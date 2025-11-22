Những vị trí tuyệt đối không nên đặt bếp, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận
GĐXH - Trong phong thuỷ, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm giữ lửa – giữ tài lộc – giữ hoà khí của cả gia đình. Vì vậy, việc đặt bếp ở đúng vị trí vô cùng quan trọng.
Bếp đối diện cửa phòng ngủ
Việc sắp xếp vị trí này không chỉ phạm vào phong thủy mà còn có thể gây hại trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe.
Phong thủycho biết, hơi nóng, khói, và mùi dầu mỡ từ bếp nấu sẽ bay thẳng vào phòng ngủ, nơi cần sự yên tĩnh và không khí trong lành, sẽ gây ra ô nhiễm môi trường.
Từ đó có thể là cho người ngủ trong phòng dễ bị đau đầu, khó ngủ, cáu gắt, và mắc các bệnh về hô hấp. Không những thế nhiệt từ bếp còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình cảm của những người ngủ trong phòng đó.
Bếp đặt ngay dưới xà ngang
Nguyên tắc phong thủy cơ bản là bất cứ vị trí nào quan trọng trong nhà (giường ngủ, bàn thờ, bếp, bàn làm việc) đều không nên bị xà ngang đè lên.
Theo phong thủy, xà ngang mang năng lượng đè nén, áp lực. Đặt bếp dưới xà ngang có thể khiến người đứng bếp cảm thấy bị đè nén, suy nghĩ nhiều, hoặc gặp những chuyện không vui, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, ảnh hưởng tới sức khỏe, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến tài vận chung của các thành viên trong nhà.
Bếp quá sát bồn rửa, tủ lạnh hoặc bể nước
Bếp thuộc hành Hỏa, mà bồn rửa và tủ lạnh là nơi chứa nước (thuộc hành Thủy). Mà theo Ngũ hành thì Thủy và Hỏa là hai hành tương khắc mạnh.
Nên vậy, nếu đặt bếp quá sát bồn rửa hoặc tủ lạnh sẽ tạo ra sự xung đột năng lượng nghiêm trọng. Có thể dẫn tới gia đình dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, công việc làm ăn khó khăn.
Cửa chính nhìn thẳng vào bếp
Bếp (còn gọi là Táo vị) là nơi cất giữ tài sản, ví như "tài khố" của gia đình. Theo phong thủy thì cửa chính là nơi luồng khí (cả tốt và xấu) ra vào. Khi cửa chính nhìn thẳng vào bếp gọi là "lộ Táo" (bếp bị lộ).
Điều này được xem là tài lộc bị phơi bày, dễ bị hao tán, khó giữ được của cải. Luồng khí mạnh từ cửa chính xông thẳng vào bếp cũng làm ngọn lửa (tài khí) bị động, không ổn định. Điều đó có thể dẫn tới gia đạo bất an, tài sản dễ thất thoát, công việc làm ăn không thuận lợi.
Bếp đối diện thẳng cửa nhà vệ sinh
Đây là lỗi phong thủy được nhắc đến nhiều nhất và gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Phong thủy cho biết, nhà vệ sinh là nơi chứa đựng uế khí, vi khuẩn (năng lượng âm).
Mà bếp là nơi nấu nướng (năng lượng dương), tượng trưng cho sự sạch sẽ, nuôi dưỡng sự sống. Vì vậy, việc đặt bếp đối diện trực tiếp nhà vệ sinh khiến uế khí từ WC xộc thẳng vào khu vực nấu nướng, gây ô nhiễm thực phẩm.
Lâu dần sẽ tích tụ khí không tốt, có thể khiến giảm sút sức khỏe cho cả gia đình. Cũng theo Ngũ hành, Thủy (WC) và Hỏa (Bếp) xung khắc mạnh, nên cũng có thể những thành viên trong gia đình dễ gây mâu thuẫn, bất hòa, và hao tán tài lộc, không gặp may mắn.
Cách khắc phục
Nếu bếp nhà bạn đang mắc phải một trong những lỗi trên và không thể thay đổi vị trí lớn, bạn có thể áp dụng các giải pháp hóa giải sau:
Dùng vách ngăn/bình phong: Để ngăn chặn luồng khí đâm thẳng hoặc che chắn tầm nhìn (áp dụng cho lỗi bếp đối diện cửa chính hoặc WC).
Sử dụng màu sắc/vật liệu trung gian: Dùng màu xanh lá cây hoặc vật liệu gỗ (tượng trưng cho hành Mộc) đặt giữa Thủy và Hỏa. Mộc giúp Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, tạo ra vòng tương sinh hòa giải sự xung khắc.
Tăng cường hút mùi và đóng cửa: Luôn đảm bảo hệ thống hút mùi hoạt động hiệu quả và luôn đóng cửa WC/phòng ngủ khi nấu ăn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
