từ đèn đến sàn nhà là 1,8m đến 2m để đảm bảo nước không bắn lên đèn sưởi.

Hơn nữa, đèn sưởi cần lắp cao hơn vòi hoa sen. Đây là cách đem lại hiệu quả giúp đèn sưởi nhà bạn hạn chế bị dính nước.

Không bảo hành, bảo trì đèn sưởi thường xuyên

Một trong những sai lầm nữa mà hầu hết chúng ta mắc phải sai lầm khi sử dụng đèn sưởi đó chính là việc không bảo hành, bảo trì đèn sưởi thường xuyên. Nếu kiểm tra đèn sưởi thường xuyên, bạn sẽ kịp thời phát hiện ra những vấn đề bất thường, để có biện pháp xử lý giúp hạn chế tối đa những hiểm họa từ đèn sưởi như chập cháy, nổ hay rò điện.

Muốn an toàn khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm, bạn cần kiểm tra thường xuyên: Đường dây điện có bị nứt, hở không. Nếu xuất hiện bất thường, cần gọi người đến sửa chữa, bảo dưỡng ngay. Cần vệ sinh đèn sưởi ít nhất 2 lần 1 năm, 1 lần trước khi vào mùa đông, và 1 lần sau khi hết mùa đông.

Sử dụng đèn sưởi nhà tắm quá lâu sẽ làm giảm tuổi thọ của đèn, hơn nữa có thể gây ra hiện tượng cháy, nổ đèn sưởi nhà tắm, rất nguy hiểm cho người sử dụng.

Sử dụng đèn sưởi quá lâu

Sử dụng đèn sưởi nhà tắm quá lâu sẽ làm giảm tuổi thọ của đèn, hơn nữa có thể gây ra hiện tượng cháy, nổ đèn sưởi nhà tắm, rất nguy hiểm cho người sử dụng.

Để khắc phục hiện tượng trên, bạn chỉ nên dùng đèn sưởi từ 15 đến 20 phút, tối đa có thể dùng 40 phút liên tục. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng tiếp, thì có thể dùng sau khi tắt là 30 phút. Như vậy sẽ đảm bảo sự an toàn khi dùng đèn sưởi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.