Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Thứ sáu, 14:01 24/04/2026 | Ăn
GĐXH - Câu trả lời từ giới đầu bếp chuyên nghiệp có thể khiến bạn bất ngờ.

Không phải lúc nào cũng cần rửa đậu phụ

Với đậu phụ đóng gói công nghiệp, các chuyên gia ẩm thực cho biết bạn có thể dùng trực tiếp mà không cần rửa. Bởi vì, nước ngâm trong hộp đã được xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh, gần tương đương nước uống. Môi trường này giúp đậu giữ được độ mềm, không bị khô hay biến dạng. 

Thêm vào đó, việc rửa lại trong trường hợp này không những không cần thiết mà còn có thể làm vỡ kết cấu mềm mịn của đậu. Tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu nước hoặc dụng cụ không sạch. Hay nói cách khác, với đậu phụ đóng gói từ siêu thị: mở ra là có thể nấu ngay.

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ - Ảnh 1.

Khi nào nên rửa đậu phụ?

Không phải loại đậu nào cũng “an toàn tuyệt đối” như nhau. Bạn nên rửa nhẹ trong các trường hợp sau: Đậu phụ mua ngoài chợ, không có bao bì. Đậu có mùi chua nhẹ hoặc bề mặt nhớt.

Trong trường hợp bạn không chắc về nguồn nước ngâm, chỉ cần rửa nhanh dưới vòi nước sạch, tránh bóp mạnh để không làm nát đậu.

Sai lầm phổ biến: giữ lại nước cũ sau khi mở hộp

Một thói quen nhiều người mắc phải là giữ nguyên đậu phụ trong nước cũ sau khi mở. Bạn cần nhớ: Sau khi mở, nước trong hộp đã tiếp xúc với không khí dẫn đến vi khuẩn dễ phát triển. Nếu tiếp tục dùng lại nước này, nguy cơ mất vệ sinh sẽ tăng lên. Cách đúng trong trường hợp này là: Cho đậu vào hộp sạch. Đổ nước mới ngập đậu. Bảo quản trong tủ lạnh. Thay nước mỗi ngày nếu chưa dùng hết.

Một vài món ngon từ đậu phụ dễ làm tại nhà

Đậu phụ không chỉ rẻ mà còn cực kỳ linh hoạt trong chế biến:

1. Đậu phụ chiên giòn sốt cà chua

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ - Ảnh 1.Món ăn “quốc dân”, dễ ăn, hợp mọi lứa tuổi.

2. Canh đậu phụ rong biển

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ - Ảnh 2.

Món ăn thanh mát, rất hợp ngày nóng.

3. Đậu phụ kho nấm

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ - Ảnh 3.

Món chay nhưng đậm đà, giàu dinh dưỡng.

4. Đậu phụ hấp hành gừng

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ - Ảnh 4.

Món ăn đơn giản này giữ trọn vị ngọt tự nhiên, tốt cho tiêu hóa.

