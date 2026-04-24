Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ
GĐXH - Câu trả lời từ giới đầu bếp chuyên nghiệp có thể khiến bạn bất ngờ.
Không phải lúc nào cũng cần rửa đậu phụ
Với đậu phụ đóng gói công nghiệp, các chuyên gia ẩm thực cho biết bạn có thể dùng trực tiếp mà không cần rửa. Bởi vì, nước ngâm trong hộp đã được xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh, gần tương đương nước uống. Môi trường này giúp đậu giữ được độ mềm, không bị khô hay biến dạng.
Thêm vào đó, việc rửa lại trong trường hợp này không những không cần thiết mà còn có thể làm vỡ kết cấu mềm mịn của đậu. Tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu nước hoặc dụng cụ không sạch. Hay nói cách khác, với đậu phụ đóng gói từ siêu thị: mở ra là có thể nấu ngay.
Khi nào nên rửa đậu phụ?
Không phải loại đậu nào cũng “an toàn tuyệt đối” như nhau. Bạn nên rửa nhẹ trong các trường hợp sau: Đậu phụ mua ngoài chợ, không có bao bì. Đậu có mùi chua nhẹ hoặc bề mặt nhớt.
Trong trường hợp bạn không chắc về nguồn nước ngâm, chỉ cần rửa nhanh dưới vòi nước sạch, tránh bóp mạnh để không làm nát đậu.
Sai lầm phổ biến: giữ lại nước cũ sau khi mở hộp
Một thói quen nhiều người mắc phải là giữ nguyên đậu phụ trong nước cũ sau khi mở. Bạn cần nhớ: Sau khi mở, nước trong hộp đã tiếp xúc với không khí dẫn đến vi khuẩn dễ phát triển. Nếu tiếp tục dùng lại nước này, nguy cơ mất vệ sinh sẽ tăng lên. Cách đúng trong trường hợp này là: Cho đậu vào hộp sạch. Đổ nước mới ngập đậu. Bảo quản trong tủ lạnh. Thay nước mỗi ngày nếu chưa dùng hết.
Một vài món ngon từ đậu phụ dễ làm tại nhà
Đậu phụ không chỉ rẻ mà còn cực kỳ linh hoạt trong chế biến:
1. Đậu phụ chiên giòn sốt cà chua
2. Canh đậu phụ rong biển
3. Đậu phụ kho nấm
4. Đậu phụ hấp hành gừng
Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?Ăn - 3 giờ trước
GĐXH - Muối là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.
Các cách uống nước rau ngổ để hỗ trợ chữa sỏi thậnĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là một loại rau sử dụng trong các món ăn, rau ngổ còn được biết đến với các bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh.
Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệngĂn - 8 giờ trước
Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta thường được khuyên nên ăn nhiều rau củ hơn. Tuy nhiên, mùa nào nên ăn rau nào thì không phải ai cũng biết.
Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốtĂn - 20 giờ trước
GĐXH – Loại rau cỏ dại này mỗi khi mưa xuống mọc nhiều ở bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Đây còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon thanh mát, đặc biệt phù hợp để bổ phổi, giải nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng.
Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu ÁĂn - 22 giờ trước
Vào tháng 4 năm 2026 tại TP. Hà Nội, Việt Nam, Hiệp hội Việt Quất Bụi Cao Hoa Kỳ (USHBC) chính thức khởi động mùa vụ 2026 trên toàn quốc. Với sự tăng trưởng bùng nổ, Việt Nam hiện được xác lập là thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực, nơi USHBC ưu tiên triển khai chiến dịch toàn cầu mang tên "Blueberries Go Big".
Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ TổĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý đến bạn những món ăn truyền thống ý nghĩa, phù hợp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Hãy tham khảo ngay những món ăn đặc trưng dưới đây.
Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóngĂn - 23 giờ trước
Một món ăn đơn giản, không khói bếp mà lại cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da, bạn hãy thử ngay nhé!
Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quảĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tư duy ăn uống truyền thống, thực phẩm nhiều chất béo thường bị “xếp vào danh sách cần hạn chế”, đặc biệt với những người lo ngại mỡ máu hay bệnh tim mạch. Tuy nhiên, trong thế giới ẩm thực hiện đại, không phải loại chất béo nào cũng có hại.
Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hèĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.
Mùa hè nóng nực, chế biến đậu phụ theo cách này đảm bảo "đánh bay" nồi cơm, cả nhà khen tấm tắc!Ăn - 1 ngày trước
Trời oi bức khiến gia đình chán ngấy thịt cá? Lưu ngay công thức đậu hũ sốt nước tương tỏi ớt thơm ngon này để mâm cơm mùa hè thêm thanh mát, đậm vị!
Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏeĂn
GĐXH - Bài viết này cho bạn biết một loại thức uống được chiết xuất với thành phần chính là gừng tươi, tuy nhỏ gọn nhưng lại chứa cả một "kho tàng" dinh dưỡng bên trong, giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường sức khỏe.